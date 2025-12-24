Mujer acusada de asesinar a dos de sus hijos en Colorado es extraditada desde Reino Unido

Las autoridades de Colorado confirmaron este martes la extradición desde Reino Unido de Kimberlee Singler, una mujer de 37 años acusada de asesinar a dos de sus hijos durante una disputa por la custodia con su exmarido. Singler fue trasladada desde Gran Bretaña a Estados Unidos, donde enfrentará cargos de asesinato en primer grado, intento de asesinato, abuso infantil y agresión.

El fiscal del distrito de Colorado Springs, Michael Allen, informó que Singler comparecerá ante un tribunal en los próximos días y permanecerá detenida sin derecho a fianza al menos hasta que se celebre una audiencia preliminar.

El crimen y la investigación inicial

Los hechos se remontan a diciembre de 2023, cuando una niña de 9 años y un niño de 7 fueron encontrados muertos en la vivienda familiar en Colorado Springs. Una tercera hija, de 11 años en ese momento, resultó herida pero sobrevivió.

Singler, que presentaba heridas superficiales de arma blanca, declaró inicialmente que un hombre había irrumpido en el apartamento y atacado a la familia. En un primer momento, las autoridades la consideraron víctima. Sin embargo, la investigación dio un giro cuando la hija sobreviviente cambió su versión y señaló a su madre como responsable, según documentos judiciales del Reino Unido.

Huida y arresto en Londres

Cuando la policía intentó arrestarla el 26 de diciembre de 2023, Singler ya había desaparecido. Cuatro días después fue localizada y detenida en el exclusivo barrio de Chelsea, en Londres. Desde entonces, permaneció bajo custodia mientras se resolvía el proceso de extradición, que ella impugnó durante más de un año.

La defensa de Singler en Reino Unido argumentó que no debía ser extraditada porque, de ser condenada en Colorado, enfrentaría una pena obligatoria de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que —según sus abogados— vulneraría estándares europeos de derechos humanos. Los tribunales británicos rechazaron ese argumento.

Disputa por la custodia, clave del caso

De acuerdo con los registros judiciales, el día previo al hallazgo de los cuerpos un juez de Colorado había ordenado a Singler entregar a los niños a su exesposo para cumplir un régimen de custodia durante las fiestas. Al día siguiente, ella solicitó aplazar una audiencia alegando que la familia había sido víctima de un ataque.

La fiscalía sostiene que la disputa legal por la custodia es un elemento central para entender el contexto del crimen. El niño sobreviviente, ahora de 13 años, será un testigo clave en el eventual juicio.

Próximos pasos judiciales

Singler enfrenta dos cargos de asesinato en primer grado, además de intento de asesinato, tres cargos de abuso infantil y uno de agresión. La audiencia preliminar, en la que un juez determinará si existen pruebas suficientes para ir a juicio, podría celebrarse dentro de los próximos 30 días.

Las autoridades de Colorado subrayaron que el caso ha tenido un profundo impacto en la comunidad. “Se trata de un acto inimaginable que marcó a muchas personas”, afirmó el jefe de policía de Colorado Springs, Adrián Vásquez.

