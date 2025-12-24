Niña desaparecida en California fue hallada sin vida en Utah y arrestan a la madre por el asesinato

Ashlee Buzzard fue arrestada este martes por el presunto asesinato de su hija de 9 años, Melodee Buzzard, quien recibió un disparo en la cabeza y fue encontrada muerta en una zona rural de Utah, anunció el sheriff del condado de Santa Bárbara, California.

El sheriff Bill Brown afirmó que “la premeditación y la crueldad, a sangre fría y con una sofisticación criminal, se emplearon para planear el crimen” y que “la crueldad se empleó para cometerlo”.

El arresto de Ashlee Buzzard se produce más de dos meses después de que la niña fuera reportada como desaparecida. Las autoridades creen que Melodee fue asesinada poco después de ser vista con vida por última vez el 9 de octubre, cerca de la frontera entre Colorado y Utah, durante un viaje por carretera con su madre.

Los investigadores “han recuperado una cantidad significativa de evidencia” contra Ashlee Buzzard, declaró Brown en una conferencia de prensa.

El 6 de diciembre, la oficina del sheriff del condado de Wayne, Utah, fue contactada por un hombre y una mujer que encontraron un cuerpo descompuesto mientras tomaban fotos en una zona rural, informaron las autoridades.

El pasado lunes, el laboratorio forense del FBI estableció una conexión de ADN entre los restos en Utah y el ADN familiar de Ashlee Buzzard, informaron las autoridades.

El análisis de un casquillo de bala usado hallado en la casa de Buzzard coincidió con el encontrado en la escena del crimen en Utah, y se encontraron balas similares en el auto de Ashlee Buzzard, informaron las autoridades. No se ha recuperado el arma homicida, informaron las autoridades.

El sheriff afirmó que la acusada hizo esfuerzos deliberados para evitar que los detectives encontraran a Melodee.

No se ha determinado el motivo, informaron las autoridades. “El filicidio materno es poco común y siempre difícil de comprender”, declaró Brown.

La investigación sobre la desaparición de Melodee se inició el 14 de octubre cuando un administrador del distrito escolar informó a las autoridades sobre su “ausencia prolongada”, según informó la oficina del sheriff.

The latest video of missing at-risk 9-year-old Melodee Buzzard shows Melodee and her mother, Ashlee Buzzard, wearing wigs. It has been determined that Ashlee left California with Melodee on October 7, 2025, and Melodee was last seen on October 9, 2025, in the region between the… pic.twitter.com/tfxA1wM9Ut — FBI Omaha (@FBIOmaha) November 14, 2025

Las autoridades determinaron que Melodee y Ashlee Buzzard salieron de su hogar en Lompoc, California, el 7 de octubre para un viaje por carretera de tres días que las llevó al área de Nebraska, informó la oficina del alguacil. Melodee fue vista con vida por última vez el 9 de octubre cerca de la frontera entre Colorado y Utah, según las autoridades.

Ashlee Buzzard regresó a su hogar en Lompoc el 10 de octubre con el auto que ella y Melodee habían alquilado el 7 de octubre, pero Melodee no estaba con ella, informó la oficina del alguacil.

Las autoridades afirmaron que Ashlee Buzzard usó pelucas e intercambió placas durante el viaje. Las autoridades informaron el martes que la mujer sigue sin cooperar y agregaron que, al parecer, actuó sola.

“Hoy nos unimos en el dolor, pero también con determinación. Melodee merecía una vida mucho mejor de la que tuvo”, dijo el alguacil en la conferencia de prensa. “Que Dios bendiga el alma inocente de Melodee Buzzard, a quien nunca olvidaremos”.

Ashlee Buzzard fue ingresada en la Cárcel del Condado de Santa Bárbara por asesinato en primer grado sin derecho a fianza. No tiene fecha de comparecencia ante el tribunal.

