Adolescente de Nuevo Mexico contrató a un amigo para que matara a sus padres y así poder reclamar su herencia

Un adolescente de Nuevo Mexico está acusado de contratar a un amigo para que asesinara a su padre y a su madrastra para poder reclamar su herencia, según una declaración jurada para su arresto.

Darren Muñoz, de 19 años, está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado, conspiración para cometer asesinato e incitación a cometer delitos en relación con la muerte de su padre, Oscar Muñoz, de 58 años, y su madrastra, Dina, de 71, según el Departamento de Policía de Clovis.

Julio Zamora, de 18 años, también está acusado de dos cargos de asesinato en primer grado y conspiración para cometer asesinato, según informó la policía.

La policía respondió a una llamada sobre un robo en curso en una vivienda de Clovis el 15 de diciembre, poco antes de las 5 a. m. Al llegar los agentes, encontraron la puerta del garaje abierta. Muñoz supuestamente les dijo a los agentes que “todo había estado bien allí”, según una declaración jurada de la orden de arresto obtenida por People.

Cuando uno de los agentes dijo que iba a ver cómo estaban los padres de Muñoz, este supuestamente le dijo que no quería que entrara porque sus padres dormían desnudos. Muñoz finalmente condujo al agente adentro y entró en su habitación, según la declaración jurada.

Cuando salió de la habitación, supuestamente tenía las manos cubiertas de sangre.

Los agentes entraron en la habitación y encontraron al padre y a la madrastra de Muñoz con disparos, según la declaración jurada. Oscar “aún mostraba signos de vida, aunque había sufrido una herida de bala en la cabeza”, según la declaración jurada. Dina fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Muñoz supuestamente declaró a los investigadores que sus padres pasaron el fin de semana en San Antonio por su aniversario y que él se quedó solo en casa. Según la declaración jurada, dijo que cuando sus padres regresaron, trajeron comida y se acostó entre las 9 y las 10 p. m., antes de despertarse horas después tras escuchar la alarma de la puerta del garaje.

“Luego mintió a los investigadores sobre si llamó al 911 o no”, afirma la declaración jurada. “Sin embargo, los registros de llamadas al 911 indicarían que Darren sí había llamado y, al ser confrontado con esta información, Darren admitió haber llamado al 911 para denunciar el [presunto] robo”.

Según la policía, Muñoz declaró a los agentes que había estado pasando tiempo con su novia, a quien testigos vieron en la casa durante el fin de semana. Un conocido de la pareja contactó posteriormente con la policía alegando que Muñoz y dos de sus amigos habían estado planeando matar a los padres del adolescente durante varias semanas o meses, según la declaración jurada.

El conocido afirmó que “Darren quería apoderarse de las pertenencias y finanzas de sus padres y así es como lo harían”, afirma la declaración jurada, y añadió que el conocido alegó que “había un plan para que Darren intercambiara un rifle AR por una Glock fantasma o una pistola sin número de serie”.

En una entrevista con la policía, la novia de Muñoz afirmó que este “quería el dinero de su padre” y Zamora “aceptó matar a los padres de Darren a cambio del dinero cuando este lo consiguiera”, según la declaración jurada.

Los investigadores alegaron que la “creencia” era que Oscar era dueño de una franquicia de tiendas de conveniencia y que, si moría, el dinero acabaría con su hijo.

El supuesto plan, según su novia, era que Zamora registrara el garaje y luego disparara a los padres de Muñoz en su cama, según la declaración jurada.

Al ejecutar una orden de registro en el teléfono de Muñoz, los investigadores supuestamente descubrieron una conversación entre Zamora y Muñoz en la que este decía que sus padres aún no habían llegado a casa, pero que estaban en camino.

“Darren también le dijo a Julio que sus padres le avisarían cuando estuvieran en camino y que él le daría esta información”, según la declaración jurada.

Las imágenes de seguridad del hogar también muestran presuntamente a Muñoz escondiendo una pistola en su cintura alrededor de las 5 p. m. la noche anterior a los asesinatos.

Zamora fue arrestado posteriormente al salir de su casa y presuntamente tenía una pistola fantasma en su poder, según informó la policía.

“El motivo del asesinato fue económico. Darren creía que heredaría una gran suma de dinero si su madre y su madrastra desaparecían”, afirma la declaración jurada.

Ambos adolescentes se encuentran recluidos en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Curry. Ambos se han declarado inocentes. La próxima comparecencia judicial de Muñoz está programada para el 22 de diciembre, mientras que la audiencia de Zamora está programada para el 23 de diciembre.

