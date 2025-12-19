Sentencian a hombre de Massachusetts que asesinó a su esposa y desmembró su cuerpo para desaparecerlo

Un hombre de Massachusetts, condenado por asesinar a su esposa en 2023 y desmembrar su cuerpo, fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

Brian Walshe, de 50 años, fue declarado culpable de asesinato en primer grado, casi tres años después de que su esposa, Ana Walshe, desapareciera el día de Año Nuevo. Fue vista por última vez en su casa en Cohasset, Massachusetts.

La fiscalía afirma que, tras el asesinato, en parte motivado por el lucro, Walshe descuartizó metódicamente el cuerpo de su esposa y lo arrojó a contenedores de basura. Durante el encubrimiento, realizó más de una docena de búsquedas en Google, incluyendo “10 maneras de deshacerse de un cadáver si realmente lo necesita”.

En la audiencia en el Tribunal Superior del Condado de Norfolk, Walshe también fue sentenciado a no menos de 19 años de prisión por mentir a la policía y a no menos de dos años por la eliminación indebida del cuerpo de su esposa.

“La gravedad de sus actos es innegable”, declaró la jueza del Tribunal Superior de Massachusetts, Diane Freniere. “Sus actos al desmembrar el cuerpo de su esposa y desechar sus restos en varios contenedores de basura de la zona solo pueden describirse como bárbaros e incomprensibles”.

Las sentencias adicionales de Walshe se cumplirán consecutivamente con su cadena perpetua por asesinato, como argumentó la fiscalía.

El fiscal adjunto de distrito, Gregory Connor, declaró en la audiencia que el gobierno reconoce que su recomendación de sentencia consecutiva es “severa, pero creemos que es apropiada con base en los hechos”.

“La dignidad humana se vio completamente ofendida por las acciones del acusado y por cómo trató a su esposa, cómo se deshizo de ella y cómo privó a su familia y amigos de la oportunidad de enterrarla”, declaró.

Aleksandra Dimitrijevic, hermana de Ana Walshe, se dirigió al tribunal y dijo: “Perder a mi hermana en enero de 2023 cambió nuestras vidas para siempre y nos dejó con un vacío insoportable”.

“Lucho con un dolor que llega sin previo aviso, esperando cada mañana que todo esto sea solo una pesadilla”, dijo. En el juicio, la fiscalía declaró que Ana Walshe fue encontrada desaparecida después de que su inmobiliaria, Tishman Speyer, solicitara una verificación de bienestar el 4 de enero de 2023.

En cuatro entrevistas con la policía de Cohasset y la Policía Estatal de Massachusetts en los días posteriores, Brian Walshe declaró que su esposa salió de casa para ir a Washington, D.C. por trabajo y que, según las autoridades, “no ha tenido noticias de ella desde entonces”.

Días después, según la fiscalía, encontraron las inquietantes búsquedas de Walshe en Google, que también incluían “sierra para metales, la mejor herramienta para desmembrar” y “¿se le puede acusar de asesinato sin un cuerpo?”.

Se encontró sangre y un cuchillo dañado y manchado de sangre en el sótano de la pareja, según informaron las autoridades. Walshe también gastó cientos de dólares en productos de limpieza, trapeadores y cinta adhesiva al día siguiente de que su esposa fuera vista por última vez.

Walshe fue arrestado el 8 de enero y acusado de asesinato, engaño en una investigación policial y traslado indebido de un cuerpo humano. El cuerpo de su esposa nunca fue encontrado, según las autoridades.

La fiscalía afirmó que el motivo de Walshe fue en parte económico. Era el único beneficiario de la póliza de seguro de vida de su esposa, valorada en 2.7 millones de dólares, según las autoridades. También indicó que su motivación era una aventura que su esposa mantenía con un agente inmobiliario en Washington.

El mes pasado, Walshe se declaró culpable de desmembrar su cuerpo y engañar a la policía, pero mantuvo su inocencia respecto de todos los demás cargos. Los tres hijos pequeños de la pareja han sido puestos bajo custodia estatal, según informó NBC Boston.

Sigue leyendo:

– Hombre de Nuevo México es acusado de desmembrar a su madre y ocultar los restos en un congelador.

– Acusan a un hombre por el asesinato de un veterano de 93 años dentro de su vivienda en Filadelfia.