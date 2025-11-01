Hombre de Nuevo México es acusado de desmembrar a su madre y ocultar los restos en un congelador

Un hombre de Nuevo México está acusado de asesinar y desmembrar parcialmente a su madre.

Leroy Vallejos, de 49 años, enfrenta cargos por homicidio en primer grado y manipulación de pruebas en relación con la muerte de su madre, Ernestina Lucero, de 69 años, según la Fiscalía del Segundo Distrito Judicial del Condado de Bernalillo.

De acuerdo con una declaración jurada de la orden de arresto obtenida por People, Vallejos admitió haber asesinado a su madre, alegando que ella conspiraba con otros en su contra y que formaba parte de un “grupo de personas que entregan sus vidas a la oscuridad”.

El caso salió a la luz el 17 de octubre, cuando la sobrina de Ernestina llamó al Departamento de Policía de Albuquerque para reportar la desaparición de su tía. La policía supo que Ernestina no se había comunicado con ningún familiar en un mes y que le había dicho a su sobrina que le tenía miedo a Vallejos, quien vivía con ella, según la declaración jurada.

La sobrina supuestamente declaró a la policía que Vallejos le dijo que no había visto a Ernestina desde el 15 de octubre, cuando al parecer se había ido con un novio del que nadie más tenía conocimiento.

Los agentes acudieron al domicilio el martes 28 de octubre para verificar el bienestar de la mujer, después de que un empleado de una empresa de cuidados informara que no había tenido contacto con Ernestina desde el 12 de septiembre. Un vecino declaró a la policía que no había visto a Ernestina en más de un mes; la última vez que la vio fue cuando, según la declaración jurada, discutía acaloradamente con su hijo.

Vallejos supuestamente le dijo al vecino que su madre se había ido a México con su novio.

Cuando los agentes se acercaron a Vallejos, este supuestamente les dijo que la última vez que vio a su madre fue entre el 15 y el 17 de octubre.

Al entrar en la vivienda, los agentes encontraron un congelador horizontal grande en la cocina con lo que parecían ser los restos parcialmente desmembrados de un adulto en bolsas de plástico.

Según la declaración jurada, la policía detuvo a Vallejos y lo subió a un coche patrulla, momento en el que declaró algo como: “Yo no soy así. No soy mala persona. La verdad saldrá a la luz”.

Tras su detención, Vallejos supuestamente afirmó que no era mala persona y posteriormente confesó al investigador que perdió el control.

“He lidiado con esto durante años y años”, declaró supuestamente, según la declaración jurada. “Debería haberlo superado, pero no lo hice, ¿sabes?”.

Según la declaración jurada, Leroy declaró a los agentes que su madre y otros familiares “formaban parte de un grupo de personas que entregaban sus vidas a la oscuridad”.

Leroy creía haber descubierto que su madre lo había “prometido a Satanás”, basándose en declaraciones que había escuchado de otras “brujas” y en sus propias especulaciones.

Supuestamente, declaró a la policía que su madre había estado en el congelador durante tres semanas. Afirmó haberla estrangulado y que la mantuvo inmovilizada

Según la declaración jurada, Leroy se habría entregado, pero “quería mucho a sus perros y no quería separarse de ellos”. La audiencia de detención está programada para el 4 de noviembre.

