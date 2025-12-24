Pronóstico del tiempo en Miami para este miércoles 24 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este miércoles 24 de diciembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y se espera escasa nubosidad, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 13.67 mph de máxima en el día y los 8.08 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 68 grados Fahrenheit (20ºC)

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 79ºF (26ºC) de máxima y 79ºF (26ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, la salida del Sol se produce con el amanecer a las 07:04 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:36 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que se prevé escasa nubosidad. Las temperaturas se moverán entre los 66 y los 79 grados Fahrenheit (19 y 26 grados Celsius). Luego, ¿puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información que proporciona AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 2%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si quieres ir un paso por delante y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos consultar todos los días nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede apreciar en el gráfico, los meses de Agosto y Septiembre son los meses más lluviosos.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas personas adoran el clima de Miami, uno de los más envidiados, con inviernos templados y veranos nada cálidos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy alta y hace que también suba la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami se ubica alrededor del mes de agosto, donde los termómetros suelen rondar los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, donde las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.