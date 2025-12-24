Una maestra ha perdido 15 estudiantes en el actual ciclo escolar a causa de las redadas

“Delia Ramírez”, una maestra de secundaria del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles (LAUSD), ha sido testigo del drama y el dolor que ha causado la separación familiar en la vida de aproximadamente 70 de sus estudiantes, desde 2016 a la fecha, a causa de deportaciones bajo el régimen del presidente Donald Trump.

Una semana antes de salir de vacaciones por la Navidad y Año Nuevo, una alumna de la maestra Delia la estaba esperando en el elevador de la escuela.

“Llorando inconsolable, la niña me dijo que a su primo lo habían detenido en Long Beach, y que en menos de 24 horas lo habían deportado a Tijuana”, dijo la profesora. “Esta nueva experiencia me dejó profundamente afectada”.

Según la profesora, agentes de inmigración le dijeron al muchacho -un vendedor de elotes- que no tenía derechos en Estados Unidos.

“Lo humillaron bastante”, informó. “Lo intimidaron hasta que decidió firmar su salida. Eso es lo que muchos están haciendo; la situación está muy difícil y nadie quiere morir en los centros de concentración de ICE”.

Siete muertes en cuatro días

Durante este año, al menos 30 personas han fallecido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

Siete de los 68,000 detenidos por ICE murieron este mes y cuatro de ellos en un lapso de cuatro días, lo que convierte a diciembre en el mes con mayor número de muertes de detenidos durante la segunda administración de Trump. Esta es una cifra récord desde 2004, cuando ocurrieron 28 muertes, según los propios registros de ICE.

En las notificaciones sobre las muertes de los detenidos, ICE informó el deceso de dos hombres: Fouad Saeed Abdulkadir, de 46 años y originario de Eritrea, quien había estado detenido durante 215 días; y Nenko Stanev Gantchev, de 56 años y originario de Bulgaria.

Fouad Saeed Abdulkadir murió el 14 de diciembre en el centro de procesamiento de inmigrantes Moshannon Valley, ubicado en el condado de Clearfield, Filadelfia.

Según un comunicado de prensa de ICE, Abdulkadir, un musulmán que poseía una tarjeta verde de residencia en Estados Unidos, se quejó de dolores en el pecho antes de su muerte y recibió reanimación cardiopulmonar tras ser trasladado a un hospital. La causa de su muerte está siendo investigada.

Mientras tanto, Nenko Staney Gantchev, un hombre búlgaro, supuestamente falleció el 15 de diciembre de “causas naturales” en el centro de procesamiento North Lake Processing Center in Baldwin, Michigan.

Otros cinco fallecido en hospitales. El más reciente, Dalvin Francisco Rodríguez, de 39 años y originario de Nicaragua, fue encontrado sin pulso en el centro de detención Adams County Correctional Center de Misisipi, y fue declarado muerto 10 días después.

“Lamentablemente, todos los estudiantes que han visto que un familiar o persona que conocen ha sido deportado van a vivir en un estado de crisis permanente”, analizó Miguel Tinker Salas, profesor emérito de Estudios Chicanos en Pomona College. “Vivirán viendo sobre sus espaldas quién lo está siguiendo, quién lo está vigilando”.

“Esa es una es una forma de criminalizar a toda la sociedad, buscando crear una jerarquía donde el latino ya no tiene la capacidad de desarrollarse en público en la forma que estamos viniendo a ser y vivir. Ahora, al inmigrante se le criminaliza y se le crea una condición de vigilancia permanente”.

Menos estudiantes en el LAUSD

De hecho, el daño que ha creado cada una de las medidas represivas contra los inmigrantes ha incidido en una fuerte diminución en la matrícula de estudiantes recién llegados a Estados Unidos en el LAUSD.

Según datos del segundo distrito escolar más grande del país, la matrícula total en las 783 escuelas del distrito era de 398,487 estudiantes para el año académico 2025-26. Esto representa una disminución de 9,596 estudiantes con respecto al año anterior y una caída de 21,262 estudiantes que perdió el distrito en comparación con el año escolar 2023-24.

La disminución es mucho más notoria entre los inmigrantes. El número de estudiantes de inglés como segundo idioma (ESL) cayó de 75,000 el año pasado a casi 62,000 este año, y los estudiantes latinos representan la mayoría de este descenso.

En 2018, la matricula era superior a los 157,000 estudiantes aprendices de inglés como segundo idioma. Ello significa que la población se redujo casi a la mitad en los últimos siete años.

La maestra Delia Ramírez afirmó que, en el presente ciclo escolar, en sus seis clases de historia, al menos 15 estudiantes dejaron de acudir a la escuela por miedo a las redadas. Uno de ellos, aun siendo ciudadano de Estados Unidos, decidió auto deportarse junto con su familia.

“El trabajo se puso difícil para ellos; el miedo es más fuerte y nuestros chiquillos están viviendo con mucho estrés”, dijo la maestra. “A mí me duele mucho que se vayan, pero entiendo la manera de pensar de los padres y sus niños. Nadie quiere caer en los campos de concentración de ICE”.

Añadió que “es importante” prestar atención a lo que está haciendo el gobierno de Donald Trump, “porque al final, su administración quiere hacer una limpieza étnica de las personas de color, y frente a esto tenemos que estar preparados para organizarnos para defendernos, porque esto va a continuar, y no van a parar, hasta que nosotros mismos los detengamos”.

El profesor Tinker Salas opinó que la población latina que en un momento determinado apoyo a Trump se ha dado cuenta del error que cometió al votar por él y de la mentira de su discurso de que arrestarían a los criminales más peligroso.

“Se dieron cuenta de la falsedad y la solidaridad entre los grupos étnicos: salvadoreños con mexicanos, con nicaragüenses, haitianos, afroamericanos y asiáticos es urgente, para entender que todos estamos en la misma situación y nos salvamos todos o nos hundimos todos”.

“Sí nos podemos defender”

Ron Góchez, miembro de Unión del Barrio, la organización que comenzó la autodefensa de la comunidad latina frente a las crueles redadas migratorias, destacó que se ha mejorado el trabajo de las patrullas comunitarias y sus más de 1,500 miembros, además que se han reducido las detenciones y deportaciones en Los Ángeles.

“Nuestra resistencia se ha expandido a San Francisco y Oakland”, dijo el activista, para quien la mejor lección que han dejado las redadas de ICE -que se intensificaron en Estados Unidos desde el 6 de junio- es que, “sí nos podemos defender, si nos organizamos”.

Góchez advirtió que las redadas no van a parar a lo largo del periodo de gobierno que le resta a Donald Trump en la Casa Blanca.

Sin embargo, observó que, en los últimos seis meses, en Los Ángeles y en otras ciudades del país asediadas por la brutalidad y violencia de los agentes de ICE y CBP la gente está mejor organizada.

“Ha habido menos detenciones y deportaciones en lugares donde hemos visto los ataques más pesados, pero no ha habido el tipo de resistencia que se vio en Los Ángeles”, consideroo Góchez. “Eso nos deja saber que la resistencia va para largo plazo y que las comunidades se tienen que organizar mejor para que se puedan defender”.