Vacaciones de terror: Futbolista alemán muere al caer desde 70 metros de altura

En vísperas de la Navidad, el fútbol alemán se ha vestido de luto. El futbolista Sebastian Hertner, capitán del ETSV Hamburg, falleció mientras disfrutaba de sus vacaciones de invierno junto a su esposa. El hecho conmocionó al deporte europeo.

¿Quién era Sebastian Hertner?

Sebastian Hertner, de 34 años, jugaba para el ETSV Hamburg de la quinta división del fútbol alemán, donde se desempeñaba como defensa central o lateral. A lo largo de su carrera profesional vistió las camisetas de clubes históricos del país como Stuttgart, Erzgebirge Aue, Darmstadt, Lübeck, BFC Dynamo y Teutonia 05.

El fútbol alemán está de luto… 🖤🕊️



Sebastián Hertner, jugador del ETSV Hamburg, muere a los 34 años tras una caída de 70 metros en una estación de esquí que tuvo un problema de funcionamiento pic.twitter.com/iGlP3GyMlJ — Claro Sports (@ClaroSports) December 23, 2025

Reconocido por su liderazgo dentro y fuera del campo, Hertner era el capitán del equipo y una figura clave del plantel.

El mensaje del ETSV Hamburg tras el fallecimiento

Luego de conocerse el deceso, la directiva del ETSV Hamburg expresó públicamente su dolor a través de redes sociales con un comunicado que reflejó el impacto de la noticia:

“Con gran tristeza tenemos que anunciar que nuestro capitán Sebastian Hertner tuvo un fatal accidente mientras estaba de vacaciones. Estamos aturdidos y entristecidos infinitamente. Nuestras condolencias a su familia y seres queridos. Descansa en paz Sebastian”.

El accidente en la estación de esquí de Montenegro

El futbolista Sebastian Hertner se encontraba de vacaciones en la estación de esquí Savn Kuk, en Montenegro, cuando ocurrió el accidente que le costó la vida. De acuerdo con medios alemanes, Hertner y su esposa viajaban a bordo de una telesilla cuando esta se desprendió parcialmente del cable guía.

La falla en el sistema provocó que el jugador cayera desde una altura aproximada de 70 metros, impacto que resultó fatal. Su esposa, en tanto, quedó suspendida en el aire y sufrió lesiones graves en una pierna, aunque logró sobrevivir.

Investigación en curso y cierre temporal del complejo

Tras los hechos, las autoridades locales decidieron clausurar temporalmente la estación de esquí para llevar adelante las investigaciones correspondientes y garantizar la seguridad del resto de los visitantes.

El trágico fallecimiento de Sebastian Hertner generó conmoción en el fútbol alemán y volvió a poner el foco en las medidas de seguridad en centros turísticos de invierno. Mientras avanzan las pericias, el deporte despide a un jugador que dejó huella por su compromiso, trayectoria y liderazgo.

