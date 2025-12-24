Venus entra en Capricornio y así es como lo siente tu signo

El 24 de diciembre de 2025, Venus —el planeta del amor, el placer y los valores— inició su tránsito por Capricornio, uno de los signos más responsables, ambiciosos y comprometidos del zodiaco.

Este movimiento astrológico se extenderá hasta el 17 de enero de 2026 marcando una etapa clave para las relaciones, los vínculos afectivos y también la forma en la que damos y recibimos amor.

Durante este período, el romance deja de ser un juego para convertirse en un proyecto con intención, explicó la astróloga Lisa Stardust en un reporte para Refinery29.

Venus en Capricornio nos impulsa a buscar estabilidad emocional, coherencia y relaciones que tengan futuro.

Ya no basta con la química: ahora importa la lealtad, la responsabilidad afectiva y la capacidad de construir algo sólido a largo plazo.

¿Qué significa Venus en Capricornio en astrología?

Venus se encuentra en un signo de tierra regido por Saturno, lo que cambia completamente su expresión.

Aquí, el amor se vuelve maduro, directo y consciente. Las emociones no desaparecen, pero se canalizan con prudencia y realismo.

Durante este tránsito se valoran las relaciones claras y sin ambigüedades, se prioriza la estabilidad emocional y material, se busca reciprocidad y respeto y se ponen límites a los vínculos que desgastan.

Venus en Capricornio también nos invita a combinar recursos, hablar de planes futuros y construir una base firme junto a la pareja. No hay dramas innecesarios: lo que no suma, se suelta.

Venus en Capricornio y las amistades

Este tránsito no solo afecta al amor romántico. En el plano social, nos volvemos más selectivos. Ya no toleramos relaciones injustas, desiguales o que consumen energía sin devolverla.

El mensaje es claro: tu tiempo y tu afecto valen, y solo deben compartirse con quienes los honran.

Horóscopo de Venus en Capricornio

Aries

Te enamoras menos por impulso y más por elección consciente. Una persona confiable te resulta irresistible. Este tránsito te ayuda a crecer emocionalmente, indican predicciones de NSS Magazine.

Tauro

Por fin, Venus habla tu idioma. Amor lento, sensual y estable. Las relaciones se profundizan y los sentimientos se vuelven intenciones reales.

Géminis

Menos coqueteo superficial y más conversaciones profundas. Si alguien te toma en serio, podrías sorprenderte quedándote más de lo esperado.

Cáncer

Las relaciones actúan como espejo. Buscas seguridad, pero debes ofrecerla también. Es tiempo de definir, formalizar o cerrar ciclos.

Leo

Menos espectáculo y más presencia real. Te atraen personas responsables y constantes. El amor se demuestra con hechos, no palabras.

Virgo

Te sientes cómodo con esta energía. Claridad, coherencia y compromiso. Excelente etapa para construir algo estable o redefinir prioridades afectivas.

Libra

Venus es tu regente, y aquí te exige madurez. Menos concesiones innecesarias y más respeto por tus necesidades emocionales.

Escorpio

Deseo profundo y selectivo. Te abres solo a quienes pueden sostener tu intensidad emocional. Pocos vínculos, pero auténticos.

Sagitario

El amor deja de ser una aventura pasajera. Buscas a alguien con quien crecer. Si te quedas, es porque lo deseas de verdad.

Capricornio

Venus se siente en casa en tu signo. Estás más atractivo sin esfuerzo. Amor serio, estable y sorprendentemente apasionado.

Acuario

Este tránsito te pide bajar las ideas a la realidad. Menos teoría y más presencia emocional. Quien se queda ahora, lo hace por elección.

Piscis

Sigues soñando, pero con los pies en la tierra. Venus te ayuda a concretar un amor real o a dejar de idealizar lo imposible.

Preguntas frecuentes

¿Cuánto dura Venus en Capricornio?

Del 24 de diciembre de 2025 al 17 de enero de 2026.

¿Venus en Capricornio favorece el compromiso?

Sí, es uno de los mejores tránsitos para formalizar relaciones y pensar a largo plazo.

¿Afecta solo al amor romántico?

No. También influye en amistades, valores personales y relaciones laborales.

¿Es un buen momento para iniciar una relación?

Sí, especialmente si buscas estabilidad, madurez y proyectos compartidos.

