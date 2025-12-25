Catean en México propiedad de exatleta olímpico buscado por el FBI y decomisan motos, medallas y droga
El FBI mantiene activa la búsqueda internacional contra Wedding y ofrece una recompensa de $15 millones de dólares por información que conduzca a su captura
El Gobierno de México dio a conocer el decomiso de bienes vinculados con Ryan Wedding, exatleta olímpico canadiense buscado por el FBI y señalado como operador ligado al Cártel de Sinaloa.
El gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta $15 millones de dólares por información que conduzca al arresto del exatleta olímpico canadiense que ahora es uno de los fugitivos más buscados por el FBI.
Según autoridades en México, se confirmaron cuatro cateos en domicilios de la Ciudad de México y Estado de México, relacionados con Wedding, durante los cateos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con fuerzas armadas, localizaron dosis de metanfetamina y marihuana. También aseguraron 62 motocicletas, dos vehículos, obras de arte, dos medallas olímpicas, cartuchos útiles, un cargador y diversa documentación.
Según el FBI, se busca a Ryan James Wedding por presuntamente dirigir y participar en una operación transnacional de tráfico de drogas en la que se enviaban de manera rutinaria, cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, a Canadá y otros lugares de Estados Unidos.
Ryan Wedding, cuyos alias incluyen “El Jefe”, “Giant”, “Public Enemy”, “James Conrad King” y “Jesse King”, nació en Thunder Bay, Canadá, y compitió en la competencia de snowboard Giant Slalom durante los Juegos Olímpicos de Invierno de 2002 en Salt Lake City, Utah.
En junio de 2024, Wedding y su segundo al mando, Andrew Clark, de 34 años, también canadiense, fueron acusados formalmente en el Distrito Central de California por dirigir una organización criminal continua; cometer asesinato en relación con una organización criminal continua y diversos delitos relacionados con drogas; y conspirar para poseer, distribuir y exportar cocaína.
Clark, quien fue arrestado en octubre pasado por las autoridades mexicanas, se encontraba entre los 29 fugitivos que la Fiscal General Pamela Bondi anunció que habían llegado a Estados Unidos desde México en marzo de este año.
La acusación formal alega que Wedding, Clark y otros conspiraron para enviar grandes cantidades de cocaína desde el sur de California hasta Canadá a través de una red de transporte de drogas con sede en Canadá dirigida por Hardeep Ratte, de 46 años, de Ontario, Canadá, y Gurpreet Singh, de 31 años, de Ontario, Canadá
Los cargamentos de cocaína se transportaron desde México hasta el área de Los Ángeles, donde los agentes de la organización de tráfico de cocaína almacenaron la cocaína en escondites, antes de entregarla a los mensajeros de la red de transporte para su envío a Canadá mediante camiones de larga distancia.
“Como se alega en la acusación formal sustitutiva, el acusado Ryan Wedding, exatleta olímpico, lideró una organización criminal transnacional que asesinó a personas inocentes y puso miles de kilogramos de narcóticos en nuestras calles”, declaró el fiscal federal interino Joseph T. McNally. “La recompensa ofrecida hoy ayudará a llevar a este acusado ante la justicia en Estados Unidos. Instamos a cualquier persona que tenga información sobre Wedding a que se ponga en contacto con las autoridades y nos ayude a detenerlo”.
– Así es la nueva embajada de Estados Unidos en México, tras 60 años en antigua sede.
– Consulado de EE.UU. en Baja California emite alerta tras ataque a fiscalía en Tijuana.