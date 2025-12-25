Clima de hoy en San Antonio, Texas para este jueves 25 de diciembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este jueves 25 de diciembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es vital saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio se prevé escasa nubosidad. Se espera una temperatura máxima de 79 grados Fahrenheit (26ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) avanzada la noche. También se espera un viento del sur, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 12%.

La presión atmosférica media será de 1020.4 hPa, una medición que irá constante. Tendremos el amanecer a las 07:26 h y el atardecer será a las 17:42 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

¿Cuándo llueve en San Antonio?

De acuerdo a la información de AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones en San Antonio, Texas son del 1%. La temporada de lluvias en San Antonio abarca desde mayo a octubre, siendo septiembre el mes con más precipitaciones.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que se espera escasa nubosidad. Las temperaturas tendrán una variación entre los 66 y los 82 grados Fahrenheit (19 y 28ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es famosa por su clima cálido, con temperaturas de verano que a menudo superan los 90° F. La ciudad tiene un clima subtropical húmedo, el cual implica inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura promedio de San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, la temperatura puede variar significativamente según la estación.

A lo largo del verano, la temperatura puede alcanzar los 100° F, por lo que es importante beber abundantes líquidos y evitar pasar largos períodos de tiempo al aire libre durante las horas centrales del día. Por el contrario, las temperaturas en San Antonio durante el invierno son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

