Horóscopo de hoy de Nana Calistar 25 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Vas a extrañar a alguien de tu pasado que te movió el alma y hasta la hormona, pero mientras sigas mirando pa’ atrás no vas a poder construir nada nuevo. No te aferres, mij@, que tú no naciste para andarle rogando a nadie. Acuérdate de cada caída que has tenido, porque eres muy de encariñarte con la misma piedra y hasta ponerle moño; te quedas donde no te quieren y luego ahí andas chillando. Ya suéltalo, porque esa etapa ya no te queda, como pantalón de cuando estabas flac@.
Si tienes pareja y te anda dudando cada que respiras, cuestiona si de verdad quieres eso para tu vida. Desconfianzas de a gratis no, mi ciela; tú necesitas alguien que te abrace, no que te revise el celular. Reflexión y decisión, no te quedes donde tu corazón no cabe.
Un negocio o proyecto que traes en mente empieza a tomar forma y podría cuajar si te pones las pilas. No peles a los chismosos que solo buscan verte caer; a veces la gente habla porque se siente chiquita cuando te ve brillar. Amistades tendrás montones, pero los verdaderos amigos son como los aguinaldos: contados y si llegan, agradece.
Aprovecha las oportunidades que la vida te está dejando en la puerta, porque esta vez sí podría cambiarte el camino. Y un recordatorio como de señora sabia:
✨ A la fregada amores baratos.
✨ A la fregada quien no te elige.
✨ A la fregada quien te quiere a medias.
No estás pa’ perder el tiempo, Leo, estás para que te quieran bonito, sabroso y sin miedo.
Número de la suerte: 12, 29 y 44
Color del día: Dorado intenso (pa’ atraer lana y dignidad)
VIRGO
Se va a alejar una persona que te movía el tapete y el alma, pero no corras detrás; quien se quiere ir que se vaya, y que cierre la puerta suavecito pa’ que no haga corriente. Si lo retienes, solo te expones a que juegue contigo como si fueras monito de aparador, y tú no estás pa’ ser premio de consolación. Que te extrañen, no que te usen.
Un trámite podría cancelarse y eso te va a decepcionar, pero no te me me agüites: lo que no se da es porque algo mejor te está esperando. Lo material importa, sí, pero solo cuando lo consigues con dignidad. No caigas en chismes, ni permitas que otros te metan ideas torcidas; últimamente la mitad de lo que te dicen es mentira y la otra mitad son indirectas.
Si tienes pareja, confía más y deja de escuchar a terceros. Manda a la tostada a quien te estorbe en tus metas, porque envidias alrededor sí hay, y de las buenas. Cambia esa actitud pesimista; cuando Virgo se decide, nadie lo para. Se viene dinerito extra que te ayudará a pagar una deuda que te quitaba el sueño y hasta las ganas de cenar.
Aprende a soltar el pasado, porque lo que ya dolió no tiene por qué seguir estorbando. En estos días alguien o algo te hará mirar pa’ atrás, pero solo será para que entiendas que ahí ya no hay nada que buscar. Lo que viene es lo que vale, lo que fuiste ya no te define.
✨ Que nadie te shingue el sueño.
✨ Lo que no suma, resta.
✨ Tú no naciste pa’ ser sombra, naciste pa’ ser destino.
Números de la suerte: 03, 18 y 55
Color del día: Verde olivo (para protección y decisiones claras)
LIBRA
Siempre tan preocupado por tu familia y la gente que quieres; traes un corazón bonito y bien noble, pero no por eso te tienen que ver la cara. Tu bondad te ha hecho caer y más de uno la ha usado como tapete para limpiarse los zapatos. Ya no esperes que Dios o la vida te den otro sacudidón para reaccionar; abre los ojos antes de que la realidad te los abra a madrazos. Es tiempo de pensar más en ti, en tu bienestar y en recuperar lo que te pertenece: tu tranquilidad.
Empiezas un ciclo en el que visualizas dónde quieres estar y la energía te favorece para manifestar lo que sueñes. Pero ojo, mij@, que hay trampitas en juegos de azar; no apuestes lo que no estés dispuesto a perder porque ahí sí te truena la tacha. Si te ilusionas y luego te decepcionas rápido, es porque idealizas demasiado y se te olvida que la gente es humana, no monito de aparador.
Si tienes pareja, cuida los celos tontos y la sobreprotección; querer no es controlar, y si esa persona no entiende límites, háblalo antes de que acaben como perros y gatos. No caigas en provocaciones, ni en fregaderas que te resten paz; no todo amerita respuesta, a veces la dignidad es quedarse callado y dejar que la vida acomode a cada quien.
Libra, tú puedes con todo, pero no con todos. Aprende a elegir tus batallas, porque no toda piedra es camino; algunas solo son tropiezo. Viene claridad emocional, oportunidades laborales y la posibilidad de empezar algo nuevo por tu cuenta. Recuerda: lo que hoy duele, mañana enseña.
✨ Frase de señora sabia: “A quien quiera estar, que esté bonito. A quien no, que se vaya sin hacer ruido.”
Números de la suerte: 02, 17 y 48
Color del día: Rosa palo con dorado (armonía y atracción buena)
ESCORPIÓN
Cada nuevo inicio trae oportunidad, pero también miedo… y no pasa nada, el miedo también se usa como motor. Podrías entrar en una etapa donde no sabrás ni pa’ dónde jalar, pero antes de moverte piensa: ¿qué quieres? ¿qué necesitas? y ¿qué estás soportando solo por costumbre? Porque una cosa es amar y otra bien distinta es aguantar humillaciones disfrazadas de cariño.
Si tienes pareja, sueles entregar todo, hasta lo que no te sobra, y te olvidas de ti por sostener sueños ajenos. Eso es amor, sí, pero también es descuido propio. Aprende a priorizarte; si te das a manos llenas que sea porque quieres, no porque te da miedo que te dejen. En los próximos días extrañarás a alguien que ya no está, pero también esa persona te recuerda; no corras detrás, deja que el recuerdo acomode su lugar.
Un proyecto empieza a rendir frutos; por fin lo que sembraste con cansancio empieza a florecer. No lo sueltes por dudas ni permitas que comentarios ajenos te tumben el vuelo. Cambios importantes vienen, y duelen porque implican madurar. Una amistad necesitará tu apoyo; serás pieza clave. No te niegues, pero tampoco te cargues con broncas que no son tuyas.
Abre la puerta a nuevas personas, aunque no quieras enamorarte. El amor no es necesidad, pero sí puede ser medicina. Te buscará un familiar con el que hace mucho no hablas; será un encuentro que abrirá conversaciones pendientes. Tómalas con calma, no te enojes por verdades viejas.
✨ Frase de señora con experiencia: “Ni ruegues, ni persigas. Lo que es tuyo llega solo y sin rodillas de por medio.”
Números de la suerte: 09, 33 y 70
Color del día: Negro con rojo (protección, fuerza y cierre de ciclos)
ARIES
Tu familia necesita más de ti de lo que crees; no descuides a quienes te aman por andar atendiendo situaciones y personas que no te dejan ni paz, ni dinero, ni enseñanzas. Recuérdate que tú no naciste mamila, te hicieron la vida, la gente y los madrazos que te tocaron. Aun así, no te quiebres por nadie y habla siempre lo que sientes, que lo que no se dice se pudre en el pecho.
Se vienen cambios fuertes en el trabajo: algo se mueve, algo se acomoda, y algo se cae… pero todo para mejorar. Cuando necesites consejo, búscalo en la persona correcta, porque si preguntas al equivocado puedes terminar metiéndote en un pedote del que te va a costar salir. Cambios de ánimo vendrán, andarás bipolar, chipi y medio tristón(a), pero es normal: estás cerrando ciclos que duelen y te están cambiando la piel.
Sufriste por tonterías de gente que te tuvo envidia o te falló en el amor, pero ya toca demostrar que sigues de pie. No eres víctima, eres sobreviviente, y eso trae poder. Vienen nuevos amores, sí, pero también traiciones bien perras; no entregues el corazón como si lo regalaras en rifa de kermés. Conócelo, mídelo, y si vale la pena, entrégate… pero despacito y con ojos abiertos.
Un viaje empieza a planearse, y una discusión con una amistad podría tensar el ambiente. Antes de pelear, pregúntate si vale la pena perder la paz por ganar la razón. Aries, recuerda: si no te aplauden, aplaudete tú.
✨ Frase de señora sabia: “El que se va sin que lo corran, vuelve sin que lo llamen; si vuelve, ya no le abras.”
Números de la suerte: 07, 21 y 46
Color del día: Rojo vino (para fuerza, decisión y cerrar ciclos)
TAURO
Cambia de caminos, porque si sigues pisando donde mismo, vas a volver a toparte con los mismos falsos, las mismas mentiras y los mismos cuernos que ya conoces. No te aferres a lo que ya te falló. Dolores musculares y cansancio emocional se harán presentes, así que cuida tu cuerpecito; recuerda que el cuerpo también habla cuando el alma ya no puede.
No creas en palabras, cree en hechos. Ya no regreses al pasado como si fuera tienda con garantía; lo que fue, fue, y si no funcionó, ahí déjalo. Si tu relación anda flaqueando, es porque la comunicación y la confianza traen goteras; o le meten ganas o se les inunda la casa emocional. Y aguas, porque hay gente que nomás te busca cuando necesita algo; no confundas cariño con conveniencia.
Tienes el corazón lastimado y miedo a volver a enamorarte porque ya te perdiste una vez… pero no te cierres. No todo el mundo viene a joder, algunos sí vienen a sanar. Aunque por ahora, pon un alto a quien solo llegue a desestabilizarte; tu paz vale más que cualquier “te extraño” de madrugada.
Cuidado con lo que comes, porque se ve infección o malestar estomacal. También cuida lo que piensas; estás en una etapa donde todo lo que declaras se puede cumplir, sobre todo si es negativo, así que decreta bonito. En el amor, podrías sentir decepción, pero cuando sueltes la búsqueda llegará alguien que cambie tu mundo sin pedirte que pierdas el tuyo.
✨ Frase de señora con experiencia: “Ni mendigues amor, ni pidas atención; si no nace, no sirve.”
Números de la suerte: 04, 26 y 59
Color del día: Terracota (para estabilidad, amor propio y piso firme)
GÉMINIS
Andas con cambios de humor repentinos, como si te hubieran revolcado entre café y energizante. Se ve infección en anginas o dolorcito de cuerpo, así que no te hagas el valiente y cuídate; no estás pa’ caer en cama por andar comiendo mugrero. Proponte metas y sueños sin andar rindiendo cuentas a quien ni le importa o andar arrastrándote por quien ni te pela; amor propio primero, dignidad después.
Hay una amistad que está decaída y deprimida, aguas porque podría jalarte hacia su nube gris y terminar cargando emociones que ni te tocan. Puedes apoyar, sí, pero no te hundas por salvar a quien no se deja salvar. Cuida lo que comes, haz ejercicio, que ya se te está haciendo bolas el engrudo y luego no sabes por qué andas sin energía.
Es momento de ver la vida distinto, porque entras a una etapa donde empiezas a consolidar cosas que antes no podías ni arrancar. Solo no confíes tanto: un familiar podría meterte en broncas relacionadas con dinero o préstamos; no prestes lo que no estés dispuesto a perder. Hay posibilidad de un encuentro pasional con alguien del pasado, pero aguas, porque carne conocida no siempre es carne sana; podrías terminar igual que antes: con risa, sudores y arrepentimiento.
No vivas al día, vive cada segundo. No te quedes con ganas de nada porque la vida no espera. Que te valgan los comentarios negativos; tú no naciste para quedar bien con nadie. Vienes a ser feliz, no a pedir permiso.
✨ Frase de señora sabia: “Quien quiere estar, se queda. Quien no, ni aunque le ruegues.”
Números de la suerte: 14, 38 y 62
Color del día: Azul rey (claridad mental y decisiones firmes)
CÁNCER
No desconfíes tanto de la persona que te gusta o pretendes; no todos vienen a repetir lo del pasado. Esa persona ya vivió cosas fuertes y no quiere volver a lo mismo; si quieres algo estable, construyan, no destruyan. Cuida tu dieta porque eres de subir de peso rapidito si te descuidas; y no es vanidad, es salud, mij@. Ponte las pilas.
Eres noble, cambiante y con corazón grande; te afecta el dolor ajeno y te duele no poder ayudar como quisieras. Pero primero tú, luego tú, y después tú, porque no puedes cargar vidas ajenas cuando la tuya también necesita atención. Cuidado con caídas o golpes en estos días; no te confíes.
Pon atención a un sueño reciente; ahí viene una respuesta a algo que vienes preguntando desde hace tiempo. Una nueva amistad llegará y podrías sentirte atraíd@, pero no confundas emoción con necesidad. No te obsesiones con encontrar el amor, porque cuando lo persigues, se asusta y se va; cuando te concentras en ti, llega solito.
Si la relación con tu pareja se siente turbia, es porque dejaron de ser quienes eran al principio. Hablen sin miedo, o se les va a caer el teatrito. Vienen cambios importantes, madurez emocional y decisiones firmes; dejarás la ingenuidad atrás y te volverás más perr@, más selectiv@, más dueñ@ de tu paz.
✨ Frase de señora con callo: “No te busques problemas; los problemas ya saben encontrarte solos.”
Números de la suerte: 06, 30 y 51
Color del día: Perla (para calma, claridad y atracción de cosas buenas)
PISCIS
Una amistad podría empezar a desarrollar sentimientos carnales por ti; ya no es cariño, ya es calentura con emoción. Si no te interesa y no tienes intención bonita, no des alas, no contestes de madrugada y no mandes indirectas, porque podrías lastimar a alguien que no merece jugar a perder. En el amor hay movimientos fuertes; si tienes pareja, los celos y las inseguridades saldrán como avispa de panal. Aclara lo que sientes, porque no es lo mismo cariño por costumbre que amor de verdad.
Eres muy direct@ y a veces le sueltas la verdad a la gente sin anestesia, y aunque no lo hagas con mala intención, sí puedes herir. Cuida tu carácter, cuida tu boca y cuida tu energía, porque últimamente andas más filoso que aguja de costurera. En estos días podrías notar chismes en tu contra; hay actitudes tuyas que están dando de qué hablar. Y sí, que te valga maíz lo que digan, pero tampoco es para que pierdas el rumbo y te creas perfecto.
Tres amistades —sí, TRES— podrían estar hablando mal de tu familia. No armes escándalo, pero sí toma distancia; traición avisada no hiere tanto. Cuida tu imagen, tu palabra y tu tiempo, porque todos quieren pero pocos merecen.
Se viene crecimiento personal y emocional; no te estanques, no te sabotees, es tiempo de madurar, de crecer y de volverte la mejor versión de ti. Lo que viene es para que brilles, no para que retrocedas.
✨ Frase de señora sabia: “No des cariño donde solo quieren cuerpo.”
Números de la suerte: 11, 24 y 60
Color del día: Azul marino (claridad, calma y autoridad emocional)
ACUARIO
Cuida tu peso porque eres de subir rápido si te descuidas. No es estética, es salud; si no te pones las pilas, luego ni la ropa de diciembre te va a cerrar. Deja de querer salvar a medio mundo, porque mientras tú resuelves vidas ajenas, tu felicidad anda hecha pedazos en una esquina. Estás cargando broncas que no te pertenecen; no todo lo que te cuentan tienes que arreglarlo tú.
Se ven conflictos existenciales y un humor tan cambiante que ni tú te vas a aguantar; respira antes de explotar. Te tomas las críticas muy a pecho y luego andas dándote golpes de pecho como mártir de novela, y no es por ahí. Amores nuevos se ven en puerta, alguien llega por redes sociales o amistades, pero no corras a enamorarte del primer “hola” bonito.
Deja de pensar en lo que se llevó la tiznada; eso ya no vuelve. Concéntrate en lo que quieres y en cómo lograrlo. Cambios de humor repentinos, ligero malestar en garganta o cuerpo, pero nada de gravedad si te cuidas. En los dineros mejoras rotundamente en las próximas semanas; se abre un ciclo de recuperación económica, pero no prometas lo que no puedas cumplir, porque alguien importante podría resentirlo.
No confundas tus sentimientos; una amistad que te está tratando con cariño podría gustarte, pero antes de brincar, pregúntate si es amor o solo necesidad de sentirse visto. Porque cuando te confundes, terminas perdiendo lo que valía y quedándote con lo que da problemas.
✨ Frase de señora con callo: “No te desgastes donde no te valoran y no prometas donde no vas a cumplir.”
🔮 Números de la suerte: 01, 45 y 72
🎨 Color del día: Plata (renovación, autoestima y cambios positivos)
CAPRICORNIO
Ees momento de hacer tu corazón un poquito más duro, no frío, pero sí inteligente, para evitar que te dañen. Confía en quien confía en ti y ama a quien te ama, no a quien te ilusiona. Vas a dejar de sentir amor y necesidad por esa persona que te movió el mundo pero nunca se decidió; te va a doler, pero también te va a liberar. A veces la vida te quita lo que quieres para darte lo que mereces.
Cambia lo que no te guste de tus actitudes y busca tu balance. La felicidad es como la visita de Navidad: llega, se disfruta, pero no se queda para siempre; aprovéchala cuando aparezca y no te atontes desperdiciándola en quien no te valora. Si la persona que te gusta no muestra interés, estás en el lugar equivocado; no pierdas tu tiempo esperando migajas cuando mereces banquete.
Un amor a distancia se pondrá a prueba. Si tienes pareja, busquen espacios para reencontrarse; el tiempo juntos fortalece lo que el orgullo separa. Si alguien te interesa, muéstralo sin miedo; se está formando algo bonito que podría consolidarse más pronto de lo que crees. Eso sí, tu carácter fuerte es tu espada: úsalo para poner límites, no para cortar puentes.
Se viene un cierre de ciclo emocional y una oportunidad para demostrarte que no estás para ser segunda opción de nadie. Capricornio, tú no naciste para rogar cariño, naciste para ser la calma y la tempestad de quien sí te elige.
✨ Frase de señora sabia: “Donde no te aman, te vas con dignidad. Aunque duela, pero derechito.”
Números de la suerte: 15, 43 y 88
Color del día: Granate (para fuerza emocional, autoestima y claridad al decidir)
SAGITARIO
Recuerda: lo que te roba el corazón no es el físico, sino cómo te tratan. No seas tan exigente con apariencias o vas a repetir la historia donde te fueron infiel por fijarte en lo que brilla, no en lo que vale. En el trabajo habrá estrés, pero también reconocerás el cariño real de quienes te rodean.
Te llega dinerito extra; úsalo con cabeza, no lo avientes en caprichos pasajeros. Se ve una separación fuerte con una amistad; te va a doler, pero también te va a enseñar quién sí y quién nunca. Alguien importante para ti podría decepcionarse por actitudes o comentarios que ya hiciste; si te equivocaste, repara, no huyas.
Una persona de piel blanca te buscará y tiene interés verdadero, pero no se acerca por miedo a tu rechazo. Baja la guardia tantito; a veces el amor también necesita permiso para entrar. Bájale a los celos, al orgullo y a la desconfianza, porque te estás amargando sol@. Tu corazón es fuerte, pero no lo uses para autogolpearte emocionalmente.
En salud, podrías ver enfermedades respiratorias o malestares por cambios de clima. Cuidado con el corazón emocional: no des todo a quien no lo merece, no apuestes tu paz por alguien que solo te ofrece ansiedad. No te pongas en oferta; lo barato siempre sale caro y tú vales más de lo que te imaginas.
Se aproxima reunión familiar y cambios importantes: oportunidad de mandar a la fregada lo que te impide avanzar. Este cierre de año es para soltar, no para sostener lo roto.
✨ Frase de señora con experiencia: “No confundas amor con apego; uno sana, el otro destruye.”
Números de la suerte: 05, 32 y 61
Color del día: Morado profundo (transformación, cierre de ciclos y sabiduría)