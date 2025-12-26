2025: Un año de incendios y cacería inmigrante

El año que está por terminar estuvo plagado de fuertes desafíos para California y particularmente para Los Ángeles: comenzando en enero con los devastadores incendios Eaton y Palisades que dejaron un saldo de 31 personas muertas, y está cerrando con un clima de terror creado por las agresivas redadas que alcanzaron su punto álgido en junio.

A continuación un breve listado de los eventos más relevantes del año en California.

Enero

Además del saldo mortal, los incendios Eaton en Altadena y Pacific Palisades en Los Ángeles arrasaron con 18,000 viviendas y estructuras, propiciaron 200,000 evacuaciones y generaron pérdidas por entre $164,000 y $250,000 millones.

El gobernador Gavin Newsom visita Pacific Palisades y proclama el estado de emergencia.

Emite una orden ejecutiva para agilizar la remoción de los escombros.

Produce otra orden para suspender las regulaciones y permitir que la recuperación y construcción sea más ágil en las zonas siniestradas.

El bufete de abogados Bridgford, Gleason & Artinian presenta la primera demanda ante el Tribunal Superior de Los Ángeles contra Southern California Edison Company (“SCE”) en relación con el incendio de Eaton, que afectó a zonas de Altadena y Pasadena.

El salario mínimo de California se incrementó en todo el estado el 1 de enero de 2025, subiendo 50 centavos hasta alcanzar los 16,50 dólares por hora, pero numerosas ciudades y sectores específicos como el de la atención médica y la comida rápida experimentaron aumentos adicionales y aún mayores a partir del 1 de julio.

Junto al infierno desatado por los incendios forestales en el condado de Los Ángeles, la llegada al poder de Donald Trump al asumir su segundo mandato el 20 de enero hizo sonar las alarmas en la comunidad inmigrante.

La Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) se unió a grupos inmigrantes, religiosos, sindicales y que trabajan por la justicia para anunciar el lanzamiento de la Red de Respuesta Rápida de Los Ángeles para informar y proteger a la comunidad, responder y documentar la actividad del Servicio de Migración y Aduanas (ICE) en la región de Los Ángeles.

Febrero

La alcaldesa Karen Bass remueve del cargo a la jefa de bomberos Kristin Crowley tras semanas de señalamientos entre ambas en torno a la respuesta de los incendios Eaton y Palisades.

Se anuncian programas de alivio hipotecario para los afectados por los incendios, y la limpieza de escombros se califica como la más rápida de la historia.

Azotan lluvias intensas al sur de California provocando inundaciones, desprendimientos de tierra y deslizamientos de lodo que dejaron vehículos atrapados y carreteras cubiertas, pero afortunadamente las zonas afectadas por los devastadores incendios forestales se libraron de la catástrofe que se temía.

Marzo

Varias leyes nuevas entraron en vigor el 1 de marzo de 2025. Entre ellas la obligación de que las plataformas de entrega de comida a domicilio como DoorDash y Uber Eats proporcionen a los clientes el nombre y la foto del repartidor (AB 375), y nuevos requisitos para que los compradores de armas de fuego declaren la posesión de todas sus armas de fuego existentes en los últimos 30 días (AB 574).

Entró en vigor una ley (AB 1775) que permite a los gobiernos locales autorizar a los minoristas y salones de consumo de cannabis existentes a vender alimentos y bebidas no relacionados con el cannabis, al igual que una ley que exige a los minoristas de cannabis exhibir folletos informativos sobre los riesgos del cannabis, según lo estipulado por el estado (AB 1779).

Una encuesta económica de Stanford reveló que la confianza del consumidor en California disminuyó significativamente en marzo de 2025, reflejando una tendencia nacional. Los californianos expresaron gran preocupación por la inflación, el costo de la vivienda y el precio y la disponibilidad de los seguros de hogar.

Los datos preliminares de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA) sugieren una disminución del 5 al 10% en el número de personas sin hogar que viven a la intemperie en la región de Los Ángeles para 2025, lo que representa el segundo año consecutivo de descenso.

Abril

El gobernador Gavin Newsom anunció que California superó oficialmente a Japón para convertirse en la cuarta economía más grande del mundo, según datos del Fondo Monetario Internacional y la Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, presentó un plan presupuestario que incluía un déficit de casi mil millones de dólares, lo que podría provocar más de 1,600 despidos y recortes .

El 1 de abril de 2025 entró en vigor un nuevo aumento del impuesto sobre las ventas en el condado de Los Ángeles, que elevó la tasa del 9.5% al ​​9.75% para financiar iniciativas destinadas a las personas sin hogar.

Mayo

El gobernador Gavin Newsom ajusta el presupuesto estatal para un déficit estimado en $12,000 millones para el año fiscal 2025-26, resultado del deterioro económico y la reducción de los impuestos esperados.

El nuevo presupuesto congela las inscripciones de adultos indocumentados a MediCal a partir de enero de 2026, imponiendo una prima mensual de $100 a quienes permanezcan, y elimina ciertos beneficios como el cuidado dental y a largo plazo.

Junio

A partir del 6 de junio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y otros agentes federales llevaron a cabo redadas generalizadas en lugares de trabajo y vecindarios de Los Ángeles, lo que resultó en docenas de arrestos de personas por presuntas violaciones de las leyes de inmigración.

Las redadas provocaron protestas inmediatas e intensas en el centro de Los Ángeles y otras zonas. Los manifestantes se enfrentaron con las fuerzas del orden federales y locales, arrojando objetos como piedras y trozos de hormigón, lo que llevó a la policía a utilizar gases lacrimógenos, gas pimienta y municiones no letales. Las protestas incluyeron el bloqueo de la autopista US 101 y la quema de varios vehículos autónomos Waymo.

A pesar de las objeciones del gobernador de California, Gavin Newsom, y de la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, el presidente Trump federalizó y desplegó a aproximadamente 4,000 miembros de la Guardia Nacional de California y 700 infantes de marina estadounidenses en Los Ángeles para supuestamente proteger las propiedades y el personal federal.

El gobernador Newsom y el fiscal general Rob Bonta demandaron a la administración Trump, argumentando que el despliegue militar era ilegal y una violación de la soberanía estatal. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró el estado de emergencia local e impuso un toque de queda en algunas zonas del centro de la ciudad.

El gobernador Newsom reconoce en entrevistas con medios que está considerando competir para presidente de Estados Unidos.

Julio

La exvicepresidenta Kamala Harris anunció que no se presentará a las elecciones para gobernadora de California, lo que puso fin a meses de intensas especulaciones.

En julio de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) llevaron a cabo una redada a gran escala en dos plantaciones legales de cannabis, propiedad de Glass House Farms en Camarillo y Carpintería al sur de California, lo que resultó en la detención de al menos 361 indocumentados.

Tres miembros del Destacamento de Explosivos del Departamento del Alguacil del Condado de Los Ángeles murieron en una explosión en un centro de entrenamiento en el este de Los Ángeles

Agosto

Un juez federal dictaminó que el despliegue de tropas de la Guardia Nacional ordenado por el presidente Trump en Los Ángeles constituía una violación de la ley, aunque el fallo estaba sujeto a apelación.

Septiembre

Fue promulgada la ley contra la policía secreta”, que prohíbe a los agentes de las fuerzas del orden locales y federales en servicio, incluidos los agentes del ICE, usar mascarillas que les cubran el rostro, en respuesta a las preocupaciones sobre la identificación de los agentes durante las operaciones de control de la inmigración. Entró en vigor en octubre.

Octubre

Una inusual tormenta en octubre provocó fuertes lluvias, lo que dio lugar a evacuaciones y advertencias de deslizamientos de tierra en zonas afectadas por incendios, como la zona de Eaton; el estado también amplió las ayudas hipotecarias para los supervivientes de los incendios.

Entra en vigor una nueva ley que aumenta el salario para los bomberos encarcelados a $7.25.

Noviembre

La proposición 50, una medida controvertida respaldada por el gobernador Gavin Newsom que permite al estado resideñar nuevos mapas de distritos electorales para el Congreso para beneficiar a los demócratas, hasta las elecciones de 2030, fue aprobada por los votantes.

Las ventas de viviendas en California alcanzaron en noviembre su nivel más alto en tres años. El número medio de días para vender una vivienda unifamiliar aumentó, mientras que el precio medio por metro cuadrado disminuyó ligeramente con respecto al año anterior, y la tasa hipotecaria promedio fue inferior a la de noviembre de 2024.

A pesar de las protestas estudiantiles, la Junta de Regentes de la Universidad de California (UC) votó a favor de mantener un plan que permite aumentos anuales de hasta el 5% a las matrículas.

Diciembre

El actor y director de Hollywood Rob Reiner y su esposa Michel Singer son asesinados en su propia casa en Brentwood, en un homicidio, presuntamente ejecutado por el hijo de la pareja Nick Reiner.