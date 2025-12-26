Eiza González responde a críticas por bailar pegadita a Diego Boneta en show de Bad Bunny

La actriz mexicana Eiza González, quien fue una de las invitadas a ‘La Casita’ de Bad Bunny en los conciertos que el reguetonero ofreció en Ciudad de México, recurrió a su cuenta de TikTok para responder a la polémica que causó su presencia en el show.

La pareja del tenista búlgaro Grigor Dimitrov dio de qué hablar por un video que se regó como pólvora en las redes sociales y que la muestra dejándose llevar por la música en compañía de diversas celebridades, como Luis Gerardo Méndez y Diego Boneta.

En el material en cuestión se ve a a la también cantante bailando muy cerquita de Diego, lo que la puso en la mira, pues no faltaron los que consideraron su comportamiento como poco adecuado.

A pesar de la polémica, y de lo que se dijo de ella, Eiza ya se defendió y negó las afirmaciones en su contra, al asegurar que en realidad estaba bailando con una amiga.

“Claramente estoy bailando con mi amiga enfrente de mí y estamos en una casita pegados unos al otro. No empiecen a inventar”, escribió Eiza en un comentario que dejó en TikTok.

El bailecito de Eiza fue analizado por los presentadores de ‘Hoy Día’, quiene salieron en su defensa y de la relación que mantiene con Diego, a quien conoce desde hace varios años y con quien, incluso, coincidió en 2018 durante un viaje laboral que ambos hicieron a Sudáfrica.

“Simplemente ellos se conocen de algún proyecto, conectaron y estaban bailando. La gente está buscando donde verdaderamente no hay. Ese video anda súper viral. Están atacando mucho a Eiza. Eiza tiene su novio y él también tiene su novia ”, dijo Chiky Bombom en torno a uno de los videos del momento.

Hasta el momento ni Diego Boneta, ni Renata Notni, su pareja, han hablado sobre la polémica que se generó por la cercanía que tuvo con Eiza en uno de los conciertos del ‘Conejo Malo’´.

