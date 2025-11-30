Eiza González y Grigor Dimitrov disfrutaron de una escapada romántica a la nieve

Eiza González y su novio, el tenista búlgaro Grigor Dimitrov, disfrutaron de una romántica escapada invernal tras el Día de Acción de Gracias.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz mexicana compartió algunas imágenes de su aventura en la nieve junto a su novio, con quien construyó un muñeco de nieve.

Vestida de negro y él de verde, la actriz y el tenista posaron cariñosos en el paisaje nevado, intercambiando miradas y gestos románticos.

En las imágenes que compartió, Eiza también capturó una foto del atardecer con Grigor de espaldas al horizonte y otras postales acogedoras de su cabaña de lujo.

No es su primera salida juntos este mes. A mediados de noviembre, la pareja visitó Costa Rica, donde pudieron explorar selvas, cascadas y playas en Guanacaste.

La pareja también caminó por senderos, nadaron en pozas cristalinas y avistaron monos en su resort exclusivo. Grigor impresionó al publicar en español “Viviendo la vida tica”, mostrando su esfuerzo aprender el idioma de su novia.

¿Cuándo comenzó la relación de Eiza González y Grigor Dimitrov?

En mayo, Eiza González confirmó su relación con Grigor Dimitrov, con quien asistió la semana pasada al Festival de Cannes.

Tras su paso por la alfombra roja del festival de la Croisette, la actriz mexicana confirmó su romance con el tenista con una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió González junto a varias fotos con Dimitrov.

“Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”, agregó para finalizar su mensaje.

La confirmación del romance entre Eiza González y Grigor Dimitrov ocurre luego de que la primera semana de mayo surgiera una ola de rumores que los vinculaban de forma romántica luego de que fueran captados caminando de la mano por las calles de Madrid.

