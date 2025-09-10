Eiza González disfruta de una escapada romántica con Grigor Dimitrov en París

Eiza González se dejó ver enamorada junto a su novio, el tenista Grigor Dimitrov, durante una romántica escapada en París.

La actriz mexicana, quien se encuentra en París para el Torneo Roland Garros en el que participa su novio, fue captada caminando tomada de la mano con el tenista búlgaro por las calles de la capital francesa.

Eiza también fue vista en el evento deportivo para apoyar a su novio. La actriz lució un elegante mono azul que destacó su figura, y en redes sociales bromeó sobre sus lecciones de tenis con Dimitrov, mostrando una faceta más abierta y feliz sobre su relación.

Con un estilo elegante y natural, la protagonista de Baby: el aprendiz del crimen mostró en sus redes sociales una imagen junto a su novio, revelando por primera vez con tanta claridad su vida privada y la felicidad que vive a su lado.

Desde que hicieron público su romance, Eiza no ha dudado en expresar su amor y orgullo, incluso compartiendo momentos de sus clases de tenis con el atleta.

¿Cuándo comenzó la relación de Eiza González y Grigor Dimitrov?

En mayo, Eiza González confirmó su relación con Grigor Dimitrov, con quien asistió la semana pasada al Festival de Cannes.

Tras su paso por la alfombra roja del festival de la Croisette, la actriz mexicana confirmó su romance con el tenista con una publicación en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

“Eres mi ser humano favorito, y no puedo creer la suerte que he tenido de encontrarte. Has restaurado en mí tantas cosas que no creía posibles”, escribió González junto a varias fotos con Dimitrov.

“Para el hombre más amable y considerado: admiro cada centímetro de la persona que eres y en la que te estás convirtiendo. No puedo esperar a celebrar muchos más para siempre. Te amo, G”, agregó para finalizar su mensaje.

La confirmación del romance entre Eiza González y Grigor Dimitrov ocurre luego de que la primera semana de mayo surgiera una ola de rumores que los vinculaban de forma romántica luego de que fueran captados caminando de la mano por las calles de Madrid.

Seguir leyendo:

· ¿Quién es Grigor Dimitrov, el nuevo novio de Eiza González?

· Eiza González presume sus clases de tenis con su novio Grigor Dimitrov

· Eiza González deslumbra en desfile de Dior en Roma