La Junta de Ecualización, poco conocida pero esencial para las comunidades de California

En California funciona una agencia del gobierno estatal para cuyas instituciones los votantes eligen representantes en cada ejercicio electoral.

Es la Junta de Ecualización – Board of Equalization o BOE por sus siglas en inglés. Tiene un papel importante en las finanzas de California, su estabilidad y su crecimiento.

Sin embargo, muchas veces los votantes ignoran de qué se encarga y cuál es su importancia. En ello difiere de los otros cargos que el votante elige directamente: gobernador, vicegobernador, secretario de Estado, fiscal general, tesorero, contralor, superintendente de educación pública y comisionado de seguros.

De por sí, el hecho de que sus miembros son electos y no nombrados indica la importancia que le da el estado. Es que estos miembros tienen una injerencia directa en la vida de la población, tanto como los otros puestos electivos.

Está compuesta por cuatro miembros electos por períodos de cuatro años, representando otros tantos distritos, además de un quinto miembro de oficio que es el Controlador del estado.

En noviembre del año que inicia los votantes podrán elegir nuevos representantes para esta oficina.

“La Junta de Igualación desempeña un papel fundamental en el sistema tributario de California”, me dice a través de un correo electrónico el asambleísta estatal Mike Gipson, quien desde 2014 representa al distrito 65 que incluye ciudades en el sur del condado de Los Ángeles.

“Cuando funciona correctamente, contribuye a garantizar la equidad, la coherencia y la rendición de cuentas en las evaluaciones del impuesto a la propiedad en todo el estado. Esta labor es importante porque esas evaluaciones afectan directamente los servicios locales, las escuelas y el costo de vida de las familias”, agrega Gipson.

Este asambleísta ha lanzado recientemente su candidatura para integrar la Junta de Ecualización.

Affordability, asequibilidad

Para el Presidente Donald Trump, la asequibilidad – entendido aquí como el grado de suficiencia del ingreso para cubrir las necesidades – ha mejorado “como nunca antes en la historia de nuestro país”. Ignora los números publicados por sus propias agencias, las evidencias de tiendas de comestibles, los relatos repetidos que cuentan una sola historia: a la gente no le alcanza con lo que gana.

Es precisamente el grado de asequibilidad en la población lo que también refleja la labor de la Junta de Ecualización estatal. Establecida por enmienda constitucional en 1879, predomina en el sistema de impuestos a la propiedad.

La Junta determina el valor de propiedades que pertenecen a las empresas de servicios públicos incluyendo las compañías ferroviarias. Es el mecanismo de rendición de cuentas cuando se impugnan las valoraciones, para contribuyentes que no estén de acuerdo con las evaluaciones de bienes inmuebles, el impuesto sobre bebidas alcohólicas o el de las aseguradoras.

Su tarea de coordinación y control puede garantizar la equidad y la coherencia que la sociedad necesita para su funcionamiento armonioso.

Los tasadores de impuestos

Si bien son los tasadores de impuestos a la propiedad de los 58 condados de California quienes determinan los métodos de evaluación, la Junta de Ecualización los supervisa y orienta. Establece normas y reglamentos y aseguran que no haya discrepancia entre los métodos de tasación en cada condado, incluyendo temas complejos como la fluctuación de los costos de construcción y factores que inciden sobre el equipamiento.

También se dirige directamente a la población con ayuda en temas como navegar por los vericuetos de la Proposición 19 de 2020, que protege las viviendas para “Personas Mayores, Personas con Discapacidades Graves, Familias y Víctimas de Incendios Forestales o Desastres Naturales”.

En el año fiscal que finalizó en junio de 2023, la junta estuvo a cargo de un valor fiscal neto de 7,8 billones de dólares (trillions en inglés), lo que derivó en una imposición de 85,300 millones de dólares en impuestos coleccionados que ayudaron a financiar la educación pública, carreteras y parques y policías y bomberos.

Las limitaciones

No es una agencia perfecta. Lo sería si su labor fuese más amplia y sus acciones más del conocimiento público.

Por ejemplo, hasta 2017 la BOE se ocupaba también del control del impuesto a las ventas, función que a partir de entonces derivó al nuevamente creado Departamento de Administración de Impuestos y Tasas de California (CDTFA).

Para Gibson, con esa medida – la ley AB 102 – “la Legislatura le quitó facultades importantes a la Junta de Igualación de Impuestos y creó una nueva agencia con supervisión limitada y poca transparencia”.

Es, en buenas cuentas, el grado de transparencia lo que se puede interponer en la relevancia de esta agencia y su contribución al bienestar de las comunidades.

“Creo”, agrega Gibson, “que los asuntos fiscales deben incluir la supervisión de funcionarios electos que rindan cuentas y a quienes el público pueda exigir transparencia. Cuando falta esa rendición de cuentas, los contribuyentes quedan desprotegidos y los burócratas adquieren más poder”.

“Modernizar la forma en que la Junta se comunica, mediante datos más claros, explicaciones más accesibles y una participación pública constante, haría que la agencia sea más relevante y responsable”, dice el asambleísta de 59 años.

“Esto incluye hacer que la supervisión de las evaluaciones sea más visible, fortalecer la presentación de informes sobre las prácticas de los condados y garantizar que el público sepa a dónde acudir cuando surjan preguntas o disputas”.

Asequibilidad, una vez más

Las decisiones de la junta sobre las valoraciones afectan de manera directa los costos de la vivienda, las presiones sobre el alquiler y los recursos disponibles para ciudades, condados y escuelas. Es allí donde los inquilinos sienten los efectos de las decisiones tomadas por los funcionarios.

La junta de ecualización es entonces un actor discreto pero poderoso en la vida cotidiana de las familias californianas. Influye en la inversión en los barrios, la financiación de las escuelas, la tributación equitativa en todo el estado.

De ahí su papel en la asequibilidad y el nivel de vida general de la población. De ahí la relevancia de la Junta de Ecualización en la discusión política y económica sobre lo que nos rodea. De ahí que nos importe la composición de los miembros de la junta. Requiere líderes experimentados, de confianza, fieles a su posición y a la comunidad que representan.

“Un líder de la Junta de Igualación necesita una sólida comprensión del funcionamiento del sistema, pero, igual de importante, un claro sentido de responsabilidad hacia el público. Este cargo requiere independencia, un compromiso con la equidad y la disposición a hacer preguntas difíciles cuando algo no cuadra”, dice Gipson.

“También”, dice por último, “requiere humildad: reconocer que cuando una institución pierde la confianza pública, reconstruir esa confianza comienza con la transparencia, la coherencia y el respeto por las comunidades afectadas por sus decisiones”.