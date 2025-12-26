Lucía Méndez sostiene su postura y asegura que Juan Gabriel está vivo

A casi una década del fallecimiento de Juan Gabriel, la actriz Lucía Méndez ha revivido la teoría de su supuesta supervivencia luego de confesar que habría interactuado con el cantante en años recientes. A pesar de las críticas que estas declaraciones le han generado, la famosa se mantiene firme en su postura y ha revelado más detalles sobre el tema. ¡Te contamos lo que dijo!

Tras varias semanas de dimes y diretes, la ‘Diva de México’ concedió una entrevista al programa “Despierta América”, donde se pronunció sobre la ola de ataques que ha recibido por parte de aquellos detractores que la tachan de “mentirosa”.

Con la personalidad frontal que la caracteriza, Lucía Méndez no tuvo reparo en detallar su interacción con el famoso que fue reportado como fallecido el pasado el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California: “Sí me llamó, yo lo he visto… todo el mundo me dice: ‘Estás loca’, lo mismo que pasó con Madonna, pero a mí Juan Gabriel sí me habló“.

Sin embargo, esa no fue la única polémica con respecto al intérprete que la histrionisa abordó durante la charla. Y es que también se pronunció acerca del video que circula en redes sociales donde aparece un individuo, que llamó la atención por su gran similitud a Juan Gabriel, mientras comía tranquilamente en un restaurante de París.

Al ser cuestionada sobre estas imágenes, Lucía Méndez señaló que esta sería una prueba más del paradero de su amigo: “Yo pienso que es Juan Gabriel. Empezando por los colores, las canas, bueno ha pasado el tiempo. El color naranja, el color verde que llevaba es muy mexicano, su cara, para mí es Juan Gabriel“, sentenció.

Para finalizar, la estrella de la pantalla chica reconoció que de reencontrarse nuevamente con Juan Gabriel, lejos de reprocharle por “fingir su muerte”, lo cuestionaría sobre los motivos que lo orillaron a hacerlo.

“Le daría un abrazo y le preguntaría: ‘¿Por qué compadre?, ¿por qué no quieres que te veamos?, ¿por qué estás tan escondido?, ¿Qué es lo que sucede?, ¿quedaste muy harto de todo? o sea, ¿estás muy cansado?’“, compartió.

