Operativo encubierto en Nueva Jersey detectó a 12 hombres que intentaron tener relaciones sexuales con menores

Una docena de hombres de Nueva Jersey, incluyendo un profesor de secundaria y un coordinador de programas juveniles, fueron arrestados en una amplia operación contra menores de edad denominada “Operación Bad Santa”, según las autoridades.

Los sospechosos, con edades comprendidas entre los 23 y los 65 años, fueron arrestados tras presuntamente intentar atraer a menores para tener relaciones sexuales y presentarse en una residencia del condado de Middlesex esperando encontrarse con una menor, pero en su lugar fueron recibidos por agentes del orden, según informaron los fiscales.

La operación encubierta, en la que participaron varias agencias, fue dirigida por la Unidad de Delitos contra Menores por Internet de la Fiscalía del Condado de Middlesex y se desarrolló durante varios días, entre el 8 y el 15 de diciembre.

Los investigadores indicaron que agentes encubiertos se hicieron pasar por menores durante conversaciones en redes sociales y aplicaciones de mensajería, guiando a los hombres al lugar donde se realizaron los arrestos.

La mayoría de los acusados ​​fueron acusados ​​de seducción en segundo grado e intento criminal de conducta sexual peligrosa con un menor en tercer grado, delitos graves que conllevan la posibilidad de penas de prisión estatal si son declarados culpables.

Los sospechosos fueron identificados como Delpis Reynoso-Castro, de 26 años y residente de New Brunswick; Marcos Águila, de 57 años y residente de East Brunswick; José Leguía, de 57 años y residente de Old Bridge; Hareshkumar “Harry” Vala, de 44 años y residente de Dunellen; Vedant Khandelwal, de 38 años y residente de Bridgewater; Kevin Knox, de 65 años y residente de North Brunswick; Cameron Ameye, de 33 años y residente de Bloomingdale; y Joseph Davicsin, de 46 años y residente de East Brunswick.

Jorge Mora, de 52 años y residente de Jackson, y Akash Shah, de 23 años y residente de East Brunswick, también enfrentan cargos relacionados con la presunta distribución de material obsceno a una menor.

Raúl Ángeles, de 53 años y residente de Asbury Park, y James Keating, de 59 años y residente de Edison, fueron acusados ​​de intento de conducta sexual peligrosa con una menor en tercer grado. Keating también enfrenta un cargo adicional por distribuir material obsceno a un menor.

La fiscalía indicó que dos de los acusados ​​ocupaban puestos de confianza trabajando con jóvenes.

Ameye trabajaba como coordinador de programas para Youth Rise, un programa de preparación académica y orientación profesional en el Passaic County Community College, mientras que Davicsin trabajaba como profesor de secundaria en Elizabeth, según informaron las autoridades.

En la operación participaron departamentos de policía locales de todo el condado de Middlesex, junto con el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue en curso y dijeron que los arrestos resaltan el enfoque continuo en la explotación infantil en línea, particularmente durante la temporada navideña, y advirtieron a los padres que permanezcan atentos sobre la actividad en línea de sus hijos.

Sigue leyendo:

– Ex coach de animadoras condenado por abuso sexual de menores en Orange.

– Detienen a actor de Papá Noel en Nueva Jersey por presunta pornografía infantil.