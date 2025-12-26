Pronóstico del tiempo en Miami para este viernes 26 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este viernes 26 de diciembre indica que los termómetros llegarán hasta un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 2% y tendremos pocas nubes, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 4.35 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 63 grados Fahrenheit (17ºC)

Por otra su parte, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada rondará los 81ºF (27ºC) de máxima y 81ºF (27ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:05 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 17:37 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, las previsiones indican que habrá cielos despejados. Las temperaturas tendrán una variación entre los 63 y los 79 grados Fahrenheit (17 y 26ºC).

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres que el día te sorprenda y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te aportamos un estimado del tiempo al día de hoy. Ten en cuenta que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te aconsejamos revisar a diario nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

Según los últimos datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada de mayores precipitaciones en Miami comprende del final de la primavera al verano, con el otoño y el invierno como temporadas más secas. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Muchas ciudades envidian el clima de Miami, con inviernos muy suaves y veranos no excesivamente calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada, lo que hace que también incrementa la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami sucede alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen lograr los 87.3 °F (30.7 °C). Por su parte, el período más frío del año ocurre durante el mes de enero, en el que las temperaturas suelen disminuir hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.