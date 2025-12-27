Dónde celebrar el Año Nuevo en Los Ángeles 

Ha llegado el momento de decir adiós al 2025 y dar la bienvenida al Año Nuevo.

Muchos deciden pasar la Víspera de Año Nuevo creando carteles de visualización, estableciendo objetivos y metas para el ciclo que está por iniciar, compartiendo rituales en familia o simplemente descansado.

Pero muchos otros prefieren dar la bienvenida al 2026 celebrando en grande y la ciudad y el condado de Los Ángeles tienen una gran variedad de eventos para recibir el Año Nuevo por todo lo alto. Desde eventos con máscaras y champaña hasta una noche llena de música, comida y comunidad, estos eventos de fin de año tienen atracciones para toda la familia.

Gloria Molina Grand Park

Una de las celebraciones gratuitas más grandes de Año Nuevo tiene que ser la que tiene lugar en el centro de Los Ángeles, en el Grand Park Gloria Molina. Cada año, familias y amigos se unen en el corazón de la ciudad para celebrar el Año Nuevo en grande y este año no es la excepción. Abra dos escenarios donde DJ y artistas tocarán música para bailar toda la noche. El 31 de diciembre, a partir de las 8 p.m., podrás disfrutar de un espectáculo de luces del ayuntamiento, de instalaciones artísticas interactivas, de actuaciones culturales y de actividades prácticas para todas las edades. También podrás formar parte del estudio fotográfico inmersivo Pop-Up Portrait Studio, que transforma retratos en murales colectivos que celebran el sentido de pertenencia. Creado por el famoso fotógrafo Josh Madson.

Fuegos artificiales y fiesta de máscaras en Long Beach

Si te gustaría pasar el Año Nuevo de forma más tranquila, busca un lugar en el centro de Long Beach para ver un espectáculo de fuegos artificiales frente al mar a medianoche del 31 de diciembre. Puedes verlo desde prácticamente cualquier lugar cerca del agua, como Shoreline Park. Algunos de los negocios locales cercanos, como la Queen Mary, celebrarán con eventos como su velada de máscaras. Disfruta de una noche de música en directo, deslumbrantes actuaciones, juegos de casino y espectaculares fuegos artificiales cuando el reloj marque la medianoche.

Festejo en Marina del Rey

No estás cerca de Long Beach; ningún problema. Disfruta de otro evento gratuito en Marina del Rey. Para celebrar el Año Nuevo, el Departamento de Playas y Puertos organizará una fiesta de fin de año con fuegos artificiales y luces. Esta celebración es gratuita y apta para toda la familia en el Burton Chace Park desde las 7 pm hasta pasada la medianoche. Prepárate para una noche repleta de diversión y energía, con música, comida, espectáculos de magia y pintura facial. También habrá artistas interactivos: robots luminosos y mucho más.

Angel City Brewery

Da la bienvenida al Año Nuevo con un poco de swing en tus pasos y mucho sabor. Si te gusta bailar y estás en modo de fiesta, tendrás que ir a Ángel City Brewery, donde estarán organizando una gran celebración. La noche combinará el glamur dorado del art déco con ritmos de cumbia, éxitos festivos y buena cerveza y la entrada es gratis. Tendrán una banda de cumbia tocando en vivo, empezando a las 7 de la noche, y un DJ que animará el evento hasta la madrugada.

Queremos Reggaeton

Si te gustan Bad Bunny, Ivy Queen y los grandes del perreo, entonces debes asistir al evento de fin de año de Queremos Reggaetón en el club llamado Catch One en Los Ángeles. La noche estará llena de música de reggaeton y a la medianoche la caída de la bola con confeti.

Pete Escovedo y familia

El legendario percusionista Pete Escovedo ofrecerá dos conciertos, uno el día 30 y otro en Nochevieja, en el Catalina Jazz Club. Pete Escovedo es un artista que rompió las barreras entre el smooth jazz, la salsa, el latín jazz y la música contemporánea. Disfruta de una noche romántica con tu pareja.

El desfile de las rosas

Para millones de personas en todo el mundo, el Desfile de las Rosas es una tradición emblemática del día de Año Nuevo. El desfile recorre un poco más de 5 millas a lo largo de Colorado bulevar en Pasadena. Y cuenta con cuatro tipos principales de participantes: carrozas cubiertas de flores coloridas, unidades ecuestres, bandas de música y participantes del torneo. El tema de este año es “La magia del trabajo en equipo”. El tema celebra la sensación de logro que se obtiene al saber que, trabajando juntos, podemos lograr resultados mucho más enriquecedores que los que podríamos alcanzar individualmente. Un mensaje que en estos tiempos se necesita más que nunca.

Las celebraciones del desfile comienzan a las 8 de la mañana del primero de enero y, así como puedes ir en persona, también puedes disfrutar de las transmisiones por televisión.