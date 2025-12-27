Macaulay Culkin destapó la razón por la que decidió abandonar Hollywood

El actor estadounidense Macaulay Culkin se sinceró como nunca antes sobre su decisión de alejarse de la actuación y los reflectores cuando aún se encontraba en la cima de su popularidad tras el éxito de “Mi pobre Angelito”.

De acuerdo con las declaraciones que emitió en una entrevista reciente con la revista People, lejos de disfrutar las mieles de la fama, se vio enfrascado en un ciclo de soledad que tintó de gris su etapa de la infancia: “No hacía trabajos en grupo, era yo solo (…) No puedo decir cuántos Bar Mitzvah me perdí“, dijo sobre su falta de convivencia familiar.

Por esta razón, Macaulay obedeció al deseo de vivir experiencias propias de un adolescente, rodeado de personas de su edad y no por el entorno de Hollywood, lo que finalmente lo llevó a escapar de la presión con la que vivió por muchos años.

Aunado a este sentimiento de soledad, el famoso fue víctima de abuso físico y psicológico por parte de su padre Kit Culkin, cuyo contacto directo se perdió luego de oficializarse el divorcio con su madre en el año 1995.

“Nunca recibí la palabra ‘orgulloso’ cuando era niño (…) Hazlo bien o te golpearé. Fue un hombre malo. Era abusivo, física y mentalmente, puedo mostrar todas mis cicatrices si quisiera“, relató a la publicación.

Afortunadamente, Macaulay Culkin consiguió construir una vida alejada de los excesos que la fama había traído consigo. No podemos olvidar que el histrión inició una historia de amor con la tambien actriz Brenda Song, con quien dio a bienvenida a sus dos hijos: Dakota, de 3 años, y Carson, de 2.

En el ámbito profesional, además de su aparición en proyectos teatrales y de cine independiente, el famoso ha destacado por su participación en la banda “The Pizza Underground”.

Seguir leyendo:

• Macaulay Culkin revela que no le ha hablado a su padre en más de 30 años

• Macaulay Culkin se deshace de su apartamento de juventud por casi $8 millones

• Venden la mansión de la película ‘Home Alone’ tras varios meses en el mercado