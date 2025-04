Macaulay Culkin revela que no le ha hablado a su padre en más de 30 años

Macaulay Culkin fue entrevistado por los hermanos Oliver y Kate Hudson para el podcast “Sibling Revelry”, y reveló que desde hace más de 30 años no le habla a su padre Christopher “Kit” Culkin. El actor dijo que sus hijos no tienen ningún interés en conocer a su abuelo.

Culkin acusó a su padre de abuso físico y mental, y cuando tenía 14 años decidió retirarse de la actuación: “Dije: ‘Genial, renuncio, porque ya no está en el panorama'”. También les informó a sus padres – quienes acababan de separarse- que ya no trabajaría para ellos: “Espero que se lo hayan pasado bien y que hayan ganado todo el dinero posible, porque de mí no va a salir más”.

Sobre Kit, dijo: “Él es un hombre que tuvo siete hijos y ahora tiene cuatro nietos, y ninguno de ellos quiere tener nada que ver con él. Tengo la sospecha de que él no piensa que hizo algo malo, como si nosotros estuviéramos equivocados y él tuviera la razón. Es una de esas personas narcisistas”.

En 2003 Macaulay regresó a la actuación, obteniendo buenas críticas por su trabajo en la película “Party Monster”, pero siempre será recordado por los dos filmes de la saga de “Home Alone” que protagonizó. Dice que ahora es muy feliz con su novia Brenda Song, con quien tiene dos hijos; además, sí mantiene contacto con su madre Patricia Brentrup.

El actor de 44 años comentó que sus seis hermanos tampoco tienen contacto con su padre; además, sospecha que Christopher Culkin tiene un resentimiento hacia él, ya que siempre soñó con destacar en el mundo del espectáculo. “Ahora que tengo hijos, me enojo mucho y pienso: “No puedo creer que mi padre fuera así. Tenía unos hijos tan encantadores. Él me guardaba cierto resentimiento, porque quería ser actor. Nunca llegó a ser más que un corista en Broadway, y después hizo algo de ballet”.

