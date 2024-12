Macaulay Culkin dice que Joe Pesci le mordió un dedo antes del rodaje de “Home Alone”

La película “Home Alone”, de 1990, se convirtió en un clásico de la temporada navideña y lanzó a la fama a su protagonista, Macaulay Culkin, quien acaba de terminar una gira para promover el filme. Durante una de las sesiones de preguntas y respuestas con el público asistente a las proyecciones, él recordó que el actor Joe Pesci le mordió un dedo tan fuerte, que le provocó una cicatriz.

Culkin, de 44 años, relató a The New York Times la dolorosa experiencia que tuvo mientras ensayaban una escena en la que el ladrón Harry (Pesci) amenaza con comerse los dedos del niño Kevin: “(Joe) estaba tratando de asustarme, como si dijera: ‘Quiero ser una amenaza para este niño’. Me quedó una cicatriz. Vi su cara, y nunca, jamás había visto a Joe Pesci realmente asustado. Era como si él dijera: ‘¡Acabo de morder a un niño!'”

Gran parte del argumento de “Home Alone” se desarrolla en la casa del personaje principal, y Macaulay también comentó que estuvo interesado en comprar el inmueble, ubicado en Winnetka, Illinois. “Tenía casi la intención de comprarla, sólo por diversión, pero ahora tengo hijos. Estoy ocupado”.

Culkin sigue llevándose bien con la actriz Catherine O’Hara, quien interpretó a su madre tanto en “Home Alone” como en la secuela, estrenada en 1992. Hasta la fecha, cuando se encuentra con ella, le llama “mamá”, y ella le contesta: “Hola, hijo”.

En cuanto a Joe Pesci, hace dos años reveló a People que sufrió varias quemaduras en su cabeza al trabajar en algunas escenas de “Home Alone”, pero también dijo que sería poco probable que actuara en otro filme de la saga: “Ahora son tiempos distintos. Las actitudes y las prioridades han cambiado en 30 años, y aunque nunca debes decir “nunca”, creo que sería difícil repetir no sólo el éxito, sino también la inocencia general de las dos películas originales”.

Macaulay Culkin y Joe Pesci en 1991, durante una fiesta previa al rodaje de la película “Home Alone 2: Lost In New York”. (Foto: Joe Mayor/AP)

