Casa Blanca rechazó petición de obispos de pausar la aplicación de ley migratoria en Navidad

Los obispos católicos de Florida solicitaron al presidente Donald Trump que suspenda temporalmente las redadas y detenciones migratorias durante las fiestas navideñas, al advertir que las actuales políticas de control están generando temor entre comunidades enteras, incluso entre familias con estatus legal.

La petición fue encabezada por el arzobispo de Miami, Thomas Wenski, y respaldada por otros siete miembros de la Conferencia de Obispos Católicos de Florida, quienes dirigieron una carta formal a la Casa Blanca en la que llamaron a priorizar un enfoque más humano.

En el documento, Wenski reconoció que la frontera ya ha sido asegurada y que la identificación y deportación de delincuentes peligrosos se ha logrado en gran medida, pero alertó que la aplicación masiva de la ley ahora está alcanzando a trabajadores sin antecedentes penales.

El prelado sostuvo que el clima de miedo y ansiedad se está extendiendo no solo entre inmigrantes irregulares, sino también entre sus familiares y vecinos con estatus legal, afectando la vida cotidiana de comunidades enteras en el sur de Florida y otros puntos del estado.

Ante este panorama, los obispos pidieron al gobierno federal que suspenda las redadas durante la temporada navideña, como un gesto de respeto por la dignidad humana de las familias afectadas y una señal de sensibilidad en un período tradicionalmente dedicado al encuentro y la solidaridad.

Respuesta oficial y defensa del enfoque duro

La Casa Blanca rechazó implícitamente la solicitud y afirmó que las políticas seguirán sin cambios, subrayando que el presidente fue elegido con la promesa de deportar a inmigrantes indocumentados con antecedentes criminales y que está cumpliendo ese compromiso asumido ante los votantes.

La portavoz presidencial, Abigail Jackson, respondió por correo electrónico en un breve mensaje que evitó mencionar la Navidad y reiteró que la prioridad del gobierno es la aplicación estricta de la ley migratoria conforme a la agenda de la administración.

Wenski se ha destacado en los últimos años como una de las voces más firmes dentro de la Iglesia católica en favor de un trato más humano a los migrantes, participando incluso en paneles académicos para denunciar las políticas que separan familias y perturban la vida comunitaria.

En declaraciones públicas, el arzobispo también resaltó el aporte de los inmigrantes a sectores clave de la economía estadounidense, señalando que agricultura, servicios, salud y construcción dependen en gran medida de trabajadores extranjeros comprometidos con sus comunidades.

Como parte de su labor pastoral, Wenski se unió recientemente al ministerio “Caballeros en Bicicleta”, una iniciativa que visita centros de detención migratoria para atender las necesidades espirituales de los reclusos, incluido el complejo de los Everglades conocido como “Alligator Alcatraz”.

El religioso relató que ha rezado el rosario junto a motociclistas bajo el intenso calor frente a los muros del centro y que, tras varios intentos, logró permiso para celebrar misa dentro de las instalaciones, en un esfuerzo por acompañar a los detenidos en condiciones adversas.

Wenski afirmó que invitar a los migrantes recluidos a orar, incluso en un entorno tan deshumanizante, es una forma concreta de recordar y reivindicar su dignidad, subrayando que la fe también debe expresarse a través de la defensa de quienes viven en los márgenes.