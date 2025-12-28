Hackeo masivo obliga a Ubisoft a cerrar por un tiempo los servidores de Rainbow Six Siege

¡Ubisoft apaga los servidores de Rainbow Six Siege por un hackeo masivo que regaló miles de millones en créditos y provocó baneos caóticos! Los jugadores se quedaron sin acceso al shooter táctico justo en plenas vacaciones, tras un ataque que demostró fallos graves en la seguridad de Ubisoft.

El caos del hackeo: créditos infinitos y baneos al azar

Imagina loguearte a Rainbow Six Siege y encontrar billones de créditos R6 en tu cuenta, suficientes para comprar skins ultra-raras como la Glacier del R4C, o incluso cientos de paquetes Alpha. Eso pasó el sábado 27 de diciembre por la mañana, cuando ciberdelincuentes explotaron una vulnerabilidad en los servidores, inyectando moneda del juego a miles de usuarios y manipulando el sistema de baneos.

Algunos jugadores baneados previamente se vieron libres de repente, mientras otros recibían castigos injustos sin razón aparente. El hack no fue un glitch menor pues esto fue posible gracias a que los hackers accedieron a la base de datos principal, alterando inventarios, monedas Renown y hasta comprando cosméticos exclusivos que valen cientos de dólares reales.

Ubisoft reaccionó rápido en X, confirmando el “incidente” a las 9:10 AM ET y apagando servidores en PC, PlayStation y Xbox para evitar más daños. La página de estado del juego mostró “apagón no planificado” en todas las plataformas, dejando a la comunidad en shock durante más de 24 horas.

Expertos en ciberseguridad como William Fieldhouse de Aardwolf Security señalan que esto revela vulnerabilidades profundas en los endpoints de API, permitiendo control administrativo total sin autenticación adecuada.

Respuesta de Ubisoft: rollback y promesas de no baneos

La compañía no se quedó de brazos cruzados. A las pocas horas, aclararon que nadie sería baneado por gastar los créditos robados, una movida para calmar a los jugadores tentados por el “regalo navideño”. Para el domingo 28, anunciaron un rollback masivo de transacciones desde las 6 AM ET del sábado, borrando compras fraudulentas y restaurando cuentas a su estado original. “

Esto no es la primera vez que Siege sufre ciberataques; en 2023, ladrones robaron 900 GB de datos internos, pero no tocaron cuentas de jugadores. Ahora, fuentes como Vx-Underground revelan que un grupo explotó un servicio para banear/modificar inventarios, mientras otro accedió potencialmente al código fuente de varios juegos Ubisoft. La comunidad en Reddit y X explotó con memes y quejas, pidiendo más transparencia: “¿Por qué no lo detectaron antes?”

Impacto en jugadores y lecciones para la industria gamer

Miles de fans quedaron varados sin su dosis diaria de Siege, un título con millones de jugadores activos que genera millones en microtransacciones anuales. El marketplace también cayó, paralizando ventas de skins y paquetes. Jugadores en Latinoamérica, Europa y EE.UU. reportaron lo mismo: cero conexión, balances locos y miedo a perder progresos. Para los que grindean ranked, esto duele doble en temporada competitiva.

El hack expone riesgos reales en la seguridad de juegos live-service: si atacantes dan 339 billones de dólares en créditos virtuales, ¿qué más pueden hacer con datos personales? Ubisoft enfrenta presión para parchear rápido y comunicar mejor, mientras la industria mira de cerca. Otros shooters como Valorant o CS2 podrían aprender: inviertan en auditorías backend ya. Al cierre de esta nota, servidores siguen offline sin fecha de regreso, pero Ubisoft promete updates pronto. ¿Volverá Siege más fuerte? Ojalá, porque este lío navideño deja un mal sabor.

Este desastre recuerda que en 2025, con IA y ciberataques evolucionando, ninguna compañía está 100% segura. Los hackers no solo jugaron sucio, sino que humillaron públicamente a Ubisoft con mensajes taunt en feeds admins. La esperanza está en ese rollback exitoso y un parche que cierre la brecha de una vez.

