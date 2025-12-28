Hombre de Oklahoma acusado de homicidio tras matar a una anciana mientras practicaba tiro en Navidad

Un hombre del estado de Oklahoma fue acusado de homicidio en primer grado luego de que, presuntamente, disparara un arma de fuego mientras practicaba tiro al blanco en su patio trasero el día de Navidad y provocara la muerte de una anciana que se encontraba sentada en el porche de su vivienda, informaron las autoridades.

El acusado fue identificado como Cody Wayne Adams, de 33 años. De acuerdo con documentos judiciales, el hecho ocurrió la tarde del jueves en la localidad de Comanche, en el condado de Stephens.

La víctima estaba con su familia

Según la declaración jurada de causa probable, la mujer se encontraba sentada en un sofá de dos plazas en un porche cubierto, acompañada de familiares y sosteniendo a un bebé, cuando recibió un disparo en el brazo derecho. La bala penetró posteriormente en la cavidad torácica, causándole la muerte poco después.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar alrededor de las 3:15 de la tarde y la víctima fue declarada muerta poco después. Las autoridades no revelaron su identidad ni edad exacta, limitándose a describirla como una “mujer mayor”.

Investigación apuntó al patio del acusado

Familiares de la víctima relataron haber escuchado entre cinco y siete disparos procedentes del norte de la residencia minutos antes del impacto. Durante la investigación, los agentes revisaron varias viviendas cercanas y determinaron que solo la propiedad de Adams carecía de protecciones adecuadas para la práctica de tiro.

De acuerdo con el informe policial, Adams había recibido una pistola Glock 45 como regalo de Navidad y fue escuchado por vecinos disparando alrededor de 20 balas esa tarde. El acusado admitió a los agentes que estaba disparando a una lata en su patio trasero sin contar con una barrera que detuviera los proyectiles.

Cargos y proceso judicial

Tras ser informado de que uno de los disparos pudo haber causado la muerte de la mujer, Adams mostró una fuerte reacción emocional. Posteriormente, y luego de que se le leyeran sus derechos, reconoció haber disparado el arma en dirección sur desde su vivienda.

Las autoridades lo arrestaron la noche del jueves y, durante su primera comparecencia ante el tribunal, se le impuso una fianza de $100,000 dólares. La acusación sostiene que el acusado actuó con desprecio consciente por la seguridad de los demás al generar una situación de riesgo con un arma de fuego.

Una audiencia preliminar fue fijada para el próximo 26 de febrero, mientras continúa el proceso judicial.

