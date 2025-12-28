Hombre muere tras tiroteo con la policía durante intercambio de custodia en Carolina del Norte

Un hombre murió el viernes luego de disparar contra agentes de la policía en Mint Hill, Carolina del Norte, durante un intercambio de custodia de un niño, informaron las autoridades locales. El hecho ocurrió alrededor de las 10:45 a. m. en las inmediaciones de una tienda Edible Arrangements.

De acuerdo con la policía de Mint Hill, los agentes acudieron al lugar tras recibir un reporte y, al llegar, el hombre sacó un arma y comenzó a disparar. Los funcionarios respondieron al ataque y el sospechoso murió en el intercambio de disparos.

Dos agentes heridos

Durante el tiroteo, dos agentes de la policía de Mint Hill resultaron heridos. Inicialmente, las autoridades indicaron que su estado era crítico, pero horas más tarde informaron que ambos se encontraban estables.

Testigos en comercios cercanos relataron que vieron a los oficiales ingresar a una tienda próxima y luego salir, uno de ellos asistiendo a su compañero, con sangre visible en las manos y el rostro.

Investigación en curso

Imágenes de televisión mostraron a técnicos de la escena del crimen recolectando evidencias dentro y fuera del establecimiento donde ocurrió el hecho. En un comunicado, la empresa Edible Arrangements señaló que no tenía indicios de que el tiroteo estuviera relacionado con su personal y que continuaba intentando contactar al propietario de la franquicia.

La policía informó que en las próximas horas se divulgarán más detalles sobre el caso. Mint Hill es un suburbio de unos 27,000 habitantes, ubicado a unos 19 kilómetros al este de Charlotte.

