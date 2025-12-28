Horóscopo de hoy de Nana Calistar 28 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
A ver, mi LEO, las oportunidades no son frijoles para recalentarlas mañana, así que deja de voltear a ver a quien no te aporta nada y aprovecha lo que la vida te está aventando ahorita. En estos días podrías sentir que tu relación anda como café rehecho: frío, amargo y ya no pega igual; pero antes de andar armando drama, piensa cómo reaccionarías tú si te hicieran lo mismo. Pónganse en los zapatos del otro, aunque sea nomás para ver si todavía les queda la horma.
No cambies tu esencia nomás por caer bien; si a alguien no le gusta cómo eres, la puerta está grande y no cobra cover, que se vayan derechito a chingar a su respectiva vida. Eso sí, si ya tienes pareja, bájale dos rayitas a tus calenturas y a la “turbo mirada escaneadora”, porque el taco de ojo no es infidelidad, pero así empiezan las desgracias, mijo/mija. Luego no andes llorando como mariachi sin trompeta.
Se viene una limpia necesaria en amistades: falsos, convenencieros y viboritas se te van a revelar, no te lo tomes tan apecho; aprende a lidiar con esa gente que nomás anda midiendo tu paz a ver si te estresas. Es momento de poner las cartas sobre la mesa y dejar de mendigar presencia y amor. Hay veces que te apendejas y te metes en cada novela que ni Televisa se atrevería a grabar, pero es por tu necedad de querer arreglar lo que ya nació chueco.
Consejo de señora: “Quien te quiere, te busca. Y quien no, ni aunque le mandes señal con veladora.”
Color del día: Dorado abundancia.
Números: 3, 11 y 29.
Frase de poder: “Si me quieres, bien. Si no, quítate, que estorbas la vista.”
VIRGO
Amores del pasado podrían regresar como factura vencida, nomás para recordarte la pendejada que fue darles chance antes. Ten cuidadito con noticias de dinero, negocios mágicos y préstamos milagrosos, porque hay gente que promete abundancia y nomás entrega estrés. No andes creyendo en promesas de “nos va a ir con madre”, porque hay varias que nomás vienen infladas de humo.
Es momento de aprender a valorarte y dejar de andar arrastrando la dignidad como trapeador mojado. El día que esa persona note que te pierde va a reaccionar, y ahí vas a ver cómo sí sabían quererte, nomás que nunca se les dio la gana. Si estás saliendo con alguien que no te emociona ni con marimba de fondo, a la fregada, tú no naciste para andar aceptando miserias emocionales nomás por no sentirte sol@.
Subidita de peso podría llegar porque diciembre no perdona, pero tampoco exageres; dale chance al gimnasio y a comer tantito mejor para recuperar el cuerpazo criminal que te gusta presumir. Traerás un carácter bien perrón, así que aguas con lo que dices porque podrías mandarle la autoestima al suelo a alguien que ni la debe. Amores a distancia podrían aparecer, y aunque sea amor satelital, puede que te prenda la llama… nada más no te ilusiones tan rápido, que luego te me caes como torre mal cimentada.
Si ya tienes pareja, viene mejora; pero no se da sola. Aprende a consentir, apapachar, y cerrar la boca cuando no ocupas pelear. A veces hay que ceder para ganar y no todo es tener la razón; también se vale dar cariño sin factura.
Consejo de señora: “No mendigues amor; el que te quiere se queda sin que lo amarres.”
Color del día: Verde esperanza.
Números: 2, 14 y 31.
Frase de poder: “Ni suplico, ni ruego; el que me quiere, que lo demuestre.”
LIBRA
Vienen momentos en los que te vas a desesperar como cuando no abre el cajón de los tuppers, porque no verás tus sueños tan concretados como quisieras. Tranquilo, criatura, la vida no es microondas donde metes tu proyecto 30 segundos y ya sale caliente y funcionando; necesitas paciencia si quieres que las cosas te resulten como tú sueñas. Cuidado con un amor del pasado que podría regresar como factura vencida, porque lejos de traerte paz, viene a recordarte por qué la historia terminó y por qué tu estabilidad se fue al carajo la primera vez.
Andarás recibiendo oportunidades para mejorar, pero recuerda que hay gente que nomás te chupa la energía como si fueras tamalito y ellos cuchara. Y tú, bien inocente, sueles apendejarte dándoles entrada y prestando oído a comentarios negativos. Es momento de poner límites, reorganizar tus horarios, cumplir con tus pendientes y no andar faltando a compromisos nomás porque amaneciste chipi. Si un día quisiste mandar todo a la tostada fue por tu inestabilidad emocional, que todavía no te has dignado a controlar.
Estarás con un humor que ni tu mamá te va a aguantar; traes la mecha corta y podrías caer en dramas innecesarios. Pensarás en quien se fue y sí, mi cielo, en varias cosas tuviste culpa, pero ya no vivas ahí. Cuidado con golpes, caídas o accidentes pendejos que te podrían mandar al hospital y dejarte varios días fuera de actividad. En el amor, la cosa está pesada: primero eres tú, tu paz, tus sueños y tu libertad; después, si queda tiempo, ya vemos si alguien merece un espacio. No mendigues amor, ni de el que duerme contigo.
Consejo de señora: “El que te quiere no te complica la vida. El que te complica, que se vaya a complicar a otro lado.”
Color del día: Azul cielo (para calmar tu revoltijo emocional).
Números: 7, 19 y 44.
Frase de poder: “Primero yo, después yo, y si sobra… sigo siendo yo.”
ESCORPIÓN
Podrías sentir la necesidad de buscar a esa persona que te hizo más daño que un menudo mal recalentado. Tal vez hay puertas sin cerrar, palabras sin decir y sentimientos atorados como hueso de pollo en la garganta. Pero ojo: si regresas, que sea a cerrar ciclo, no a lamer heridas viejas. Se aproxima un evento en el que podrías ser requerido/a, así que ponte presentable y no llegues con la cara de “recién desperté” aunque así sea.
Si tienes pareja, planeen un viajecito, aunque sea cerquita, porque eso puede rescatar lo que se está apagando. La suerte en juegos de azar se te acomoda, pero tampoco te emociones y quieras apostar la quincena; empieza chiquito. Reencuentros familiares te van a caer bien, aunque haya uno que otro metiche que nomás pregunte para chismear. Cambios de casa, limpiezas profundas o reacomodos te harán encontrar cosas perdidas, hasta la dignidad que juraste que ya no tenías.
Cuídate del estómago y la garganta, porque andas propenso/a a infecciones. Bájale a refrescos, panes y harinas, porque esa lonja no es genética, es retención e inflamación, no nos hagamos. Mucho ojo con lo que dices, porque la envidia está en su temporada fuerte y podrían cebarte planes sólo por joder. Varias de las cosas que te pasan son consecuencia de errores pasados, así que no te hagas el sorprendido. Podrías cometer una indiscreción con alguien importante y eso sí te costaría caro.
Viene una semana más relajada, pero depende de ti ocupar la energía en cosas que te den algo a cambio: proyectos, dinero, estabilidad. Ya deja de invertir tiempo, dinero y paciencia en puras fregaderas que ni pa’ anécdota sirven. Si no te suma, estorba.
Consejo de señora: “Ni todo el amor, ni todo el dinero, ni toda la confianza; repártelo, que luego te salen debiendo.”
Color del día: Rojo vino.
Números: 5, 22 y 40.
Frase de poder: “Cierro ciclos, no pendejadas.”
ARIES
Si tienes pareja ponle atención, porque podría estar ocultando cositas “para no hacerte enojar” y evitar que armes la novela. Antes de entrar en pleitos con amistades, piensa si vale la pena desgastarte, porque tú eres bien de calentar de volada y luego terminas pidiendo perdón por cosas que ni ibas a decir. Un evento familiar o situación fuerte te hará valorar más a tu gente, y ahí entenderás que la vida está cortita y no es para perderla en mamadas ajenas.
Déjate de ridiculeces, de querer quedar bien con todos y de pensar que nunca te equivocas. Con la vara que midas serás medido, así que bájale dos rayitas a la soberbia. Un proyecto que hace tiempo traías atorado comenzará a tomar forma, y te va a emocionar más que ver depósito inesperado en la app del banco. Pero también se destapan verdades: te enterarás de infidelidades o engaños en amistades, y eso te va a abrir los ojos como ventana sin cortinas.
Cuida tu salud, sobre todo vías respiratorias, porque andarán las enfermedades como chisme en WhatsApp: por todos lados. Oportunidades de negocio o emprendimiento familiar se ven fuertes; aprovéchalo, pero sin confiarte de cualquiera. No caigas en recuerdos del pasado, ahí nomás te envenenas y te vuelves a arruinar el caminito. Podrías desarrollar sentimientos por una amistad y quedarte más enredado que audífonos en mochila; si ves que no se va a dar, no ilusiones ni juegues, porque el karma trae buen brazo para regresarte lo que haces.
En lo laboral se visualiza un cambio, mejor sueldo, mejor ambiente o mejor oferta. No le saques; date chance de crecer. Un familiar podría enfermar, así que estate al pendiente. Y cuidado con mentiras chiquitas, porque pueden convertirse en broncas grandotas con tu pareja.
Consejo de señora: “No escondas lo que tarde o temprano se va a encontrar.”
Color del día: Rojo vibrante.
Números: 4, 12 y 33.
Frase de poder: “Si no me conviene, no me detengo.”
TAURO
La envidia te anda rodeando como mosca en carnicería. Te ha ido bien y a muchos les arde como chile en herida. No aceptes comida, favores o regalitos de quien te da mala espina; tu sexto sentido te va a avisar de quién cuidarte, y si lo ignoras luego no te quejes. Es momento de bajarte de la nube, poner los pies en la tierra y dejar la fantasía donde crees que todo se acomoda solo; la vida premia al que se mueve, no al que nada más sueña.
En el amor vienen cosas fuertes: si estás soltero/a, prepárate porque andarás como pan caliente, todos te van a querer. No temas darle chance a alguien nuevo; andas en un ciclo donde la vida te va a poner opciones y tendrás hasta pa’ escoger. Pero cuida tu corazón, porque tú eres de dar demasiado y luego terminas recogiendo pedacitos con cinta adhesiva emocional.
Si tienes relación, chismes, envidias y metiches podrían querer separar lo que han construido. Pon límites, porque hay gente que se mete donde no debe y tú les abres la puerta como si fueras hotel. Amistades convenencieras aparecerán, esas que solo llegan cuando necesitan y desaparecen cuando tú ocupas. No seas banco emocional ni cajero automático de favores.
Lo que pienses se te puede cumplir, así que cuida lo que atraes; tu intuición está tan desarrollada que a veces te asustas de atinarle a cosas que ni han pasado. Aprovecha tu energía para manifestar lo bueno, no para llamar fregaderas. En la salud, cuida tu estómago y tus cambios de humor; si te descuidas podrías terminar peleado con medio mundo sin necesidad.
Consejo de señora: “Ni todo lo que brilla es oro, ni todo lo que se acerca te quiere bien.”
Color del día: Café tierra (para centrarte).
Números: 6, 18 y 47.
Frase de poder: “Bendigo, suelto y avanzo.”
GÉMINIS
Piensa bien la decisión que estás por tomar porque podrías cometer errores que te van a perseguir como factura atrasada. No te quedes atorado/a en lo que “pudo haber sido”, deja de vivir de recuerdos rancios y mejor pon tu energía donde sí puedes cosechar. Aprende a soltar, porque a ti te cuesta más dejar ir que abrir un frasco con tapa pegada; y por eso terminas sufriendo de más. Recuerda: nadie es eterno, las personas llegan con fecha de inicio y también de caducidad.
Cambio laboral a la vista, y te va a convenir. Eso sí, cuida el estrés porque traes la cabeza como licuadora sin tapa; ponte a hacer ejercicio o aunque sea camina para no explotar como olla express. Mucho cuidado con amores baratos y sentimientos de oferta; no te enamores nomás porque alguien te habló bonito, que luego acabas limpiando lágrimas con servilleta del baño. Hay probabilidades de que necesites cambiar hábitos, costumbres o pensamientos que te han frenado; si no fluyes, te quedas estancado como agua de maceta.
Cuida el dinero, no prestes a lo pendejo, ni te metas en discusiones familiares por centavos, porque podrías armar broncas que se resuelven hasta con abogado. Amor a distancia se ve presente; podría funcionar si ambos ponen, pero si tú das 100 y la otra persona 10… desde ahí ya está desbalanceado. Una amistad se enferma y podrías estar presente para apoyar; hazlo si te nace, no por compromiso.
Viene separación o pérdida emocional; no necesariamente una ruptura romántica, a veces también se va quien estorba. Si tienes pareja, aguas: cuestiones del pasado podrían regresar a picarte como mosquito de rancho y si no hablan las cosas, podrían terminar gritándose más que telenovela de las nueve.
Consejo de señora: “No insistas donde ya te cerraron la puerta; lo que es tuyo llega sin mendigarlo.”
Color del día: Amarillo vibrante (para aclarar la cabeza).
Números: 8, 21 y 55.
Frase de poder: “Si no fluye, se suelta. Si pesa, se deja.”
CÁNCER
Si tu relación anda seca como pan de hace tres días, ponle ganas; las relaciones también necesitan mantenimiento, no nomás besito y ya. Salgan, cambien rutinas, revivan la emoción; llevan rato en la monotonía y ahí es donde el amor empieza a morirse de tedio. Si tienes pareja, no descuides lo tuyo por andar de nalga pronta, porque das entrada a gente que solo quiere jugar y luego ni sabes cómo quitártelos de encima sin quedar como el malo.
Cuidado con comentarios que te suelten por envidia; cuando alguien no sabe cómo superarte, te tira veneno. Tú decides si te lo untas o lo sacudes. No busques pleitos donde no hay, ni inventes motivos para pelear; a veces tu mente crea tormentas donde solo había brisa. Cuida tu alimentación, porque si sigues como vas, el engrudo se te va a hacer bolas y luego ahí andas llorando enfrente del espejo sin aceptar que la torta ahogada y el refresco diario no ayudan al cuerpazo.
Quita rencores, porque cargar con resentimientos es como andar con piedras en la bolsa: te pesa, te atrasa y te amarga. Estás en una etapa buena, ¡pero buena de verdad!, donde puedes cumplir metas si te decides. El problema es que tú dejas todo pa’ mañana, y ese mañana nunca llega porque lo vuelves a posponer. Ponte las pilas.
Expareja sigue fastidiando y apareciendo como recibo de luz: constante y a destiempo. Cierra ese ciclo si quieres atraer a alguien que te quiera bien y no nomás te busque por conveniencia o por cuerpo. En lo laboral se ven mejoras si cambias mentalidad; en lo sentimental, mejora si cambias actitudes.
Consejo de señora: “Lo que no se riega, se seca; y lo que no se cuida, se pierde.”
Color del día: Plata lunar (para mover emociones).
Números: 10, 24 y 36.
Frase de poder: “Me cuido, me quiero y me respeto; el resto se acomoda.”
Sagitario
Ponte las pilas en el amor y deja de huir como si te estuvieran cobrando pensión alimenticia. Estás tan decepcionado/a de tus propias historias pasadas que cuando alguien te ofrece cariño de verdad, tú solito te saboteas, te asustas y sales corriendo como si el amor fuera auditoría del SAT. No seas tan negativo/a, que no todo mundo viene a lastimarte; pero si tú no abres el corazón, tampoco te quejes de que nada llega.
Cuidado con una amistad del pasado que regresa nomás para ver en qué andas y ver qué puede sacar. Esa persona no vuelve por nostalgia, vuelve por morbo y chisme, quiere información para fregar. No sueltes detalles, ni cuentes de más, recuerda que no todos los que sonríen desean tu bienestar. En el amor, una persona llegará a tu vida y te va a poner a temblar el alma… y el cuerpo. Podrían darse fajes y encuentros intensos, pero no se visualiza compromiso; mejor disfrútalo como lo que es: placer, no promesa.
Una fiesta se aproxima, así que bájale a la comida antes de que tu ropa se convierta en villana. Subidita de peso se ve marcada, cuida antojos y refrescos. También caes en situaciones absurdas por no pensar antes de actuar; no te metas en broncas por orgullo, que no vale la pena. Si tienes una amistad con la que quedaste mal, este es el momento de arreglarlo; deja el orgullo y cierra ese capítulo para avanzar más ligero.
Si tienes pareja, aguas con la familia porque vienen desacuerdos y opiniones metiches; no dejes que terceros opinen donde no se les invitó. Se ve visita de una amistad que trae buenas intenciones, aprovéchala para desahogarte, no para generar más chisme.
Consejo de señora: “No todo lo que llega es amor; a veces solo es calentura con buena publicidad.”
Color del día: Rojo carmín.
Números: 9, 27 y 41.
Frase de poder: “Me abro al amor, pero no me cierro los ojos.”
Capricornio
No te permitas caer otra vez por la misma piedra; si ya te tropezaste, aprende, limpia la rodilla y sigue. No te metas en vicios ni en situaciones que te dejan vacío por dentro; hay caminos que se ven divertidos, pero cuestan más caro que terapia. A tu alrededor hay personas que solo vienen a drenarte energía, y tu orgullo a veces te mete en broncas, aunque otras te salva de caer donde ya prometiste no regresar.
Cambios importantes en amistades: no eres monedita de oro para caerle bien a todos y tampoco lo intentes, que no naciste pa’ convencer al mundo. Quien quiera estar, que esté; quien no, que se abra como portón sin candado y deje de estorbar. Cuidado con trámites, pagos o documentos; podrías lastimar tu buró de crédito y luego ahí andas llorando como si no te hubieran advertido.
Si en el trabajo hay problemas, tú enfócate en lo tuyo; tu esfuerzo va a ser reconocido, aunque el camino se vea pedregoso. Sentirás nostalgia por momentos felices del pasado, pero no te quedes viviendo ahí; el ayer ya caducó, y tú sigues aquí con oportunidades nuevas esperando. Te preocupas tanto por el futuro que se te olvida vivir el presente, y todavía ni sabes si llegarás a esa fecha que tanto temes.
En temas del corazón, oportunidades de relación o conexión fuerte llegan; pero llévalo tranqui. No te ilusiones tan rápido, que por enamorarte a la primera sonrisa luego terminas recogiendo tu dignidad en partes. Conoce, disfruta y no idealices; deja que la realidad hable antes que tu imaginación.
Consejo de señora: “Ni tan rápido que se queme, ni tan despacio que no prenda; equilibrio, criatura.”
Color del día: Terracota (para aterrizarte).
Números: 3, 26 y 52.
Frase de poder: “Avanzo sin mendigar, recibo sin rogar.”
Acuario
Te enterarás de una fiesta o reunión donde no fuiste requerido/da, y te va a picar el orgullo como mosco en pantorrilla. No te lo tomes personal; hay lugares donde no fuiste invitado porque ya no perteneces, y eso es crecimiento, no pérdida. Se visualizan posibilidades de viaje en próximas fechas, así que ve armando maleta y suelta el estrés, porque lo que necesitas es aire nuevo, no más pendiente.
Aprende a amar tus sueños y defenderlos como si fueran tu hijo favorito; no permitas que comentarios negativos te tumben. Si no te dan para el gasto, no tienen por qué opinar; que lo que digan los demás te resbale como huevo en teflón. En estos días andarás con un humor que ni tu mamá te aguanta, y si sigues con ese carácter explosivo podrías lastimar a personas que sí te quieren bien.
Tus cambios de ánimo serán como clima sin pronóstico: un rato riendo, otro rato chillando, otro rato queriendo mandar todo a la fregada. Aguas con desquitarte con quien no tiene la culpa. Salida de la ciudad se ve marcada, con posibilidades de un encuentro intenso con una amistad… y sí, hay altas probabilidades de que terminen encamados/as. Pero ojo, tú eres de corazón de pollo: te enamoras con dos caricias y una plática. No pongas el alma donde solo te piden el cuerpo.
Deja de preocuparte por quien se va; preocúpate por quien se queda y tú ni volteas a ver. Un familiar traerá cambios de humor muy fuertes y podrías cargarte esa energía; protégete emocionalmente. No cargues broncas que no son tuyas.
Consejo de señora: “El que se va sin explicación regresa sin invitación; pero ya no le abras la puerta.”
Color del día: Amarillo sol.
Números: 4, 15 y 50.
Frase de poder: “No me achico, me acomodo.”
Piscis
Cuidado con golpes, caídas o accidentes tontos; no es tragedia, pero sí advertencia. Tus sueños andarán hablándote fuerte: mensajes, señales y respuestas que necesitabas llegarán mientras duermes. No vivas complicándote por tonterías ni regalando tu tiempo a quien no te da ni cinco minutos de atención.
Si te vienen ofreciendo proyectos a medias o negocios dudosos, piénsale dos veces; hay gente que promete equipo pero solo trae ganas de colgarse de tu esfuerzo. Organízate mejor, porque si te lo propones, sí te alcanza pa’ tus gastos y hasta pa’ un gustito; el problema es que gastas por ansiedad y luego te arrepientes. Oportunidades laborales o de negocio se asoman; si te mueves, lo logras, si te quedas sentado/a, se te van.
Aprende a disfrutar tu soledad, no la veas como castigo; tu paz es más valiosa que cualquier compañía a medias. Amores del pasado podrían aparecer como karma, queriendo tocar a tu puerta… y ya sabes cómo eres: tantito cariño y te derrites. No regreses donde ya lloraste más de lo que reíste.
Una amistad podría ser víctima de robo o asalto; estate pendiente sin meterte en broncas que no te pertenecen. Emocionalmente podrías sentirte achicopalado/a por cargas viejas, suelta lo que ya no te toca cargar. Cambios de humor fuertes y un proyecto en puerta se ven marcados. Se vienen días llenos de oportunidades en el amor, pero si no usas la cabeza, vas a repetir el ciclo como disco rayado.
Consejo de señora: “No vuelvas donde ya te rompiste; ahí no hay nada nuevo.”
Color del día: Blanco perlado.
Números: 6, 22 y 39.
Frase de poder: “Lo que dejo atrás ya no me persigue.”