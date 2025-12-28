La verdad sobre si quitarse un grano en “el triángulo de la muerte” puede ser peligroso

“El triángulo de la muerte”, región facial que se extiende desde el entrecejo hasta los labios, presenta una vascularización peculiar, lo que la hace susceptible a complicaciones potenciales por manipulación de lesiones. Por eso, no es extraño escuchar que quitarse granos en dicha zona es peligroso.

La doctora Cristina Eguren, experta en dermatología entrevistada por EFE Salud, advierte sobre los riesgos asociados a la manipulación de granos en esta área. Aunque las complicaciones son extremadamente raras, existe un riesgo teórico de que las bacterias ingresen al torrente sanguíneo y causen infecciones.

Eguren enfatiza que manipular lesiones puede retrasar la curación y provocar infecciones locales, incluso si no hay riesgo cerebral. Evitar la presión y la inserción de agujas es crucial para prevenir cicatrices.

Por ser una zona de la cara en la que hay más glándulas de grasa, “el triángulo de la muerte” es una de las más frecuente afectadas por acné y rosácea.

Tipos de lesiones faciales

Diferenciar entre diversas lesiones es esencial para un tratamiento adecuado.

Granos rojos y espinillas. Estos tipos de granos requieren enfoques específicos; los granos inflamatorios pueden tratarse con corticoides en la consulta dermatológica, mientras que las espinillas pueden manejarse con una ruptura suave para aliviar la inflamación.

Miliums. Estos son quistes de queratina que no deben tratarse en casa debido al riesgo de heridas visibles. Es recomendable usar productos con retinoides o consultar a un dermatólogo para extraerlos adecuadamente.

Rutinas faciales efectivas

La dermatóloga explica la importancia de seguir rutinas de cuidado facial tanto diurnas como nocturnas.

Cuidado durante el día. La rutina matutina incluye limpieza y protección solar adaptada a la exposición, considerando variables como la localización geográfica y actividades al aire libre.

Cuidado durante la noche. La limpieza nocturna debe ser exhaustiva, especialmente para quienes usan maquillaje. La aplicación de productos como retinoides es esencial para optimizar la regeneración celular.

Este enfoque en cuidado facial y prevención minimiza el riesgo de complicaciones, asegurando la salud de la piel.

Cómo afecta la dieta

La dieta influye en la salud de la piel en “el triángulo de la muerte” al afectar la producción de sebo, inflamación y riesgo de infecciones, ya que esta área es propensa a acné por su alta concentración de glándulas sebáceas y conexión vascular con el cerebro.

Dieta recomendada. Una dieta rica en frutas, vegetales y betacarotenos (como zanahoria, espinacas y mango) mejora el aspecto de la piel, reduce inflamación y fortalece su barrera contra bacterias. Los alimentos con omega-3 (pescado, nueces) y antioxidantes (cúrcuma, canela) protegen contra daño UV y progresión de condiciones como acné o psoriasis en esta zona sensible.

Alimentos a evitar. Dietas altas en grasas saturadas, azúcares refinados, lácteos y procesados empeoran el acné, activan glándulas sebáceas y aumentan el riesgo de infecciones si hay granos en el triángulo. Esto facilita que bacterias viajen al seno cavernoso, potencialmente causando complicaciones graves.

