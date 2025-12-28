Padre Ryan García dice que su hijo merece pelear por el título a pesar de haber perdido

Henry García, padre Ryan García, aseguró que su hijo merece pelear por el título de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de Mario Barrios a pesar de haber perdido su último duelo ante Rolando ‘Rolly’ Romero.

En una entrevista con MillCity Boxing, García explicó que King Ry le aporta valor al enfrentamiento y por eso Barrios eligió como su próximo retador en la pelea que protagonizarán el 21 de febrero.

“Ya sea que ganes o pierdas, el valor está ahí. Ese no era mi hijo. Peleando contra Duarte estaba Ryan. Ese es el Ryan que quieres, y ese es el Ryan que tenemos ahora mismo”, dijo.

Mario Barrios defenserá su título contra Ryan García. Crédito: Ryan Hafey & Esther Lin/ Premier Boxing Champions | Cortesía

“Es el valor lo que te puede dar ese título, ya sea que hayas perdido antes o lo que sea. Mario Barrios quiere a alguien sólido. ¿Y saben qué? Eligió a Ryan, y Ryan lo eligió a él”, agregó.

Recordemos que Ryan García viene de perder contra Rolando ‘Rolly’ Romero el pasado mes de mayo. El peleador de raíces puertorriqueñas lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, ‘Rolly’ conquistó el cinturón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Esta fue la tercera vez que King Ry pierde la oportunidad de convertirse en campeón mundial, pero ahora tendrá otro chance de conseguirlo.

En cambio, Mario Barrios empató con Manny Pacquiao y retuvo su campeonato del CMB. Se esperaba que tuviera una revancha con el peleador filipino -que regresará a la acción en enero-, pero el exmonarca de ocho divisiones está apuntando a una revancha con Floyd Mayweather Jr.

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

