Ryan García: Le daré una paliza fea a Barrios y Goossen

Ryan García aseguró que le dará una paliza fea a Mario Barrios, campeón de peso welter del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), y a su exentrenador Joe Goossen cuando se enfrenten el 21 de febrero.

En una entrevista en The Last Stand de Brian Custer, García indicó que tanto Barrios como Goossen tomaron una mala decisión al juntarse y los hará pagar.

“El hecho de que Joe lo esté entrenando me parece hilarante. Yo me sé todas las técnicas de Joe, él no enseña una mi**da más que ponerte las manos arriba, y les voy a dar una paliza tan fea a estos tipos que probablemente voy a retirar a los dos, a Joe y a Barrios. Probablemente nunca van a volver a trabajar en una pelea de boxeo después de eso”, dijo.

Mario Barrios es el campeón de peso welter del CMB. Crédito: Esther Lin/Premier Boxing Champions | Cortesía

“Sabes, lo siento por Mario, tomó una mala decisión ahí. Joe tomó una mala decisión ahí, que ahora solo va a ponerles un sello a los dos feo, de cinturón al trasero, lo voy a azotar, voy a mojar mi mano, bajarle los pantalones y azotarlo hasta que tenga el trasero rojo y marcado”, agregó.

Recordemos que Ryan García viene de perder contra Rolando ‘Rolly’ Romero el pasado mes de mayo. El peleador de raíces puertorriqueñas lo dominó por completo y al final se llevó la victoria por decisión unánime de los jueces (115-112,115-112, 118-109).

Además, ‘Rolly’ conquistó el cinturón de las 147 libras de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Esta fue la tercera vez que King Ry pierde la oportunidad de convertirse en campeón mundial, pero ahora tendrá otro chance de conseguirlo.

En cambio, Mario Barrios empató con Manny Pacquiao y retuvo su campeonato del CMB. Se esperaba que tuviera una revancha con el peleador filipino -que regresará a la acción en enero-, pero el exmonarca de ocho divisiones está apuntando a una revancha con Floyd Mayweather Jr.

Ryan García, de 25 años, regresó a la acción tras un año de inactividad por una suspensión por dopaje y cayó por segunda vez en su carrera. El mexoamericano tiene récord de 24 triunfos (20 por nocaut), dos reveses y un no contest en su carrera profesional.

Por su parte, Mario Barrios, de 30 años, retuvo su título de peso welter del CMB tras empatar por segunda vez consecutiva. El estadounidense tiene marca de 39 triunfos (18 por la vía rápida), dos reveses y dos empates como profesional.

