Exmaestra sustituta de Texas y su pareja son arrestados por delitos sexuales contra un menor

Una exmaestra sustituta del Distrito Escolar Independiente de Midlothian, en Texas, y su pareja fueron detenidos por presuntos delitos sexuales contra un menor. Las autoridades informaron que los hechos no ocurrieron en instalaciones escolares y que la investigación continúa en curso.

La policía de Midlothian informó sobre el arresto de Madison Paige Jones, de 30 años, el pasado 19 de diciembre, acusada de agresión sexual agravada a un menor, dos cargos de indecencia con contacto sexual infantil y posesión de pornografía infantil. Tras su detención, Jones fue ingresada en la cárcel del condado de Ellis, donde se le fijó una fianza de $90,000 dólares.

De acuerdo con las autoridades, Jones había trabajado como maestra sustituta en el Distrito Escolar Independiente de Midlothian, aunque los presuntos delitos no se cometieron dentro de escuelas del distrito ni involucraron a estudiantes de esa jurisdicción.

Vinculación con el sistema educativo

El distrito escolar precisó que Jones prestó servicios como suplente en cuatro ocasiones durante el año pasado, incluyendo un día en Heritage High School y tres jornadas en Baxter Elementary. Tras conocerse su arresto, el distrito aseguró que dejó de emplearla de inmediato y notificó a las autoridades educativas estatales, conforme a los protocolos establecidos.

En un comunicado citado por medios locales, el distrito señaló que sus procesos de verificación de antecedentes funcionaron correctamente y que fueron alertados oportunamente por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Arresto de un segundo sospechoso

Posteriormente, la policía confirmó la detención de Zackery Dondlinger, de 37 años, pareja sentimental de Jones, quien fue arrestado el 23 de diciembre en el condado de Loving. Dondlinger enfrenta cargos por actuación sexual de un menor y permanece recluido en un centro de detención a la espera de su audiencia judicial.

Las autoridades indicaron que ambos mantenían una relación sentimental, aunque no han revelado detalles adicionales sobre los hechos que se investigan.

Investigación en curso

El caso sigue bajo investigación, con la colaboración de varias agencias estatales y locales, entre ellas el Centro de Defensa de la Infancia del Condado de Ellis, el Departamento de Seguridad Pública de Texas y la Fiscalía General del estado. La policía solicitó a cualquier persona con información relevante que se comunique con las autoridades para contribuir al esclarecimiento de los hechos.

Sigue leyendo:

–Al menos 12 detenidos en operativo en un club de striptease clandestino en Houston

–Hispano muere de un ataque cardíaco luego de que su hijo recibiera un disparo accidental en Texas

–Hombre de Houston apuñala a su madre porque se negó a entregarle su billetera