Horóscopo de hoy de Nana Calistar 29 de diciembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Ahora sí viene lo bueno: es momento de encontrar ese balance que te hacía falta para recuperar tu paz mental y emocional, la que se te había ido como pensión en diciembre. Se vienen días de cambios fuertes y amores nuevos que te van a hacer sentir vivo otra vez; pero aguas, porque si no empiezas a ser más inteligente en lo sentimental y en lo económico, podrías repetir los mismos ciclos que te dejaron peor que villancico sin letra. Navidad y Año Nuevo traerán reencuentros familiares, gente que no veías desde hace ratote, y conversaciones que podrían sanar lo que algún día te dolió.
No caigas en chismes de vecindad, porque te van a llegar como factura vencida. No te prestes a comentarios que ni al caso; si no te dan para el gasto, que tampoco opinen. Un amor nuevo se visualiza, pero primero suelta el costal emocional que traes cargando como si fueras burro de mercado. Si no cierras esas heridas viejas, nunca vas a estar listo para esa segunda oportunidad que tanto pides.
Tú recuerda quién eres, mi vida: un LEO perra, sin miedo y sin descuento. Ve tras tus sueños, aunque la gente se burle o diga que estás loco. Cuida tu carácter, porque andas explosivo como cohete de feria y podrías arrepentirte de lo que sueltes por la boca. Lo bueno es que ya aprendiste del golpe, del trancazo y de la caída; hoy ya no te la vuelven a hacer porque te volviste fuego pero con filtro.
Eso sí, mucho ojo con golpes y caídas; van a estar a la orden del día. Pisa firme y no corras sin ver, porque podrías meterte en un problemita de esos que se pagan hasta con 3 rosarios y 2 limpias espirituales.
Consejo de señora antigua: “No corras detrás de nadie; quien te quiere, te alcanza. Y quien no, que se pierda entre la gente.”
VIRGO
Se vienen discusiones familiares por malentendidos, esas que empiezan con un “yo no dije eso” y terminan con uno limpiando lágrimas con la servilleta del pavo. Prepárate porque vas a descubrir el verdadero rostro de alguien que tenías en un pedestal; y mira, no era santo, era puro yeso y con humedad. Te vas a dar cuenta que lo que te habían dicho de esa persona sí era cierto y tú nomás te hacías el ciego por amor o por costumbre.
Esta semana úsala para meditar tu vida, como señora mientras lava los trastes viendo al vacío. Recibe Navidad y Año Nuevo con buena actitud y suelta eso que no te deja dormir. Viene firma de contrato o documentos importantes, así que ponte vivo, revisa todo y no firmes nada sin leer, que luego por eso uno queda de aval sin querer.
No sigas confiando en quienes solo te han dado dolores de cabeza; cada que te buscan, es para pedir, llorar o pelear. Cuida tus secretos, porque abrir la boca podría traerte un problemón digno de telenovela de las nueve. Traes información en el pecho que, si la sueltas, destruyes planes y amistades, y tú bien sabes de quiénes estoy hablando.
Tu noble corazón te hará ayudar a alguien en estos días, y eso se te va a recompensar después, no te preocupes. No cargues culpas ajenas, cada quien que le responda a la vida por sus actos. También se visualiza un viaje, cambio de rutina y la oportunidad de trabajar en ese defecto que cargas desde hace años y que ya te tiene cansado.
Cuida tu peso, tu salud y tu energía; podrías andar subiendo como pavo relleno de posada. Haz ejercicio, bájale al pan del recalentado y ponte metas nuevas.
Consejo de señora antigua: “No todo lo que brilla es oro; a veces es puro chisme con diamantina.”
LIBRA
Mira nomás: no vuelvas a confiar en nadie nomás porque sí; si alguien quiere un lugar en tu vida que se lo gane con hechos, no con promesas que se las lleva el viento como lista de propósitos de año nuevo. Debes creer más en ti y en tu capacidad de lograr lo que te propones; se está acabando el año y toca sentarte, como señora con café en mano, a pensar qué quieres para ser feliz de verdad y no nada más aparentarlo.
Ámate más que nunca, ponte primero, aunque a medio mundo se le atore la bilis. Se visualiza un trabajo o negocio que podría levantarte, especialmente si es venta de comida, postres, antojitos o algo que huela a cocina; ahí está el dinero. También se ve la llegada de un nuevo integrante a la familia, noticia inesperada pero bendecida. Deja que cada quien se rasque con sus uñas; ya no estás para salvar a nadie ni meter las manos al fuego por quien no haría ni una oración por ti.
Empiezas una etapa de madurez, donde vas a mandar a la fregada a la gente que te estorba, la que solo te drena y jamás aporta. Deja que el mundo ruede, que la vida haga su trabajo y que tú renazcas cada día como pan en horno nuevo.
Entrarás en una fase con apretón económico, pero no te me asustes; esto no es caída, es sacudida para que despiertes. Vienen pérdidas materiales o extravíos, pero también aprendizajes fuertes. A veces, mi amor, la vida te tiene que partir la mauser para que entiendas, porque tú eres de los que necesita la lección completa para reaccionar.
Se visualiza una oportunidad laboral y un cambio de decisión que afectará tu relación si tienes pareja. Podrían venir días grises, momentos donde te vas a acostar pensando en gente que ya no está en tu vida… y sí, te va a doler, pero también te va a liberar. En lo laboral viene crecimiento y un chismecito de amistad que podría ponerte mal, pero no durará.
Consejo de señora antigua:
“Ni des explicaciones ni pidas permiso; el que te quiere, te entiende, y el que no, que tome número y haga fila para criticar.”
ESCORPIÓN
Se vienen noticias de embarazos en amistades, y un viaje para finales de enero; puede ser playa, bosque o donde haya paz, pero si vas, ve con cuidado porque se ven gastos inesperados. Cuida tus ansias al comer, porque vas a traer hambre emocional y la vas a querer rellenar con pan dulce, tamales y recalentado; aguas, porque subirás de peso sin darte cuenta.
Aprende a disfrutar de la soledad; no te falta gente, te falta paz. Date cuenta de que no necesitas de nadie para salir adelante, tú solito has sobrevivido a cada caída. Los últimos días del mes son perfectos para analizar tu camino, como quien barre su casa antes de recibir visitas: pasado, presente y futuro, todo sobre la mesa.
No te quedes con ganas de nada, que la vida es corta y el tiempo no regresa. Manda al chorizo a quien se interponga en tus planes o en tu crecimiento; tu felicidad no se negocia. Deja de repetir errores por costumbre; lo tonto no se quita con rezos, se quita con decisiones nuevas.
Se marca fin de una amistad por disgustos o roces viejos; se alejarán solos, sin despedida dramática. Deja que se vayan; quien no acompaña, estorba. Si alguien te dañó, pon límites, no silencios; el que calla otorga y tú ya no estás para otorgar nada.
Si tienes una relación, viene un momento decisivo, un paso importante que podría fortalecer la conexión. Si estás soltero, no te preocupes, el amor no está perdido, nomás está revisando el mapa.
Consejo de señora antigua: “El amor no ata, acompaña. Si te aprieta, no es tuyo, es talla equivocada.”
ARIES
Prepárate porque muchas amistades nuevas van a llegar y, con ellas, cambios que te van a poner la vida de cabeza pero para bien. Empezarás a valorar quién sí merece seguir en tu historia y quién ya debe quedar archivado como temporada vieja de serie que ya no te aporta. Se ve viaje, reunión y convivencia con amistades que te van a recordar lo bonito que es reír sin preocuparte por nada.
Has cambiado, y se nota. La vida, los golpes y las traiciones te volvieron más frío, más selectivo y con la lágrima más cara que terapia. Cada día te haces de menos amigos, pero de mejores relaciones; ya no estás pa’ cargar a nadie. Este mes es para perdonar, acomodar el alma y buscar tu felicidad, disfrutar a la familia y dejar de pararte el cuello por gente que ni se lo merece.
El amor no se va de ti; nomás se pone exigente. Aprende a darle amor a quien de verdad lo valora, porque no todos merecen casa en tu corazón. Si te engañaron, si te fallaron, suelta ese miedo; la vida te va a poner a alguien que sí sepa quererte como Dios manda y no a medias como servicio barato. Amor de una noche se hace presente, y aguas porque podrías encariñarte más rápido de lo debido.
Cuida tu manera de hablar, porque eres bien directo y no te tiembla la voz pa’ decir las cosas como son. Pero recuerda que hay gente de papel que se rompe con tus verdades. No destruyas con la boca lo que el corazón quiere salvar. Confía en tu sexto sentido, que nunca te falla; si algo te huele raro, es porque ya está echado a perder.
Consejo de señora antigua: “El que quiera estar contigo, que lo demuestre; y el que no, que se acomode donde no estorbe.”
TAURO
Ya no es momento de lamentaciones, porque vales más de lo que te imaginas. Estos últimos días del mes tómalos para crecer, sanar y soltar lo que ya se venció. Enfócate en ser feliz, en perdonar y en no volver a abrir puertas que ya cerraste con razón. Navidad traerá reencuentros, paz y armonía familiar, y hasta te va a caer el veinte de que lo que un día dolió, hoy ya no duele igual.
Atrás quedó el sufrimiento; ahora viene la etapa de recuperar tu fuerza. Se visualizan nuevos amores, y uno de ellos podría ser el definitivo, ese con quien puedas compartir días bonitos, domingos en pijama y la vida entera si se dejan. También se ve cambio importante: vehículo, casa o mudanza; y una propuesta de viaje que podría sacarte del estancamiento mental.
En estos días te va a entrar la espinita de iniciar negocio o buscar ingresos extra. No te me frenes, porque ahí está tu bendición. Viene éxito y posibilidades de crear algo estable que te deje buenas ganancias. Una amiga podría salir embarazada y un compromiso dentro de la familia traerá celebración.
En el trabajo, aguas con los chismes; hay personas que te envidian hasta el aire que respiras. Cuida tus espaldas y no confíes de más, porque no todos aplauden tus logros; algunos nomás esperan que tropieces. No dejes asuntos pendientes para mañana, porque podrías perder oportunidades valiosas.
Suerte en juegos de azar: 3, 5 y 9 serán tus números para lo que resta del año; juégalos con fe pero sin empeñar la sala.
Consejo de señora antigua: “No te rebajes pa’ entrar en la vida de nadie; quien te quiere, te hace espacio, no lío.”
GÉMINIS
Bendito sea Dios porque ahora sí te llega dinero extra y oportunidades de visitar familia en otra ciudad, como si la vida quisiera recordarte que todavía hay lugares donde sí te quieren y sí te da gusto llegar. El amor te dará una gran lección, y ojo: no vendrá de una pareja, vendrá de tu familia, porque ahí es donde uno aprende lo que es querer y lo que es perder.
Estas fechas son para que te llenes de cambios y mente positiva; si sigues en lo mismo, repetirás las mismas novelas que ya te sabes de memoria. Vienen días de nostalgia, de pensar en lo que fue y lo que ya no será, de reencontrarte con gente y contigo mismo. No sigas insistiendo donde ya no te quieren, ni te humilles por quien solo te da migajas. Entre más te aferres a quien te trata mal, más te estancas. Pero cuando por fin mandas a alguien a la tostada, ahí vienen de regreso rogando lo que un día rechazaron.
Hay situaciones que no entiendes todavía, pero ten paciencia; las piezas del rompecabezas van a encajar y sí, va a doler como si te arrancaran una página del alma, pero después vas a agradecer cada golpe porque te estará llevando a donde mereces estar. Se visualizan amores del pasado regresando, algunos para pedir perdón, otros para tentar tu corazón; tú decide si cierras la puerta o les devuelves la piedrita que te aventaron hace tiempo.
Cree más en ti, recuerda que eres aire, pero no aire de cualquiera; eres huracán cuando quieres. Cuida tu confianza, no te ilusiones con amores de una noche ni promesas de “a ver qué pasa”. Se visualiza cancelación de salida o evento, incluso que no te inviten y te duela, pero aguas: eso es señal de envidia, porque hay gente hablando de ti detrás de tu espalda mientras tú les pasas por delante sin querer.
Consejo de señora antigua: “El que te quiere no te hace rogar; el que te prefiere, te lo demuestra; y el que te pierde, ni era tuyo ni era destino.”
CÁNCER
Si tienes pareja, demuestra tu amor; la relación se ha ido apagando por falta de detalles, besos, caricias y ganas. Nada crece donde no se riega, mi vida. Y si no tienes pareja, tampoco te me me pongas triste: más vale estar solo que acompañado por alguien que solo te roba paz.
Deja que la gente hable; es señal de que estás avanzando. ¿Quién critica? El que se queda atrás. Estas fechas son para ser positivo, para buscar tu felicidad y soltar lo que ya se terminó. Se visualiza la posibilidad de una relación con una amistad cercana; lo que empezó como risa, podría terminar en beso. Se marca noche de cama o de aventura, con alguien que conocerás o con quien ya coqueteas sin darte cuenta.
Vienen días de mucha reflexión sobre el futuro; quieres cambiar, pero no sabes hacia dónde ir. No te me deprimas por lo que ya no tiene arreglo; lo que se rompió no siempre se repara, pero se supera. Toma el toro por los cuernos y recuerda que solo tienes esta vida para ser feliz, no para quedarte estancado llorando lo que no fue.
Es momento de cerrar ciclos con quien no quiso quedarse; quien se va, que se vaya, porque la puerta no es giratoria. No mendigues amor ni atención; lo que se ruega nunca sabe igual. Suelta ese resentimiento que te tiene detenido, porque hasta cuando respiras se te nota el cansancio en el alma. Ya no llores más, no te sientas menos, no te compares; amate como si fueras el único refugio disponible, porque lo eres.
Consejo de señora antigua: “No busques quien te complete; busca quien te acompañe. Tú solito ya vienes completo de fábrica.”
PISCIS
Alma sensible pero fuerte como ola en tormenta: tus números de la suerte son el 2 y el 3, y tu mejor día es el miércoles, cuando la energía se acomoda y comienzas a ver la vida con más claridad. Recuerda que solo tienes una vida para ser feliz; no hay repetición, no hay segunda temporada: es esta, aquí y ahora. Vive, disfruta y deja de guardar ganas para después, porque “después” a veces no llega.
Este cierre de año es para aprender del presente y no revolcarte en el pasado. Navidad te trae momentos bonitos, familia, recuerdos agradables y esa sensación de hogar que tanto necesitas. No dejes nada a la imaginación: habla, actúa, decide. Cierra ciclos, bloquea tormentas y no dejes ventanas abiertas donde alguien pueda volver a entrar con los mismos daños de antes.
Se ve viaje familiar que te irá muy bien, y un momento para sanar lo que todavía te duele. No cargues culpas ajenas; si algo se rompió y no fue tu culpa, que lo cargue quien lo quebró. Tendrás la oportunidad de cobrar una factura emocional del pasado: no por venganza, sino por justicia. La vida cobrará lo que tú ya no quieres ni tocar.
Si tienes pareja y la relación se está hundiendo, pon todo en una balanza: ¿Hay más risas o más discusiones? ¿Más abrazos o más reclamos? Ahí sabrás si te quedas o te vas. El corazón sabe, pero la cabeza decide.
Se vienen oportunidades laborales, mejoras económicas y hasta un viaje que podría cambiar tu camino. Aguas con confiar demasiado; podrías llevarte decepciones si esperas lo que alguien no sabe dar. En el trabajo habrá chismes y ambiente tenso; no permitas que eso te amargue. Tú brillas sin pedir permiso.
Consejo de señora antigua: “El amor no se ruega ni se persigue; si es para ti, se queda. Si no, que Dios lo bendiga y se lo lleve lejos.”
ACUARIO
No permitas que nadie te ponga en oferta o remate, porque vales más de lo que tú mismo crees. Se aproxima una etapa complicada emocionalmente; andarás con conflictos existenciales, como quien quiere avanzar pero no sabe hacia dónde. No dejes que nadie se aproveche de tu bondad, porque la gente confunde nobleza con oportunidad.
Vendrán días en los que desearás regresar al pasado, como si allá hubiera quedado una versión tuya más feliz. Pero el pasado no te quiere de vuelta; por algo te trajo hasta aquí. Suelta, deja ir y avanza. No temas a nuevas oportunidades: si ya una vez sufriste, también aprendiste a levantarte como Phoenix con ganas de venganza bendita.
Si tienes pareja, cuidado con mentiras piadosas; lo que parece pequeño puede convertirse en incendio. Celos y desconfianza aparecerán, pero recuerda: si alguien quiere fallarte, que falle; al final, pierde más quien traiciona que quien confía. Navidad será para pensar en lo que tienes, agradecer lo bueno y planear lo que mereces.
Se visualiza avance económico, mejoras en proyectos y esa etapa donde la vida te paga con intereses lo que te debía. Podrías volverte frío, no por maldad, sino porque aprendiste a poner límites y a no dejar que cualquiera llegue a tocar donde duele. Y ahí, cuando ya no lo busques, llega esa persona que te merecía o la que ya tienes se transforma y te vuelve a conquistar.
Ciclos que se cierran, problemas que se resuelven y una nueva versión tuya que comienza a ver la vida con ojos bonitos. Eres renacer, no ruina.
Consejo de señora antigua: “Quien te quiera, que se quede. Quien te dude, que se vaya. Y quien te pierda, que ni pregunte por qué.”
CAPRICORNIO
Estos días traerán recuerdos fuertes. Vas a recordar a un ser querido que ya no está, y su presencia la vas a sentir más que nunca, como si te abrazara desde otro lugar. Incluso podrías recibir una señal a través de un sueño que se cumplirá, como mensaje de que no estás solo y alguien te sigue cuidando desde arriba.
Ten cuidado con hablar de familiares o meterte en enredos ajenos; podrías desatar un problema grande, de esos que acaban en caras largas en la cena. Estas fechas son para hacer a un lado lo que dolió, para enfocarte en lo importante: tu paz, tu familia, tu tranquilidad. Podrías sentirte bajoneado por algo que ocurre en tu círculo familiar, pero no te hundas; mejor demuestra amor, presencia y cariño, eso también cura.
Dios, la vida y tu fuerza interna te dieron el poder para lograr lo que te propongas; úsalo. Haz caso a tu sexto sentido, porque te va a indicar cuándo dejar de luchar donde ya no hay nada. En próximas fechas podrías cambiar de carácter al descubrir secretos que salen a la luz, verdades que estuvieron ocultas y que ahora te van a exigir decisiones.
Recuerda: amor con amor se paga. Si recibes cariño, regrésalo; si recibes indiferencia, aléjate. No cuentes tus planes hasta verlos firmes; la energía se estanca cuando se presume antes de tiempo. Cambia de actitud, piensa positivo, vive con intensidad y deja que el mundo ruede sin ti mientras tú te ocupas de ser feliz.
Si sientes necesidad de volver al pasado, que sea solo para despedirte, no para quedarte. Cuida tus pensamientos, porque tú mismo te juzgas con demasiada dureza; eres tu juez más cruel. Aprende a perdonarte, porque también mereces segundas oportunidades.
Consejo de señora antigua: “El pasado es un país al que ya no perteneces; visítalo si quieres, pero no te quedes a vivir ahí.”
SAGITARIO
Deja que tus sueños y metas se materialicen sin pedir permiso. Aléjate de la gente que vive llorando sus desgracias y te quiere arrastrar al mismo pozo; no necesitas personas que solo traen mala vibra y bloqueo emocional. Este mes es para ti, para tu felicidad, para reconocer lo que vales y decidir lo que ya no vas a permitir.
Podrías ser víctima de una estafa o engaño económico; no inviertas en lo que no entiendas ni caigas en apuestas tontas. Si dudas, no lo hagas. Este final de año es para analizar lo que necesitas para ser feliz y lo que debes cambiar para lograrlo. No te minimices; vales más de lo que crees. No te pongas de oferta, súbete el precio, porque ya te cobraron como si fueras ganga y tú eres edición limitada.
Se visualiza embarazo o nacimiento cercano; si no quieres, cuídate, porque la cigüeña anda inquieta. Hay señales de brujerías, envidias y gente deseando lo que tienes. No vivas con miedo, pero protégente espiritualmente. Viene enfermedad para un familiar, problemas con documentos y posibles contratiempos que tendrás que resolver con cabeza fría. No tomes decisiones por impulso, porque puedes equivocarte y afectar tu economía.
Podrías ser víctima de robo o pérdida, así que toma precauciones. Sí, si quieres, ponte tu limón en el bolso o en el carro, no hace daño y a veces ayuda a espantar malas vibras y malos ojos. Llega entrada de dinero que será útil para resolver problemas viejos, pero cuidado con deudas que pueden crecer si las ignoras.
Consejo de señora antigua: “Quien te quiera, que invierta; quien te dude, que no compre; y quien te subestime, que mire desde lejos cómo triunfas.”