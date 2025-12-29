Joven de 18 años mata a su madre y hiere a su padre tras tiroteo familiar en Pensilvania

Un hombre de 18 años fue arrestado en West Virginia luego de ser acusado de matar a su madre y herir a su padre durante un tiroteo registrado en su residencia familiar en Pensilvania, informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Jarrod Noll, enfrenta cargos por homicidio e intento de homicidio. El ataque ocurrió el viernes en una vivienda ubicada en Garrison Ridge Road, en Freeport Township, condado de Greene, una zona cercana a la frontera con Virginia Occidental.

La Policía Estatal de Pensilvania recibió la alerta poco antes de las 2:00 de la tarde. Al llegar al lugar, los agentes encontraron a ambos padres con heridas de bala y los trasladaron de inmediato a un centro de salud.

La madre murió y el padre sobrevivió

La madre del joven fue ingresada en estado crítico y posteriormente falleció en el hospital, mientras que el padre, que también resultó herido, fue dado de alta tras recibir atención médica y se encuentra en condición estable, según informaron las autoridades.

Tras el ataque, Noll huyó de la vivienda a pie, lo que activó un amplio operativo de búsqueda. La policía lo consideró armado y peligroso mientras se desplegaban recursos terrestres y aéreos para localizarlo.

Búsqueda y captura en West Virginia

“Utilizamos perros rastreadores, helicópteros y oficiales a pie en terrenos difíciles”, explicó el sargento de la Policía Estatal de Pensilvania, Richard Sizer, citado por medios locales. “Cuando alguien es buscado por homicidio y se presume que está armado, representa un grave riesgo para la comunidad”, añadió.

El joven fue localizado y detenido sin incidentes el sábado por la Policía Estatal de West Virginia. Permanece bajo custodia a la espera de su extradición a Pensilvania para enfrentar los cargos en su contra.

Menores presentes durante el hecho

De acuerdo con reportes preliminares, los hermanos menores del sospechoso se encontraban en la vivienda al momento del tiroteo, aunque se indicó que los disparos habrían ocurrido fuera de la casa. Los niños quedaron bajo el cuidado de un familiar.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del crimen, mientras avanzan los procedimientos judiciales contra el joven acusado.

Sigue leyendo:

–Viajó de Michigan a Pensilvania para quemar la casa de un hombre que se comunicó con su exnovia

–Asesinato-suicidio en Pensilvania: adolescente mata a tiros a su familia y luego se quita la vida

– Hallan el cadáver de una mujer en contenedor de basura en Pensilvania: acusan a su esposo de asesinato