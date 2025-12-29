La suerte espera a 3 signos del 29 de diciembre al 4 de enero de 2026

La última semana de 2025 y los primeros días de 2026 llegan con una energía astrológica poderosa.

Del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, el universo se alinea para favorecer a tres signos del zodiaco con oportunidades reales de avance, claridad y manifestación a largo plazo.

El protagonista de esta semana es un stellium en Capricornio, un fenómeno que ocurre cuando cinco o más cuerpos celestes se reúnen en un mismo signo.

En este caso, el Sol, Marte, Venus, Mercurio y el asteroide Juno concentran su energía en Capricornio activando temas clave como ambición, compromiso, responsabilidad, estabilidad y éxito sostenido.

Este no es un tránsito pasajero ni una racha de suerte superficial. Lo que se inicia ahora tiene raíces profundas y proyección a futuro.

Para Tauro, Escorpio y Leo, esta semana marca un antes y un después, explica una nota astrológica del sitio Spiritualify.

¿Qué significa el stellium en Capricornio y por qué trae suerte?

Capricornio es el signo de las metas concretas, la disciplina y los logros que perduran.

Cuando tantos planetas se alinean en este signo, el efecto es claro: se esclarecen prioridades, se fortalecen decisiones importantes y se materializan esfuerzos previos.

La suerte que llega ahora no cae del cielo: recompensa la constancia, la madurez emocional y el compromiso con uno mismo. Por eso, los signos beneficiados sentirán que “todo empieza a encajar”.

1. Tauro

Tauro, esta semana la suerte no es sutil: es evidente y transformadora.

Desde mediados de diciembre podías sentir que algo se estaba gestando, pero entre el 29 de diciembre y el 4 de enero esa sensación se intensifica y se convierte en oportunidades concretas.

A partir del jueves 1 de enero, el stellium en Capricornio se activa plenamente y te impulsa a tomar decisiones importantes con serenidad y confianza.

Lo que inicies ahora —un proyecto, una relación, un compromiso personal— no será temporal.

Está destinado a crecer y consolidarse a lo largo del año. La influencia capricorniana te recuerda tu valor y te anima a aspirar a una vida más alineada con tus verdaderos deseos.

Las dudas se disipan, el camino se vuelve claro y la abundancia comienza a fluir sin necesidad de forzar nada.

Además, esta energía se verá reforzada por la Luna Nueva en Capricornio del 18 de enero, que consolidará lo que empieces ahora.

La suerte está de tu lado, Tauro, pero requiere un paso valiente: atreverte a salir de lo conocido.

2. Escorpio

Escorpio, esta semana no se trata de acumular, sino de elegir con consciencia qué llevar contigo al futuro.

La suerte llega cuando decides dejar atrás viejas heridas, miedos y patrones emocionales que ya no representan quién eres hoy.

Estás en un punto crucial donde la intención se transforma en acción. Reconoces, por fin, que eres mucho más capaz de lo que creías. Para avanzar, el universo te pide ligereza emocional.

El sábado 3 de enero, la Luna Llena en Cáncer ilumina tu mundo interior.

Aunque las lunas llenas suelen marcar finales, esta funciona como un puente entre lo que sanas y lo que estás listo para comenzar.

La energía de Cáncer activa la intuición, la seguridad emocional y una suerte silenciosa pero poderosa. Reflexiona sobre lo que comenzó alrededor del 25 de junio (Luna Nueva en Cáncer).

Las respuestas que encuentres ahora son la clave para liberar bloqueos y crear un futuro alineado con tus deseos más profundos. Al soltar, Escorpio, la suerte fluye.

3. Leo

Leo, tu momento de suerte llega a través de la claridad interior.

Desde 2019, el asteroide Quirón en Aries te ha llevado por un proceso intenso de sanación y autoconocimiento.

Has enfrentado heridas profundas, cuestionado creencias y redefinido tu identidad. Esta semana marca un giro crucial.

El viernes 2 de enero, Quirón retoma su movimiento directo en Aries, señalando el final de una etapa de introspección y el inicio de una fase de integración y avance.

Empiezas a comprender que tus experiencias más difíciles no te rompieron: te prepararon.

La intuición se vuelve más nítida y la voz interior que te llevó en silencio ahora se escucha con claridad. Este es un momento de manifestación consciente.

No se trata de esforzarte más, sino de alinearte mejor. Confía en ti, Leo. La suerte te acompaña cuando honras tu verdad.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un stellium en astrología?

Es una concentración de cinco o más planetas en un mismo signo, lo que intensifica su energía y acelera procesos importantes.

¿La suerte de esta semana influye en todo 2026?

Sí. Las decisiones y acciones que se tomen ahora sientan bases sólidas para el resto del año.

¿Cómo aprovechar mejor esta energía?

Actuando con intención, soltando lo que ya no sirve y confiando en los procesos a largo plazo.

