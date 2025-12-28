Qué signos del zodiaco chino inician 2026 con numerosa abundancia

Esta semana es el cierre de 2025 e inicio de 2026 y trae una energía poderosa de renovación, oportunidades financieras y crecimiento personal.

Según el horóscopo chino, tres signos del zodiaco oriental comienzan el nuevo año envueltos en una vibración de abundancia que puede manifestarse en dinero, estabilidad, reconocimiento y resultados concretos.

Durante la semana del 29 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026, la suerte se intensifica especialmente los días 29 y 30 de diciembre, y el 2 de enero, fechas ideales para recibir pagos, cerrar acuerdos, tomar decisiones clave y confirmar noticias esperadas.

Si perteneces a uno de estos signos, el universo parece alinearse a tu favor, de acuerdo con predicciones de Your Tango.

1. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Para el signo del Mono, la abundancia comienza desde el lunes 29 de diciembre considerado un Día del Éxito.

Según especialistas, esta es una de esas raras etapas en las que todo parece funcionar al primer intento. Proyectos que estaban detenidos avanzan y las respuestas positivas llegan antes de lo esperado.

Tu mente está ágil, estratégica y sincronizada con el entorno. La suerte no llega por casualidad, sino porque sabes moverte en el momento exacto.

Color de la suerte: dorado champán, ideal para atraer visibilidad y reconocimiento

Signo compatible: Dragón, amplifica tus ideas y multiplica tus resultados

2. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El martes 30 de diciembre, el Gallo recibe una oleada de abundancia ligada al apoyo financiero, la aprobación y el reconocimiento.

Puede tratarse de una oferta laboral, un ascenso, una propuesta comercial o una confirmación que llega justo a tiempo.

Tu confianza aumenta y compruebas que tu esfuerzo no ha sido en vano. Esta semana demuestra que tu influencia es mayor de lo que imaginabas.

Color de la semana: ópalo, para atraer serenidad y claridad mental

Signo compatible: Buey, te ayuda a estabilizar lo que ganas y a conservarlo a largo plazo

3. Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata es uno de los signos más favorecidos durante toda la semana, aunque el punto máximo llega el viernes 2 de enero.

Una acción concreta puede sentar las bases de todo tu 2026, especialmente en temas económicos y profesionales.

Estás pensando en cambios importantes y esta semana te brinda la claridad necesaria para actuar con rapidez. Cuando te comprometes con un objetivo ahora, los resultados no tardan en llegar.

Color recomendado: azul marino intenso, ideal para la estrategia y la concentración

Signo compatible: Mono, te impulsa a detectar oportunidades ocultas

¿Qué tipo de abundancia se activa esta semana?

El inicio del año no solo representa un cambio de calendario, sino también un portal energético de manifestación.

En el horóscopo chino, estas fechas activan días favorables para el éxito, la claridad mental y la materialización de intenciones.

Si abres tu perspectiva, podrías recibir una mejora en ingresos y finanzas, bonificaciones, pagos atrasados o reconocimientos, así como oportunidades laborales y comerciales.

Esto será consecuencia de decisiones acertadas y el adecuado aprovechamiento de oportunidades.

¿Cómo aprovechar esta semana de abundancia al máximo?

Algunos consejos prácticos para manifestar prosperidad son: tomar decisiones sin postergar, acepta propuestas que resuenen contigo, confiar en tu intuición financiera y usar los colores recomendados según tu signo.

Sigue leyendo:

• Signos del zodiaco chino que atraen abundancia durante todo diciembre

• Signos del zodiaco chino que cierran prósperos el Año de la Serpiente

• Signos que están listos para comprometerse en el amor en 2026: ¿está el tuyo?