Signos del zodiaco chino que cierran prósperos el Año de la Serpiente

El Año de la Serpiente está entrando en su recta final, y para la astrología china no termina el 31 de diciembre como el calendario occidental, sino el 17 de febrero de 2026, cuando se dará paso al Año del Caballo de Fuego.

Este cierre energético trae un impulso especial para algunos signos del horóscopo chino, quienes vivirán semanas de crecimiento, abundancia, estabilidad económica y oportunidades inesperadas.

A medida que la energía de la Serpiente disminuye, también se vuelve más clara, estratégica y enfocada.

Por eso, ciertos signos reciben un último empujón que los ayuda a cerrar ciclos con prosperidad y abrir nuevos caminos en 2025.

¿Por qué algunos signos cierran con prosperidad el Año de la Serpiente?

La Serpiente es un signo asociado con la intuición, la inteligencia, la estrategia y la capacidad de encontrar soluciones en medio de la incertidumbre.

Al concluir su ciclo, esta energía se concentra y deja como regalo final una etapa de claridad, oportunidades financieras y avances profesionales.

Los signos favorecidos sentirán como si el universo moviera piezas a su favor: conversaciones financieras que se destraban, pagos inesperados, reconocimiento profesional, contactos clave o incluso la llegada de personas que impulsan sus proyectos.

A continuación, los signos que experimentan mayor fluidez y crecimiento en esta fase final:

1. Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es uno de los grandes beneficiados del cierre del ciclo de la Serpiente.

Su energía se amplifica porque está muy cerca de iniciar su propio año, lo que significa que entra en una fase de expansión, liderazgo y recompensas acumuladas.

Qué atrae Dragón hasta el 16 de febrero

Avances laborales rápidos, oportunidades financieras que se concretan, propuestas de colaboración o ascensos y puertas que antes parecían cerradas.

Todo lo que el Dragón sembró en meses pasados comienza ahora a dar frutos visibles.

2. Mono (1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

En la astrología china, el Mono es uno de los signos que mejor sintoniza con la Serpiente.

Su ingenio, versatilidad y capacidad de adaptarse a cualquier cambio le permite aprovechar al máximo esta etapa final.

Qué activa la prosperidad del Mono

Ganancias inesperadas o regalos, solución de problemas económicos, un nuevo empleo, ascenso o proyecto redituable.

Asimismo, contactos estratégicos que lo impulsan social y profesionalmente. El Mono sabe detectar oportunidades donde otros solo ven caos, y esta recta final confirma su habilidad natural para prosperar.

3. Gallo (1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

El Gallo es disciplinado, detallista y trabajador. No teme al esfuerzo, y la Serpiente premia justamente esa constancia.

Por eso, los próximos meses hasta febrero se vuelven especialmente positivos para consolidar proyectos, estabilizar ingresos y mejorar la calidad de vida.

Dónde se manifiesta la prosperidad de Gallo

En orden económico, nuevas oportunidades para invertir o ahorrar, logros que llegan tras meses de disciplina y el cierre de deudas o acuerdos importantes.

El Gallo siente por fin que su trabajo es reconocido y recompensado.

4. Buey (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Aunque no todos lo noten de inmediato, el Buey entra en una fase de crecimiento estable, lejos de los altibajos.

La recta final del Año de la Serpiente favorece su constancia y su capacidad de tomar decisiones prácticas.

Cómo activa Buey la prosperidad

A través de mejoras económicas progresivas, claridad sobre inversiones o compras importantes, reconocimientos laborales por su responsabilidad, así como sensación de seguridad y estabilidad.

No es un signo que prospere por golpe de suerte, sino por solidez… y este período lo confirma.

Preguntas frecuentes

¿Cuándo termina realmente el Año de la Serpiente?

El Año de la Serpiente termina el 17 de febrero de 2026, cuando inicia el Año del Dragón de Madera.

¿Cuáles son los signos más prósperos en esta recta final?

Dragón, Mono, Gallo y Buey son los que reciben mayor impulso de prosperidad.

¿Qué tipo de prosperidad se activa?

Abundancia económica, oportunidades laborales, estabilidad financiera y reconocimientos profesionales.

¿Puedo potenciar esta prosperidad con algún ritual?

Sí, limpiar espacios, agradecer lo vivido y organizar finanzas acelera la energía positiva de cierre.

