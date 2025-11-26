5 signos del zodiaco chino comienzan una racha de buena suerte

El cierre de 2025 traerá un cambio crucial para varios signos del horóscopo chino.

Después de semanas marcadas por tensiones, dudas, cansancio emocional y caos externo, la última semana de noviembre abrirá un portal de renovación, estabilidad y oportunidades inesperadas.

Para estos cinco signos, el final del año será un alivio profundo y un recordatorio de que el universo siempre recompensa el esfuerzo acumulado.

Los astros anuncian que este periodo traerá armonía, claridad mental, mejores relaciones, noticias financieras, apoyo inesperado y señales claras de prosperidad.

Quienes pertenecen a estos signos notarán que su suerte “cambia de golpe”, devolviéndoles el equilibrio que habían perdido.

Los signos del horóscopo chino que recibirán buena suerte, según predicciones Your Tango, son:

1. Cabra (1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Las personas nacidas bajo el signo de la Cabra vienen de un periodo emocional. Puede haber cansancio mental, tensiones económicas o situaciones que hicieron tambalear su confianza.

Sin embargo, esta semana marcará el inicio de una verdadera recuperación.

Alguien podría ofrecerte consejo, apoyo o una solución que clarifique las dudas recientes.

Volverá la intuición, la calma y la sensación de que los esfuerzos pasados valieron la pena.

La abundancia se manifestará a través de la ayuda de quienes te aprecian y mediante pequeños signos que restauran tu equilibrio interior.

2. Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Los Cerdos han cargado con responsabilidades ajenas y agotándose en exceso. La buena noticia es que ha iniciado un proceso de estabilización profunda.

Una persona podría expresar gratitud, apoyo o acercamiento sincero, lo cual tendrá un efecto emocional significativo.

A nivel financiero, es posible recibir una noticia positiva o un pequeño golpe de suerte que aligera preocupaciones. Para el Cerdo, la buena suerte llega a través de vínculos genuinos y del alivio emocional.

3. Serpiente (1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Las Serpientes han pasado semanas llenas de responsabilidades, pensamientos intensos y dudas sobre decisiones importantes. Esta semana traerá el primer respiro verdadero.

Estos días ayudarán a ordenar prioridades y eliminar preocupaciones innecesarias. Aquello en lo que has trabajado en silencio y con paciencia empezará a dar resultados.

La buena suerte no llega como sorpresa, sino como consecuencia del esfuerzo emocional y estratégico. La abundancia surgirá de la estabilidad y de la sensación de que el futuro vuelve a ser alcanzable.

4. Dragón (1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón ha mantenido fortaleza incluso al borde del agotamiento. Ha empujado hacia adelante aun cuando las circunstancias parecían lentas o estancadas. Pero el final de noviembre se enciende la primera chispa del cambio.

Puede llegar una oportunidad, una noticia o un giro inesperado que devuelve la motivación.

La abundancia se manifestará a través del movimiento: la vida recupera ritmo, las piezas encajan y el Dragón vuelve a sentirse poderoso.

5. Conejo (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

El Conejo ha atravesado un clima emocional tenso debido a situaciones externas fuera de su control.

Sin embargo, el destino ofrecerá una liberación profunda. Una palabra significativa, un gesto sincero o una conversación clave aliviarán tu ansiedad.

A nivel financiero y emocional, los planes volverán a sentirse alcanzables.

La abundancia se manifestará como calma, claridad y una pequeña victoria que recuerda al Conejo que sí está avanzando, aun si no lo había notado.

6. Caballo (1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

El Caballo ha estado rodeado de energías inestables que afectaron su claridad y seguridad.

Estos últimos días del año traerán encuentros cálidos que restauran relaciones esenciales. Alguien mostrará sinceridad y apoyo, reforzando tu confianza.

Una oleada de motivación podría impulsarte a dar un paso importante para tu futuro.

La buena suerte del Caballo proviene de reconectar consigo mismo, recuperar la confianza y dejar de vivir según expectativas externas.

