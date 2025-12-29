Miami: el tiempo para hoy lunes 29 de diciembre

El pronóstico del clima de hoy en Miami para este lunes 29 de diciembre indica que los termómetros alcanzarán un máximo de 79 grados Fahrenheit (26ºC) en la Magic City. Por su parte, la probabilidad de lluvia será del 3% y habrá nubes escasas, mientras que las ráfagas de viento llegarán a las 6.84 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche.

Durante la noche en Miami la temperatura llegará a los 64 grados Fahrenheit (18ºC), mientras que la previsión de precipitación será de 25 y se prevé escasa nubosidad. Las ráfagas de viento serán de 6.84 millas por hora.

Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” estimada para esta jornada será de 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 07:06 h, mientras que se pone en el horizonte a las 17:39 h. En total, tendremos 11 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Miami para mañana

En cuanto al clima en Miami mañana, el pronóstico indica que tendremos nubes y claros. Las temperaturas tendrán una variación entre los 55 y los 72 grados Fahrenheit (13 y 22 grados Celsius). ¿Puede llover en Miami? Con la última actualización del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y la información de AccuWeather, se estima que las probabilidades de precipitaciones mañana son del 10%.

El Clima en Miami para los próximos 7 días

Si no quieres quedarte atrás y conocer lo que se espera del tiempo en Miami en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. Recuerda que las condiciones meteorológicas en el Sur de la Florida cambian día a día, por lo que te recomendamos consultar diariamente nuestro sitio.

¿Cuánto llueve en Miami?

De acuerdo con la información del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos, la temporada más lluviosa en Miami abarca desde el final de la primavera hasta el verano, mientras que el final del otoño y el invierno son más secos. Como se puede ver en la gráfica inferior, los meses de Agosto y Septiembre son los momentos en los que más agua cae en la ciudad.

Los meses más cálidos y fríos en Miami

Miami tiene un clima que es la envidia de muchas otras ciudades, con inviernos muy suaves y veranos no muy calurosos, aunque la humedad en los meses más calientes es muy elevada y hace que también aumente la sensación térmica.

La época más cálida del año en Miami abarca alrededor del mes de agosto, donde las temperaturas suelen alcanzar los 87.3 °F (30.7 °C). Por otro lado, el período más frío del año coincide con el mes de enero, en el que las temperaturas suelen bajar hasta los 61.0 °F (16.1 °C).

No te pierdas las novedades del clima en Miami en https://laopinion.com/tema/clima-en-miami/.