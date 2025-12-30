Aviones de Volaris y United estuvieron a punto de colisionar tras despegar en Houston

Dos aviones comerciales evitaron por poco una colisión aérea a principios de diciembre tras despegar del Aeropuerto Intercontinental Bush de Houston, uno de los terminales con mayor tráfico en Estados Unidos.

El incidente ocurrió cuando un avión de Volaris realizó un giro no autorizado que lo colocó en la trayectoria de otra aeronave, informó la Administración Federal de Aviación (FAA).

Según la FAA, el vuelo 4321 de Volaris, con destino a El Salvador, debía girar a la izquierda tras despegar el pasado 18 de diciembre. Sin embargo, la tripulación realizó un giro a la derecha, cruzando el rumbo del vuelo 814 de United Express, operado por CommuteAir, que se dirigía a Jackson, Mississippi y había despegado desde una pista paralela.

Investigación en curso de la FAA

El incidente ocurrió alrededor de las 3:05 de la tarde, hora local, y motivó la apertura de una investigación federal para determinar las causas del error y evaluar posibles responsabilidades. La FAA no ha precisado cuán cerca estuvieron ambas aeronaves ni si fue necesario realizar maniobras evasivas adicionales.

CommuteAir, aerolínea de la que United Airlines es propietario parcial, aseguró que su tripulación cumplió con todas las instrucciones emitidas por el control de tráfico aéreo. Por su parte, Volaris no ha emitido declaraciones públicas sobre lo ocurrido.

Contexto de seguridad aérea

El Aeropuerto Intercontinental Bush maneja en promedio unos 500 vuelos diarios y recibe más de 20 millones de pasajeros al año, lo que lo convierte en uno de los más concurridos del país. El incidente se suma a una serie de situaciones de riesgo registradas recientemente en la industria aérea estadounidense, lo que ha generado preocupación entre autoridades y pasajeros.

Pese a ello, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, reiteró recientemente que volar sigue siendo seguro. Antes de las festividades navideñas, afirmó que el gobierno está dispuesto a tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad del espacio aéreo, especialmente en períodos de alta demanda.

