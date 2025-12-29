Cinco accidentes aéreos que sacudieron a Estados Unidos en 2025: un año bajo investigación

2025 pasará a la historia de la aviación estadounidense como un año de contrastes. Mientras millones de pasajeros abarrotaron aeropuertos y rompieron récords de viajes, una serie de accidentes aéreos sacudió la percepción pública sobre la seguridad en los cielos.

Funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y de la Administración Federal de Aviación (FAA) han reiterado que volar sigue siendo uno de los medios de transporte más seguros. Sin embargo, los siniestros ocurridos este año —algunos de ellos de una magnitud no vista en décadas— dejaron una estela de luto, investigaciones abiertas y preguntas sin resolver.

Estos son, en orden cronológico, los cinco accidentes aéreos que marcaron a Estados Unidos en 2025.

Colisión aérea en Washington D. C.: 67 muertos

29 de enero

El accidente más mortífero de la aviación estadounidense en más de dos décadas ocurrió en el corazón del poder político del país. El vuelo 5342 de American Airlines, un Bombardier CRJ700 procedente de Wichita, Kansas, colisionó en el aire con un helicóptero militar Sikorsky UH-60L Black Hawk sobre el río Potomac, durante la aproximación final al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan.

Murieron las 64 personas a bordo del avión comercial y los tres tripulantes del helicóptero, elevando la cifra total de víctimas a 67. La colisión se produjo a unos 90 metros de altitud, en una noche despejada, lo que intensificó el debate sobre la coordinación entre vuelos civiles y militares en espacios aéreos congestionados.

El presidente Donald Trump calificó el hecho como “prevenible”, mientras la NTSB inició una investigación exhaustiva que incluye comunicaciones de control aéreo, rutas de vuelo y protocolos de seguridad. El siniestro se convirtió en un punto de inflexión para la aviación comercial en EE.UU.

El accidente en sobre el río Potomac es calificado como el más mortífero de EE.UU. en décadas. Crédito: Suboficial de primera clase Brandon Giles, Servicio de Guardacostas de Estados Unidos | AP

Avión médico se estrella en Filadelfia: siete muertos

31 de enero

Solo dos días después, otro accidente volvió a estremecer al país. Un Learjet 55 utilizado para evacuación médica se estrelló poco después del despegue en una zona residencial de Filadelfia.

Seis personas de nacionalidad mexicana que viajaban a bordo murieron, junto con una persona en tierra. Al menos otras 23 resultaron heridas cuando el impacto provocó una explosión que incendió varias viviendas.

El accidente puso bajo escrutinio las operaciones de vuelos médicos, que suelen despegar en condiciones de urgencia y con márgenes operativos ajustados. La magnitud de los daños en tierra convirtió el siniestro en uno de los más devastadores del año fuera del ámbito de la aviación comercial regular.

Avión desaparecido de Alaska hallado en el mar

7 de febrero

El tercer gran accidente de 2025 ocurrió en uno de los entornos más hostiles para la aviación: Alaska. Un vuelo de la aerolínea regional Bering Air desapareció y, un día después, sus restos fueron hallados frente a la costa, en el Norton Sound.

Las diez personas a bordo fallecieron tras una caída repentina de altitud. Datos preliminares de radar indicaron una rápida pérdida de velocidad, mientras que informes iniciales sugirieron la posibilidad de sobrepeso en la aeronave, un factor que los investigadores continúan analizando.

El siniestro volvió a poner el foco en los riesgos de volar en regiones remotas, donde el clima extremo y las limitaciones de infraestructura elevan los desafíos operativos.

Las 10 personas a bordo del avión que se precipitó en Alaska fallecieron. Crédito: U.S. Coast Guard | AP

Helicóptero turístico cae en el río Hudson

10 de abril

En pleno corazón de Nueva York, un helicóptero turístico se precipitó al río Hudson, causando la muerte de seis personas, entre ellas tres niños. El aparato, operado por New York Helicopters, transportaba a una familia española de Barcelona y al piloto.

Las víctimas fueron identificadas como Agustín Escobar, ejecutivo de Siemens, su esposa y sus tres hijos, de entre 4 y 11 años, además del piloto de 36 años. El vuelo había despegado del helipuerto de Wall Street y llevaba apenas 15 minutos en el aire cuando ocurrió el accidente.

La tragedia reavivó el debate sobre la seguridad de los vuelos turísticos en zonas urbanas densamente pobladas, así como sobre la regulación de este tipo de operaciones en ciudades como Nueva York.

Un ejecutivo de Siemens y su familia, todos de españoles, fallecieron en el accidente. Crédito: NTSB | AP

Avión de carga de UPS se estrella en Kentucky

5 de noviembre

El último gran accidente del año ocurrió cerca del Aeropuerto Internacional Louisville Muhammad Ali, cuando un avión de carga MD-11 de UPS se estrelló durante el despegue.

Las autoridades indicaron que al menos 14 personas murieron y más de 10 resultaron heridas. Se pudo conocer que una de las víctimas heridas falleció más de un mes después del incidente, lo que elevó el número de fallecidos a 15.

Imágenes de vigilancia mostraron que el motor izquierdo se desprendió del ala poco después de iniciar la carrera de despegue, según confirmó la NTSB.

La explosión posterior afectó instalaciones cercanas, incluidos negocios industriales, y provocó una respuesta de emergencia a gran escala. El gobernador de Kentucky lamentó la situación, mientras la investigación sobre posibles fallas estructurales o de mantenimiento se puso en marcha.

El accidente provocó una explosión en tierra devastadora. Crédito: NTSB | AP

Seguridad aérea bajo la lupa

Varias aeronaves pequeñas en Estados Unidos también se vieron involucradas en 2025, incluido un Cessna Citation II que se estrelló en San Diego, en el que murieron las seis personas a bordo en mayo, y a tan solo unos días de terminar el año, el 28 de diciembre, un choque de dos helicópteros Nueva Jersey dejó una persona muerta.

A pesar de la gravedad de estos accidentes, las autoridades insisten en que la aviación sigue siendo segura. Jennifer Homendy, presidenta de la NTSB, ha reiterado que el mayor riesgo para los pasajeros sigue estando en el trayecto terrestre hacia el aeropuerto, no en el vuelo en sí.

No obstante, los siniestros de 2025 impulsaron revisiones de protocolos, mayor presión regulatoria y un escrutinio renovado sobre fabricantes, operadores y sistemas de control aéreo.

Viajes récord pese a las tragedias

Paradójicamente, 2025 también fue un año histórico para los viajes. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) registró jornadas con más de 3,1 millones de pasajeros inspeccionados en un solo día, un récord absoluto.

Las aerolíneas reportaron temporadas vacacionales sin precedentes y la AAA proyectó más de 122 millones de estadounidenses viajando durante las fiestas de fin de año.

Entre cielos saturados y tragedias que marcaron la agenda informativa, la aviación estadounidense cerró 2025 con una certeza incómoda: volar sigue siendo seguro, pero cada accidente recuerda que el riesgo cero no existe.

