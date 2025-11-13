Identifican a las 14 víctimas del trágico accidente aéreo de UPS en Louisville

Un abuelo y su nieta pequeña, un electricista con dos hijos, y una mujer que hacía fila en una chatarrería se encuentran entre las 14 personas que murieron en el trágico accidente de un avión de UPS en Louisville, Kentucky, ocurrido la semana pasada.

Los nombres fueron revelados el miércoles, mientras el alcalde Craig Greenberg lamentaba las vidas que “quedarán truncadas para siempre”.

“Detrás de cada uno de estos nombres hay un círculo de familiares, amigos e historias que quedarán inconclusas”, expresó Greenberg durante una conferencia de prensa.

Tres pilotos entre las víctimas

Entre las víctimas se encontraban los tres pilotos que iban a bordo cuando el avión se estrelló durante el despegue en el centro de operaciones aéreas de UPS Worldport, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali.

Las autoridades identificaron a los tripulantes como el capitán Richard Wartenberg, el primer oficial Lee Truitt y la capitana Dana Diamond, oficial de socorro internacional.

Un video captó el momento en que la aeronave impactó contra varios negocios y se envolvió en una bola de fuego. Las imágenes grabadas por testigos y cámaras de seguridad están siendo analizadas por los investigadores de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB).

“En el lugar equivocado, en el momento equivocado”

La tragedia también cobró la vida de John Spray, de 45 años, quien se encontraba en la chatarrería Grade A Auto Parts & Recycling cuando el avión se estrelló.

“Estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado”, dijo Tifany Torok, madre de su hija, en una campaña de GoFundMe.

Asimismo, Louisnes Fedon, de 47 años, y su nieta de 3 años, Kimberly Asa, perdieron la vida cerca del sitio del impacto.

“La muerte de Louisnes ha creado un vacío inmenso que va mucho más allá del dolor emocional”, expresó su familia en un comunicado.

Otras víctimas de la tragedia

Matthew Sweets, de 37 años, electricista y padre de dos niños pequeños, murió días después por las quemaduras sufridas en el accidente.

Otra víctima, Ella Petty Whorton, de 31 años, estaba en la empresa de reciclaje junto a su pareja Eric Richardson, quien relató con dolor: “Era una gran persona. Todo el mundo la quería. La echo mucho de menos.”

Las demás víctimas identificadas fueron Angela Anderson (45), Carlos Fernández (52), Trinadette Chávez (37), Tony Crain (65), John Loucks (52) y Megan Washburn (35).

Las autoridades no han informado el lugar exacto donde se encontraban cuando ocurrió el impacto.

El avión se estrelló durante el despegue en el centro de operaciones aéreas de UPS Worldport, en el Aeropuerto Internacional Muhammad Ali. Crédito: NTSB | AP

Un trabajo doloroso para los forenses

La oficina del forense del condado de Jefferson completó la recuperación e identificación de las víctimas.

Su directora, Jo-Ann Farmer, describió la labor como “una de las más difíciles” que han enfrentado.

“Ayer un familiar me preguntó: ‘¿Cómo te acostumbras a esto?’”, relató Farmer. “Le respondí: ‘Nunca me acostumbro. Si me acostumbro y deja de dolerme, me equivoqué de profesión’”.

