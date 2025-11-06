Se desprendió el motor: sube a 12 el número de muertos en accidente de avión de UPS en Louisville

Subió a 12 el número de fallecidos en el accidente de un avión de carga de UPS que se estrelló el martes tras despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky.

Entre los fallecidos figuran los tres miembros de la tripulación y nueve personas que aún no han sido identificadas, informó el alcalde Craig Greenberg.

El gobernador Andy Beshear declaró el estado de emergencia y dijo que se cree que entre las víctimas hay un niño pequeño, lo que calificó como “aún más devastador”.

“El forense trabaja para identificar los cuerpos, pero el estado en que se encuentran hará el proceso más difícil”, advirtió el gobernador.

Beshear visitó el lugar junto a Greenberg y al congresista Morgan McGarvey, quien describió la escena como “una película de Terminator”.

El motor se desprendió del ala izquierda

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) confirmó que el motor izquierdo del avión McDonnell Douglas MD-11 se desprendió poco después del despegue, tras una “gran columna de fuego” que surgió del ala.

“El avión ganó la altitud suficiente para sobrepasar la valla al final de la pista 17R, pero luego impactó contra estructuras fuera del aeropuerto”, explicó Todd Inman, miembro de la NTSB.

Las cajas negras fueron recuperadas y enviadas a Washington D.C. para su análisis. La NTSB y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan la causa del siniestro.

A UPS plane catches fire and appears to explode upon takeoff at @FlyLouisville https://t.co/NIuG9KGrPC pic.twitter.com/Hh6x2GV5L5 — State of Louisville (@thestateoflou) November 4, 2025

Rescate, confinamiento y cierre del aeropuerto

El centro médico de la Universidad de Louisville recibió a 15 pacientes, dos de ellos en estado crítico en la unidad de quemados.

El jefe del distrito de bomberos de Okolona, Mark Little, dijo que las labores de búsqueda y rescate continuarán al menos una semana, debido a que los escombros cubren casi un kilómetro.

Por precaución, las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson suspendieron clases el miércoles, aunque se espera su reapertura tras confirmarse que el aire y el agua son seguros.

El aeropuerto reabrió parcialmente el miércoles por la mañana, aunque el centro logístico de UPS Worldport permanecerá cerrado durante la investigación.

La NTSB y la Administración Federal de Aviación (FAA) investigan la causa del siniestro. Crédito: Jon Cherry | AP

Dos empresas afectadas y varios desaparecidos

El gobernador Beshear confirmó que dos negocios cercanos fueron afectados directamente: Kentucky Petroleum Recycling, golpeada de lleno por el impacto; y Grade A Auto Parts, donde dos empleados permanecen desaparecidos.

“Puede pasar algún tiempo antes de saber si había más personas en el lugar”, dijo el gobernador.

Las autoridades señalaron que el avión transportaba unas 220,000 libras de combustible, equivalentes a 38,000 galones, pero no llevaba carga peligrosa.

UPS lamenta la tragedia

En un comunicado, la empresa expresó su dolor por la tragedia: “Nuestros pensamientos están con todos los afectados. UPS está comprometida con la seguridad de nuestros empleados, clientes y comunidades, especialmente aquí, en Louisville, sede de nuestra aerolínea”.

El FBI también colabora en la investigación del accidente.

