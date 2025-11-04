Se estrella un avión de UPS en Louisville: reportan heridos y gran incendio en tierra

Un avión de carga de UPS se estrelló la tarde del martes poco después de despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, Kentucky, lo que provocó un enorme incendio en tierra y una fuerte movilización de los servicios de emergencia.

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que el accidente ocurrió alrededor de las 5:15 p.m., cuando la aeronave se dirigía a Honolulu, Hawái.

Según la Policía Metropolitana de Louisville, se reportaron heridos, aunque hasta el momento no se han dado detalles sobre el número ni la gravedad de las víctimas.

Llamas y humo visible desde varios kilómetros

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron una densa columna de humo negro elevándose desde las inmediaciones del aeropuerto, visible a varios kilómetros de distancia.

El accidente se produjo en la intersección de Fern Valley Road y Grade Lane, en el extremo sur del aeropuerto.

La policía informó a través de la red X que el impacto causó un incendio y la dispersión de escombros, y pidió a la población evitar la zona. Además, se emitió una orden de confinamiento en un radio de 8 kilómetros alrededor del aeropuerto.

Videos compartidos por medios locales mostraron a los bomberos intentando sofocar las llamas en lo que parecía un estacionamiento o área de carga, mientras una gran estela de fuego se mantenía activa.

La FAA y el gobernador de Kentucky confirman la emergencia

La FAA identificó la aeronave como un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991, propiedad de United Parcel Service (UPS).

Por su parte, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó que los servicios de emergencia se encontraban en el lugar del siniestro y pidió oraciones por las víctimas.

“Los servicios de emergencia ya están en el lugar y compartiremos más información en cuanto esté disponible”, escribió en X. “Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados”.

Algunos minutos después, el gobernador compartió otro mensaje: “La situación es grave. Por favor, oren por las familias afectadas. Voy camino a Louisville ahora.”

La FAA y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) investigan las causas del accidente.

The situation is serious. Please pray for the families affected. I’m headed to Louisville now. — Governor Andy Beshear (@GovAndyBeshear) November 4, 2025

