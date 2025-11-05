Accidente de avión de UPS en Louisville deja nueve muertos y once heridos

Al menos nueve personas murieron después de que un avión de carga de UPS se estrellara el martes al despegar del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, en Kentucky, informaron las autoridades.

El gobernador Andy Beshear calificó el hecho como un “accidente catastrófico” y advirtió que el número de víctimas podría aumentar. Además, once personas resultaron heridas, algunas con lesiones graves, y varias empresas resultaron afectadas por la explosión y el fuego.

Un vídeo captó el momento del impacto, en el que el avión ?cargado con miles de galones de combustible para su vuelo a Hawaii? se estrelló y generó una enorme bola de fuego visible desde varios kilómetros de distancia.

A UPS plane catches fire and appears to explode upon takeoff at @FlyLouisville https://t.co/NIuG9KGrPC pic.twitter.com/Hh6x2GV5L5 — State of Louisville (@thestateoflou) November 4, 2025

Dos empresas resultaron afectadas y hay trabajadores desaparecidos

Beshear informó que dos compañías locales, Kentucky Petroleum Recycling y Grade A Auto Parts, sufrieron daños directos. Dos empleados de esta última continúan desaparecidos, mientras equipos de rescate trabajan entre los restos del incendio.

“Puede pasar algún tiempo antes de que podamos dar cuenta de todos o saber que no había nadie más en el lugar”, explicó el gobernador durante una rueda de prensa.

Por su parte, el alcalde de Louisville, Craig Greenberg, confirmó la cifra de nueve fallecidos el miércoles por la mañana y describió el suceso como “una tragedia increíble que nuestra comunidad nunca olvidará”.

Heridos graves y órdenes de confinamiento

El sistema UofL Health reportó la atención de diez pacientes, dos de ellos en estado crítico en una unidad de quemados.

Tras el accidente, la policía emitió una orden de confinamiento en un radio de 8 kilómetros alrededor del aeropuerto, la cual luego se redujo a 1,6 kilómetros. Las Escuelas Públicas del Condado de Jefferson suspendieron las clases del miércoles debido a la emergencia.

“Esta es una escena activa con fuego y escombros. Manténganse alejados”, pidió el Departamento de Policía Metropolitana de Louisville en redes sociales.

El avión llevaba 38,000 galones de combustible

El vuelo 2976 de UPS, un McDonnell Douglas MD-11 fabricado en 1991, se dirigía al Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye de Honolulu cuando se estrelló alrededor de las 5:15 p.m. hora local.

Fuentes citadas por ABC News señalaron que el avión podría haber sufrido problemas con un motor durante el despegue.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, que dejó al menos nueve muertos y once heridos. Crédito: Jon Cherry | AP

Según la Administración Federal de Aviación (FAA), la aeronave transportaba unas 220,000 libras de combustible para aviones, equivalentes a 38,000 galones, lo que habría alimentado el incendio posterior.

UPS confirmó que tres miembros de la tripulación iban a bordo, aunque no se ha precisado su estado. “Estamos terriblemente entristecidos por el accidente ocurrido esta noche en Louisville”, dijo la empresa. “Nuestros pensamientos están con todos los afectados”.

La Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) y la FAA están a cargo de la investigación. El aeropuerto confirmó que la pista afectada estuvo cerrada durante la noche y reabrió al tráfico aéreo la mañana del miércoles.

El gobernador Beshear indicó que no había carga peligrosa a bordo y que la zona seguirá bajo control policial y de los bomberos durante varios días.

“Por favor, oren por los pilotos, la tripulación y todos los afectados”, pidió el mandatario estatal.

