“El calor te quemaba la cara”: testigo relata momentos de caos tras accidente de avión de UPS en Louisville

Cuando Georgie Dow escuchó una fuerte detonación en el negocio de reciclaje de autopartes donde trabaja, no imaginó que un avión de carga de UPS acababa de estrellarse a pocos metros de allí.

Dow, directora financiera de Grade A Auto Parts, una empresa situada justo al sur de la pista del aeropuerto internacional Muhammad Ali de Louisville, relató a CBS News el caos que siguió al accidente del vuelo 2976 de UPS, que se dirigía a Hawaii y se estrelló minutos después de despegar.

“Fue una explosión tras otra, una tras otra. No sabías cuándo iba a parar”, recordó Dow. “Oí gritos. ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Alguien lo sabe? Hacía tanto calor… Tenías que retroceder porque el calor te quemaba la cara”.

El avión, un McDonnell Douglas MD-11, transportaba hasta 20,000 paquetes y 38,000 galones de combustible. Según las autoridades, alcanzó los 320 km/h antes de que el motor izquierdo se desprendiera del ala, provocando que la aeronave girara bruscamente y se incendiara antes de caer sobre una zona industrial.

Fuego, destrucción y trabajadores desaparecidos

Las llamas envolvieron varias empresas del área, incluyendo Grade A Auto Parts y Kentucky Petroleum Recycling, esta última “impactada de forma bastante directa”, informó el gobernador Andy Beshear.

El propietario del negocio de reciclaje de chatarra afectado, Sean Garber, contó que tres de sus empleados continúan desaparecidos. “Uno de los trabajadores tuvo que saltar entre fardos de metal mientras el calor lo envolvía”, explicó. “Vio a un cliente cuya ropa se había quemado por completo, lo levantó y lo puso a salvo”.

Un video grabado por el hijo de Garber muestra la magnitud del desastre: una densa columna de humo negro cubriendo un área de casi un kilómetro y el sonido de pequeñas explosiones mientras los equipos de emergencia intentaban controlar el fuego.

Hasta la noche del miércoles, al menos 14 personas permanecían desaparecidas, mientras que 12 habían sido confirmadas muertas, incluidos los tres miembros de la tripulación del avión.

Los investigadores confirman que el motor se desprendió

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) recuperó las cajas negras del avión, que serán analizadas en Washington, D.C. El miembro de la junta J. Todd Inman confirmó que el motor izquierdo se desprendió durante el ascenso, y que la secuencia de eventos será clave para determinar la causa del accidente.

“Los datos preliminares muestran que hubo una gran columna de fuego en el ala izquierda antes del impacto”, dijo Inman. Los restos del avión quedaron esparcidos por casi un kilómetro, afectando varios negocios y vehículos estacionados.

“Pienso en mi familia. Podría haber muerto ayer”

Tras el accidente, Dow llamó por videollamada a su jefe, Sean Garber, para saber si su hijo —que suele trabajar en el depósito de chatarra— estaba a salvo.

“Pienso en mi familia. Pienso en mis hijos”, dijo Dow entre lágrimas. “Pienso en cuál fue el último momento que pasé con esa persona… ¿Habrá sido ese el último momento que recordará? Pienso en cómo quiero actuar de ahora en adelante… Podría haber muerto ayer”.

El gobernador Beshear declaró el estado de emergencia y confirmó que las labores de búsqueda y rescate continuarán durante varios días mientras se identifican a las víctimas y desaparecidos.

