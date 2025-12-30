Clima de hoy en San Antonio, Texas para este martes 30 de diciembre

Si vives en San Antonio o te encuentras de visita esta ciudad del sur de Texas, es importante conocer de primera mano cómo va a estar el clima este martes 30 de diciembre. Desde veranos cálidos hasta inundaciones ocasionales, es necesario saber qué esperar y cómo prepararse para hoy en la ciudad.

Durante la mayor parte del día de hoy en San Antonio tendremos más nubes que claros. Se espera una temperatura máxima de 59 grados Fahrenheit (15ºC) alrededor de las horas centrales del día y una temperatura mínima de 41 grados Fahrenheit (5ºC) al caer la noche. También se espera un viento del noreste, que podría llegar a los 6.84 mph en el día. El porcentaje de nubosidad será del 14%.

La presión atmosférica media será de 1032.0 hPa, una medición que irá constante. El amanecer será a las 07:28 h y el atardecer será a las 17:45 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

El tiempo en San Antonio, Texas para mañana

El pronóstico del tiempo en San Antonio, Texas, para mañana indica que tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 64 grados Fahrenheit (6 y 18ºC).

El pronóstico del tiempo en San Antonio para los próximos 7 días

Revisa una estimación del clima en San Antonio, Texas, para la próxima semana con los principales indicadores: temperatura, probabilidad de lluvia, vientos y presión atmosférica.

El clima en San Antonio, Texas

San Antonio, Texas, es popular por su clima cálido, con temperaturas que superan los 90º F en verano. La Ciudad del Río posee un clima subtropical húmedo, lo que significa inviernos suaves y veranos calurosos.

La temperatura media en San Antonio durante el año es de 70° F. Sin embargo, en función de la estación las temperaturas varían considerablemente.

Durante los meses de verano, los termómetros pueden ascender hasta los 100° F, por lo que es importante mantenerse hidratado y quedarse a cubierto durante las horas más calurosas del día. Por el contrario, las temperaturas invernales en San Antonio son mucho más suabes y agradables, con una media de unos 50° F.

