Las muertes de soldados rusos en Ucrania aumentan a un número récord desde el inicio de la guerra

Las pérdidas de Rusia en la guerra con Ucrania han crecido más rápido en los últimos 10 meses que en cualquier otro período desde el inicio de la invasión en 2022, según un análisis de la BBC.

Los obituarios de soldados publicados en fuentes rusas aumentaron un 40% interanual en 2025, mientras se intensificaban los esfuerzos de paz bajo la presión del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

En total, la BBC ha confirmado los nombres de casi 160.000 personas muertas luchando del lado ruso en Ucrania.

El servicio ruso de la BBC contabilizó las pérdidas de guerra de Moscú junto con el medio independiente Mediazona y un grupo de voluntarios desde febrero de 2022.

Recopiló una lista de personas identificadas cuyas muertes se han podido confirmar utilizando informes oficiales, periódicos, redes sociales, monumentos conmemorativos de guerra y tumbas.

Las cifras

Se cree que el número real de muertos es mucho mayor y los expertos militares que hemos consultado creen que nuestro análisis de cementerios, monumentos y obituarios podría representar entre el 45% y el 65% del total.

Esto situaría el número de muertes rusas entre 243.000 y 352.000.

El número de obituarios en un período determinado es una estimación preliminar de las pérdidas confirmadas, ya que algunas requieren verificación adicional y finalmente se descartarán.

En todo caso, puede indicar cómo varía la intensidad de los combates con el tiempo.

Getty Images: El ejército ruso ha causado una gran destrucción en Ucrania en los últimos meses, aunque sus bajas también han sido mayores.

El año 2025 comenzó con un número relativamente bajo de obituarios publicados en enero, en comparación con los meses anteriores. La cifra aumentó en febrero, cuando Donald Trump y Vladimir Putin hablaron directamente por primera vez sobre el fin de la guerra en Ucrania.

El siguiente pico en agosto coincide con la reunión de los dos presidentes en Alaska, un éxito diplomático para Putin que fue ampliamente considerado como el fin de su aislamiento internacional.

En octubre, cuando finalmente se canceló una segunda cumbre planificada entre Rusia y Estados Unidos, y luego en noviembre, cuando Estados Unidos presentó una propuesta de paz de 28 puntos, se publicaron un promedio de 322 obituarios por día, el doble de la media de 2024.

Es difícil atribuir el aumento de las pérdidas rusas a un solo factor, pero el Kremlin considera las ganancias territoriales como una forma de influir en las negociaciones con Estados Unidos a su favor: el asesor de Putin, Yuri Ushakov, destacó recientemente que los “éxitos recientes” habían tenido un impacto positivo.

El caso de Mukashev

Murat Mukashev fue uno de los que apostaron por un rápido acuerdo de paz, y le costó la vida. Era un activista que nunca había apoyado las políticas de Vladimir Putin.

A lo largo de los años, había participado en manifestaciones contra la violencia policial y la tortura, y se unió a concentraciones a favor de los derechos LGBT y la liberación de Alexei Navalny, el principal opositor del Kremlin que murió en prisión en 2024.

Murat Mukashev: Murat Mukashev nunca fue partidario de Putin y había protestado contra la guerra y la violencia policial.

Había condenado repetidamente la invasión rusa de Ucrania en las redes sociales desde 2022. A principios de 2024, Mukashev fue detenido cerca de su casa en Moscú y acusado de tráfico de drogas a gran escala.

Mientras se juzgaba su caso, le ofrecieron un contrato con el Ministerio de Defensa, según sus amigos y familiares.

Consideraron que los graves cargos presentados contra él eran una táctica habitual para obligar a la gente a alistarse. Una ley de 2024 permite a los acusados evitar una condena penal si van a la guerra, una opción atractiva en un país con una tasa de absolución inferior al 1%.

Mukashev rechazó la oferta y el tribunal lo condenó a 10 años en una colonia penal de alta seguridad.

En prisión, en noviembre de 2024, cambió de opinión. Sus amigos dijeron que las promesas de Trump de poner fin a la guerra rápidamente lo animaron y decidió que necesitaba alistarse lo antes posible para asegurar su liberación antes de que se alcanzara un acuerdo de paz.

“Vio esto como una oportunidad para ser liberado en lugar de estar encarcelado durante 10 años bajo un estricto régimen”, expone un comunicado de su grupo de apoyo.

No se explicó cómo concilió su participación en la guerra con su declarada reticencia a matar.

El 11 de junio de 2025, Mukashev murió luchando como parte de un escuadrón de asalto en la región de Járkov, en el noreste de Ucrania.

Al igual que él, la mayoría de los rusos muertos en el frente en 2025 no tenían relación con el ejército al comienzo de la guerra a gran escala, según muestran las cifras de la BBC.

Pero, desde la sangrienta batalla por la ciudad de Avdiivka en octubre de 2023, ha habido un aumento constante de bajas entre los llamados “voluntarios”.

Quienes se han alistado por voluntad propia desde el comienzo de la invasión parecen constituir la mayoría de los nuevos reclutas rusos, a diferencia de los soldados profesionales que se habían unido al ejército antes de la invasión o de los movilizados para el servicio militar posteriormente.

Hace un año el 15% de las muertes militares rusas correspondían a voluntarios, pero en 2025 la proporción es de uno de cada tres.

Reuters: Imagen de archivo de reclutas rusos en la región de Rostov.

Cómo Rusia reemplaza a los muertos

Los gobiernos locales, presionados para mantener un flujo constante de nuevos reclutas, ofrecen cuantiosas remuneraciones, se dirigen a personas con grandes deudas y realizan campañas en universidades y centros de formación profesional.

Esto ha permitido al Kremlin compensar las cuantiosas pérdidas en el frente, evitando al mismo tiempo la medida políticamente arriesgada de una movilización obligatoria a gran escala.

Según el subjefe del Consejo de Seguridad Nacional, Dmitri Medvédev, entre enero y octubre 336.000 personas se habían alistado en el ejército, más de 30.000 al mes.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha declarado que cada mes mueren 25.000 soldados rusos. Si ambas cifras son correctas, Rusia sigue reclutando más soldados de los que pierde.

Según los obituarios y los testimonios de familiares, la mayoría de quienes se alistaron para luchar lo hicieron voluntariamente. Existen, sin embargo, informes de presión y coacción, especialmente sobre los reclutas regulares y los acusados de delitos penales.

Algunos reclutas creen erróneamente que, tras un año de servicio, podrán regresar a su vida anterior con dinero en los bolsillos.

Un nuevo recluta puede ganar hasta 10 millones de rublos (unos US$128.000) en un año.

En realidad, todos los contratos firmados con el Ministerio de Defensa desde septiembre de 2022 se renuevan automáticamente hasta que termine la guerra.

Según la OTAN, el número total de muertos y heridos rusos en la guerra asciende a 1,1 millones, y un funcionario ha estimado que ha habido 250.000 decesos.

Esto coincide con los cálculos de la BBC, aunque nuestra lista no incluye a los fallecidos que servían en las milicias de dos regiones ocupadas en el este de Ucrania, que estimamos entre 21.000 y 23.500 combatientes.

Ucrania también ha sufrido grandes pérdidas.

El pasado mes de febrero, el presidente Volodímir Zelensky cifró el número de muertos en el campo de batalla en 46.000 y el de heridos en 380.000.

Decenas de miles más estaban desaparecidos o cautivos, añadió.

Basándonos en otras estimaciones y en la comparación de datos, creemos que el número de ucranianos fallecidos hasta la fecha asciende a 140.000.

