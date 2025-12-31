Descarrilamiento de tren con sustancia peligrosa obliga a evacuar zona rural de Kentucky

Más de 30 vagones de un tren de carga descarrilaron la mañana de este martes en una zona rural del condado de Todd, en el estado de Kentucky, informaron las autoridades. El incidente ocurrió alrededor de las 7:00 a. m. y provocó la emisión inmediata de una orden de confinamiento en un radio aproximado de 800 metros, que fue levantada cuatro horas después.

Imágenes aéreas difundidas por medios locales mostraron varios vagones volcados sobre sus costados, otros apilados entre sí y escombros esparcidos por campos cercanos a las vías férreas.

Fuga de sustancia peligrosa

Las autoridades confirmaron que al menos uno de los vagones transportaba azufre fundido, una sustancia utilizada comúnmente en procesos industriales como la fabricación de fertilizantes. Este material, al encontrarse en estado líquido por altas temperaturas, puede provocar quemaduras térmicas graves y liberar gases tóxicos como dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno si se ve alterado.

Según la Agencia de Protección Ambiental (EPA), la exposición a estos gases puede resultar peligrosa para la salud humana.

Sin heridos ni afectaciones a viviendas

Pese a la magnitud del descarrilamiento, las autoridades informaron que no se registraron heridos ni daños directos a viviendas cercanas. Equipos municipales y estatales de manejo de emergencias se desplegaron en el lugar para evaluar riesgos y contener la fuga.

Medios locales reportaron que la calidad del aire fue considerada segura tras las evaluaciones iniciales.

Investigación en curso

El gobernador de Kentucky, Andy Beshear, confirmó que la ciudad de Trenton estuvo bajo orden de refugio preventivo y exhortó a la población a seguir las indicaciones oficiales. Añadió que se divulgará más información conforme avance la investigación.

La causa del descarrilamiento aún no ha sido determinada y permanece bajo investigación por parte de las autoridades correspondientes.

Sigue leyendo:

– Sheriff de Kentucky acusado de matar a un juez en su despacho podría enfrentar la pena de muerte

– Sheriff de Kentucky mató a tiros a un juez en su despacho

–Sheriff de Kentucky se retira tras declararse no culpable de matar a un juez en su despacho